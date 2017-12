Siemens C62 – konečne lepší farebný displej

Na jeseň Siemens predstavil model C62, ktorý nadväzuje na atraktívny dizajn ostatných modelov céčkového radu, no ponúka kvalitnejší farebný displej.

13. jan 2004 o 0:00 Marián Pavel - SME online

Dizajn a klávesnica

Dizajn telefónu je už tradične príťažlivý, aj keď v C62 návrhári použili kombináciu hneď niekoľkých farieb a plastov. Na Slovensku sa C62 dodáva v krémovo bielej farbe kombinovanej so šedým plastom, no na prednej strane je ešte chrómované lemovanie a klávesnicu zas tvorí priehľadný plast. Ako celok však táto multikombinácia vyzerá veľmi dobre.

Na bokoch telefónu nie sú umiestnené žiadne klávesy, ani konektory, všetky je na prednej strane telefónu.

Po odsunutí krytu čaká v útrobách telefónu prekvapenie – SIM kartu drží v slote netradične iba batéria, ktorá sa zaklapne do tela telefónu.

Klávesnicu tvorí jeden blok vystúpených kláves usporiadaných tesne vedľa seba, je dostatočne tuhá a ovláda sa pohodlne.

Ovládanie

Pod displejom je plnohodnotné štvorsmerové tlačidlo doplnené dvomi funkčnými tlačidlami a tlačidlami na prijatie a odoslanie hovoru.

Na rozdiel od klávesnice sú tieto tlačidlá tvarované mierne do špice a na dotyk sú trocha nepohodlné.

Displej

Aj keď displej C62 zobrazuje iba 4096 farieb, v porovnaní s ostatnými modelmi 2003 je viditeľne kvalitnejší. Pri bližšom pohľade sa však človek opäť neubráni dojmu, že má žltkastý nádych. V každom prípade zmena displeja C62 citeľne pomohla, okrem lepších farieb totiž poskytuje aj vyššie rozlíšenie – 128x128 bodov (ostatné modely ponúkajú zväčša iba 101x80 bodov).

Menu telefónu

Menu telefónu je zhodné ako v ostatných modeloch, no vďaka vyššiemu rozlíšeniu displeja sú ikony graficky príťažlivejšie. Obrazovka je rozdelená do deviatich častí – telefónny zoznam, záznamy hovorov, surf/zábava, profily, správy, organizér, doplnky, správca súborov a nastavenie. Už v predchádzajúcich recenziách sme skonštatovali, že menu telefónov Siemens je logické a prehľadné. Ani pri C62 sme nemali žiadne výhody.

Funkcie

Siemens C62 je mobil v nižšej cenovej kategórii, určený užívateľom, ktorí chcú len telefonovať a posielať správy. Do adresára je možné uložiť 500 viacpoložkových kontaktov s možnosťou ich delenia na skupiny. Ku každému záznamu možno priradiť aj obrázok. Pri komunikovaní môžete využiť SMS, EMS a MMS. V telefóne je pamäť na 100 správ, ďalšie však môžete uložiť do archívu (zdieľaná pamäť má kapacitu 1,66 MB).

Pri písaní SMS telefón odpočítava znaky a ukazuje, do koľkých správ váš text rozdelí.

Pri písaní MMS môžete vkladať ľubovoľný obsah – text (do 2000 znakov), obrázky, animácie, zvuky, ale aj nahrané zvuky z rekordéra.

Kalendár so zobrazením týždňa alebo celého mesiaca je veľmi jednoduchý, poslúži len na základnú orientáciu. Pripomienkovač je naopak dostatočne podrobný na to, aby sa dal plnohodnotne využívať.

Hry sú v telefóne iba dve – Falling a Achevo. Medzi doplnkami nájdete budík, kalkulačku, záznamník zvuku, stopky a aplikáciu Kamera, ktorá sa aktivuje po pripojení externého digitálneho fotoaparátu.

Správca súborov je akýsi súborový manažér, ktorý umožňuje pohodlnú orientáciu medzi multimediálnymi adresármi. Užívateľ sa tak dostane okamžite k zvoneniam, obrázkom, animáciám a farebným schémam užívateľského prostredia. Pri prezeraní obrázkov, hlavne animovaných si možno všimnúť zásadný nedostatok telefónu – neprimerane pomalé načítanie animácií, na ktoré pri väčších obrázkoch čakáte desiatky sekúnd.

Ako zvonenie sa dá nastaviť 16-tónový polyfonický zvuk, štandardný výber je nezaujímavý a nedokáže konkurovať ponuke iných výrobcov. Pri výbere zvonenia si môžete nastaviť filter na vybrané skupiny užívateľov, Siemens tiež štandardne ponúka niekoľko profilov správania telefónu vrátane módu „lietadlo“ s vypnutým telefónnym modulom.

Na dátovanie je k dispozícii GPRS triedy 4 a WAP 1.2.1.

Batéria

V C62 je použitá Li-Ion batéria s kapacitou 630 mAh, telefón nám pri bežnom používaní vydržal približne 4-5 dní.

Celkové hodnotenie

Siemens C62 neprekypuje funkciami, no svojich fanúšikov si rozhodne nájde veľmi rýchlo. V porovnaní s ostatnými modelmi získava podstatne kvalitnejším displejom veľkú výhodu. Ak teda premýšľate nad Siemensom nižšej triedy, vyberte si C62. Je to to najlepšie, čo vám môže Siemens momentálne v triede lacných mobilov ponúknuť.