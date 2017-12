Sony Ericsson T630 sa začne predávať od februára v EuroTeli v exkluzívnej úprave

Účasť EuroTeĺu v medzinárodnej sieti T-Mobile začína prinášať prvé ovocie pre zákazníkov - od februára sa dostane do predaja novinka od Sony Ericssonu T630 v exkluzívnom čiernom prevedení.

8. jan 2004 o 8:12 Marián Pavel - SME online

Upravený model T630 sa zároveň bude vďaka exkluzívnemu partnerstvu T-Mobile so spoločnosťou Sony Ericsson predávať v celej sieti T-Mobile - v Nemecku, Anglicku, Rakúsku, Holandsku, Česku, Maďarsku, Chorvátsku a v Poľsku.

Do bežného predaja sa dostane T630 až o mesiac neskôr s bielou úpravou krytu.



Model T630 je nástupcom populárnej T610. Má inovovaný dizajn, zabudovaný digitálny fotoaparát, kvalitné polyfonické zvonenia, e-mail, MMS, Javu, podporuje bluetooth i USB spojenie s počítačom.

V pohotovostnom režime vydrží T630 13 dní a batéria zároveň vydrží 14 hodín hovoru.

Vo verzii pre T-Mobile bude predinštalovaná hra V-Rally 2.