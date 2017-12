Gladiator: Sword of Vengeance - antická dráma krížená naturalizmom

Motív osamoteného hrdinu bol vo všetkých odvetviach masovej kultúry vždy obľúbený, počítačové hry nevynímajúc. A tak bolo len otázkou času, kedy sa dobrodružstvo filmového gladiátora prenesie na naše hardisky.

12. jan 2004 o 9:51 Marián Kluvanec

Cauldron prišiel s nápadom prerobiť Conana do 3rd-person akcie. Acclaim zas napadlo skonvertovať oskarového Gladiátora s Russelom Croweom (aj keď bez oficiálnej licencie). Teda presnejšie - hra je akýmsi paralelným pokračovaním (ak to dáva zmysel) deja filmu. Tiež tu máme geroja s maskou, ktorý sa nedá pokoriť novým sadistickým cisárom a tiež tu máme jeho smrť. Tá ale nastane ešte v úvode hry, takže tu sa scenár od úspešnej filmovej predlohy odštepuje.

V následnej animácii (kde zvuk predbieha obraz, takže je to dosť komické) vidíme gladiátora debatovať s dvoma anjelmi v divadelných maskách, ktorý mu objasnia stav vecí, akože ešte nie je koniec, revolúciu treba dotiahnuť do konca a podobné nezmysly. Zavše obdaria nášho hrdinu heraklovým mečom a čarovnou silou a nakomandujú ho cez teleportovaciu bránu späť medzi živých (ono, najprv stretne viac nemŕtvych, ale aj tak skončia všetci tvárou v piesku), aby naozaj dokončil, čo má byť dokončené.

Správa, že Acclaim vydáva novú bojovku ma potešila, a že bude z prostredia starovekého Ríma ma potešilo už menej. Po Rune, Blade a iných vtákovinách už hádam na nejaký čas s rúbačkami stačilo. Aspoň kým vyjde Conan:-). Autori slávneho Mortal Kombatu teda prinášajú po dlhšej dobe zase nejakú bojovku, poďme sa preto pozrieť, ako dopadla. Jedno je isté už teraz: o krv nebude núdza.

Úvodná animácia navodí svojou dokonalosťou atmosféru neoficiálneho traileru k pokračovaniu Final Fantasy a verte, že nepreháňam. Blčiaci oheň a impozantné scény, v ktorých charaktere sa bude niesť aj hra samotná, sú renderované v skvelej, až filmovej kvalite.

Po pozretí animačky nastane menší problém. Na obrazovke sa vypíše „press start“, ale ono to na žiadnu klávesu nereaguje. Dokonca ani na gamepad. Skúšam neveriacky ešte raz "vpravo dole klávesa s otáznikom, lomítkom a pomlčkami" sa hlási byť aktívnou. Naozaj čudné defaultko...

Pre istotu som však ovládanie neprestavoval, ešte by to rozhodilo hru, systém a nakoniec by som už ani nezapol stroj:-). Ale pozor, majitelia gamepadov! Gladiator je totiž určený primárne vám. Niežeby sa na klávesoch hrať nedalo, ale kto pozná rozdiel vie, o čom hovorím. Takže jednoznačne gamepad a ak máte vibračný, vedzte, že to s vami občas celkom slušne zatrasie.

Hra je rozdelená do rôznych svetov a sublevelov - arén. T.j. zamknú sa „dvere“ na oboch koncoch určitej lokácie a vy musíte príchodzie príšerky podriadiť diktátu heraklovho meča. Podobný princíp sme mohli vidieť u Teenage Mutant Ninja Turtles. Takže postup zaručuje výlučne kompletné vyhladenie nepriateľskej sily. Zaujímavosťou v boji je „execute“, popravčí pohyb známy aj ako finishing move z iných hier. Vtedy sa kamera zaostrí na gladiátora a jedného súpera, ktorému bez rečí odrovná hlavu, chrbticu, alebo aj všetko naraz. To všetko je zobrazované bez obrúsku na ústach, plné krvi a brutálneho násilia. Mimo boja sa občas v rámci spestrenia musí potiahnuť nejakou páčkou, nájsť kľúč, otvoriť truhlica, či rozmlátiť sudy. Veľa interaktívneho v hre inak nie je (dokonca sa ani nedá padnúť zo skaly, či okraja nejakej platformy), ale nakoniec, toto nie je Half-Life dva, ale óda na smrť.

PS:

K sublevelom: po svetoch, ktorými budete prechádzať sú rozmiestnené aj akési portály. Tie vás prenesú do inej arény, kde treba splniť určitú úlohu spojenú s ničením (debien, súperov). Za úspešné splnenie zaplatí hra nejakým herným bonusom, ako napr. nové pohyby, väčšia sila úderu, a iné.

V hre môžete používať aj mágiu, ktorá sa „napĺňa“ po zabití istého počtu zlotrilcov. Po aktivácii vzbĺkne hrdina ohňom a sekanie ide hneď od ruky. Stačí jeden – dva údery a je po nepriateľoch. Využívať magickú silu sa dá aj pri debnách označených jej „logom“. Väčšinou sa v nich nachádza fľaška s energiou, čo vždy poteší.

Ako plus ešte musím spomenúť rôzne jedno - aj obojručné zbrane z chladnej ocele ako sekera, či vylepšené meče, s ktorými sa mení aj hrdinov štýl boja a niekedy dosahuje také grády, že od samej spektakulárnosti sa človek cíti ako v najmodernejšom remake filmového Spartaka.

