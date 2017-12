Orange spustí do konca roka novú technológiu Talk Now

Spoločnosť Orange dnes predstavila novú medzinárodnú službu Talk Now, ktorá je veľmi podobná technológii Push-To-Talk.

14. jan 2004 o 14:15 Marián Pavel - SME online

Okrem hlasovej komunikácie však poskytuje navyše jednoduché skupinové volanie a instant messaging v reálnom čase (užívateľ okamžite vidí, kto je v sieti prihlásený a kto nie).

Technológie Push-To-Talk a Talk Now umožňujú využívať mobilnú sieť na prenos hlasu v štýle walkie-talkie. Inými slovami, po stlačení tlačidla možno okamžite komunikovať s vybraným užívateľom bez potreby vytáčania telefónneho čísla.

V prípade služby Talk Now si budú môcť užívatelia vytvárať skupiny volaných na konferenčné hovory, nahrať konferenčný hovor a odoslať ho tým, ktorí sa nezúčastnili, či odoslať hlasový odkaz iným účastníkom jedným stlačením tlačidla.

Novú službu spustí Orange v druhom štvrťroku v Anglicku a vo Francúzsku, do konca roka však bude fungovať vo všetkých krajinách, vrátane Slovenska. Službu bude Orange spočiatku ponúkať firemným zákazníkom, ktorým môže znížiť náklady, ak v teréne používajú mobilné telefóny i vysielačky zároveň. Neskôr Orange službu ponúkne aj bežným zákazníkom, ktorí ju budú môcť využívať na zábavu.

Medzi prvými testujúcimi budú spoločnosti IBM a RAC, Orange predpokladá, že do roka po uvedení novinka osloví viac ako milión klientov. Prvým zariadením, ktoré bude Talk Now podporovať je Handspring Treo 600, no Orange počas roka predstaví aj ďalšie telefóny.