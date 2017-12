Prvú umelú družicu Zeme -SPUTNIK 1 vypustili do kozmu 4.októbra 1957

Bratislava 3. októbra (TASR) - Pred 44 rokmi, 4. októbra 1957, vypustili v bývalom Sovietskom zväzu prvú umelú družicu Zeme, pomenovanú SPUTNIK 1. Štart tejto družice otvoril pre ľudstvo novú éru - éru kozmonautiky.

Za roky, ktoré uplynuli od vypustenia prvej umelej družice, nastúpili cestu do kozmu stovky ďalších kozmických plavidiel a dnes ich okolo Zeme obieha 8 tisíc. Mnohé skúmali Mesiac a iné planéty, kométy a niektoré dokonca letia až za hranice Slnečnej sústavy. Ľudia sa dostali na Mesiac, chystajú sa na Mars. Nebezpečenstvo zneužitia kozmických rakiet na násilné vojenské operácie sa eliminovalo poznaním, že taká vojna by nikomu nepriniesla víťazstvo, ale bola by skazou pre celý svet.