GRAFIKA 8 / 10

Nový Prince of Persia si zrejme našiel obstojného konkurenta. Aspoň, čo sa grafiky týka. Lebo zobrazené svety doslova dýchajú, rastliny reagujú na nárazy vetra, more špliecha na breh atď. Vyzerá to vážne dobre, grafika predstavuje dnešný nadpriemer. Textúr je mnoho, autori si dali prácu s každým detailom, aby docielili maximálnu vierohodnosť, ktorá nás hráčov má dostať do extázy. Postavičky v ničom nezaostávajú, sú pekne rozanimované, je ich niekoľko druhov a čo je na celom najlepšie, dostatočne krvácajú. Vlastne, tu už sa násilie mení skôr na estetický zážitok, keďže krv tečie a strieka miestami na litre. V niektorých arénach narobíte doslova jatky a to je pohľad, ktorý nemusí zniesť každý, takže to pri kúpe hry dobre zvážte.

INTERFACE 6 / 10

Osobne sa nesťažujem, veď podobné ovládanie majú asi všetky konzolové konverzie akčných hier. Inými slovami, žiadne otáčanie sa myškou, len beh do strán (na "pade"), alebo rotovanie okolo svojej osi (šípky) a to nemusí každému vyhovovať.

Kamarátska nie je ani kamera, ktorá pri zmene uhlu spôsobí skôr chaos ako osvietenie, preto občas hrozí menší nervový záchvat.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Zácvičné levely sú hneď príkladom čistej zábavy založenej na surovom sekaní hlava nehlava, impozantný prechod koloseom pred zrakmi tisícov len utvrdí predtuchu, že nás čaká niečo nevídané. Avšak zábavu znižuje zle vyriešený save systém, lebo síce sú autosejvy aj na niektorých miestach vo vnútri levelu, nie je tam však žiadne upozornenie. V praxi to vyzerá tak, akoby trebalo prejsť každý level do konca na jeden dych. A tak som sa snažil hrať neprestajne naozaj až do konca toho-ktorého sveta, až som jedného dňa zistil, že sejvy si hra vytvára aj na iných miestach. Nie je to vôbec dobré riešenie. Inak by sa tento titul posunul v hrateľnosti na druhé miesto, hneď za vyššie spomínaného Princa.

MULTIPLAYER

Gladiátor je predsa osamotený bojovník, a lone wolf. A tak je multiplayer mimo hry.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Bravo, bravo. Pre dobré ozvučenie som sa vždy vedel nadchnúť a tak som rád, že Acclaim si dali tú námahu a naservírovali nám atmosféru nefalšovanej bojovej vravy. Bolestivé výkriky a mumtanie kostnáčov potešia a podobne aj ostatné, nebojové vložky. Variabilnosť je tiež dobrá a v podstate si nie je na čo sťažovať.

HUDBA 6 / 10

Dnes štandardy dosahujúcej hudbe nemôžem dať viac ako 3 hviezdičky, veď akože by to bolo:-). Heroické výlevy orchestra či temné dunenie lesného rohu už po toľkých rokoch hrania veľmi nedojímajú, ale do tejto tematiky sa asi elektrické gitary veľmi nehodia. No čo už. Ale uznávam, že niekto si dal s muzičkou námahu a niektorým hráčom možno sadne viac ako u konkurencie. Takže dá sa, ale o samostatnom soundtracku sa asi nebudeme baviť.

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 6 / 10

AI je opäť raz rozporuplná ako naša politická scéna. Chvíľku vám súperi bežia priamo v ústrety, aby sa nechali rozsekať na kúsky a vzápätí sa neochvejne kryjú za brnením. Z takej kalamity sa dostanete len cúvnutím spätným atakom, ale po čase to začne byť otravné a keď pritom útočia ostatní zlosynovia zo všetkých strán, je to fakt o nervy. Vyzerá to, že tvorcovia chceli navodiť dojem akejsi vyššej IQ NPC postáv, ale ide len o obyčajný skript. Toto však platí len na samom začiatku.

Náročnosť už v druhom svete (t. j. po cca. hodine hrania) je totiž dosť tuhá - robil som čo bolo treba, hral na tú sekeru a aj tak ma kyklopovia poľahky dostali. Zle vyriešené je aj prepínanie medzi zameraním nepriateľov - často stojí život. Isto, každá hra vyžaduje tréning, ale v tomto prípade je to naozaj veľmi náročná záležitosť. Až prehnane, vzhľadom na nemožnosť neobmedzeného sejvovania. A to vedie veľmi rýchlo k frustrácii.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Gladiator: The Sword of Vengeance je schopný herný projekt, ktorý sa určite nestratí a fanúšikovia žánru ho možno dohrajú aj viackrát za sebou (hardcoristi). Bojové scény sú totiž naozaj pohľadné a dá sa nich slušne vyšantiť. Neprajníci gamepadovského ovládania sa asi budú chvíľu mračiť, ale potom si po nejaký zabehnú do šopu:-). Predsa len boj sa s padom zvláda lepšie. Celkovo vzaté tu máme dynamickú a svižnú akčnú sekačku s niekoľkými minimálnymi RPG prvkami, hádankami, bludiskami, dobrou atmosférou a super grafikou. Komu to nestačí, nech si počká na DoomIII :-).