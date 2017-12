V koži nájomného vraha

Hra No One Lives Forever sa môže chváliť neoficiálnym titulom kráľovnej sveta humorne ladených akčných hier.

15. jan 2004 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Hra No One Lives Forever sa môže chváliť neoficiálnym titulom kráľovnej sveta humorne ladených akčných hier. Táto paródia na špiónsku tematiku šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia vyniká najmä skvelým príbehom, výbornou hrateľnosťou, ale aj prítomnosťou rôznorodých, pre žáner netypických prvkov.

Rovnako jej pokračovanie, hoci obsahovalo niektoré diskutabilné „vylepšenia", bolo prijaté veľmi pozitívne. Teraz sa k nám dostáva tretí člen série, ktorý sa však v mnohom od svojich predchodcov líši. Možno už názov Contract J.A.C.K. signalizuje, že post hlavného hrdinu obsadí muž. Navyše nie muž na strane zákona, ale zručný zločinec najatý starou známou organizáciou H.A.R.M. Jej ilegálne aktivity totiž začínajú byť ohrozované konkurenciou, ktorej treba „pristrihnúť krídelká". Na to sa šikovný nájomný zabijak, ktorého kontroly sa zhostíte, výborne hodí.

Okrem tejto zmeny autori zasiahli aj do celého herného konceptu a okresali ho na úroveň čistokrvnej akcie. Odpovedať na otázku, či to bol správny postup, nemožno jednoznačne. Hra sa začína sľubne: na scénu sa vracia poctivá atmosféra prvého dielu a vďaka priamočiarej akcii sa hráč skvele baví. Našinca potešia aj misie v Československu, ktoré sú nasledované excelentným výletom až na Mesiac. Prestrelka strieda prestrelku a zdá sa, že sme sa stretli s ďalším úspešnými hitom. Ibaže krátko na to sa hra končí. Autori si asi povedali, že keď konkurencia skracuje herný čas, tak oni ho skrátia ešte viac a basta!

Po takomto vytriezvení už každý hráč začne na Contract J.A.C.K. nazerať s chladnejšou hlavou. Začne mu vadiť zredukovaný počet zbraní, predlžovanie chatrného hracieho času obrovským počtom stále rovnakých nepriateľov či pomerne malý krok vpred v technickej stránke hry. Nepomôže ani niekoľko skvelých gagov, kvalitný dabing či obstojná umelá inteligencia nepriateľov. K mínusom sa totiž ešte postaví hudobná kulisa takmer totožná s druhým dielom a nezvládnuté záverečné úrovne. Niekde na polceste zostala grafika, ktorá sa niekomu bude páčiť a niekto ju zasa odsúdi ako zastaranú. Contract J.A.C.K. tak síce nie je tragicky zlou hrou, ale slávna séria, ktorej je súčasťou, si zaslúži rozhodne viac.

