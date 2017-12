Slovenské telekomunikácie menia logo, názov i filozofiu

Slovenské telekomunikácie spustili v médiách veľkú reklamnú kampaň, v ktorej zákazníkov pripravujú na zmenu loga, názvu i obchodnej filozofie.

7. jan 2004 o 11:32 Marián Pavel - SME online

V novinách sa objavili neoznačené inzeráty s veľkým štylizovaným logom v tvare dvoch polkruhov s ostrými cípmi a textový inzerát, v ktorom autor pomerne zložito vysvetľuje, ako sa v praxi mení logo i obchodná stratégia firmy.

V inzeráte sa píše: „Značka je vrcholom ľadovca, ktorý obsahuje všetky dôvody, pre ktoré sa človek rozhodne dôverovať určitému produktu, službe či spoločnosti. Značka je „pocitovou skratkou“ - tvorenou na základe predchádzajúcich skúseností a sympatií, podľa ktorej sa rozhodneme zvoliť si danú značku i nabudúce. Značka stelesňuje srdce a dušu spoločnosti - oči vidia grafický symbol, obrázok alebo nápis, ale srdce pri jednotlivých značkách vníma profesionalitu a prepracovanosť prístupu k ľuďom, kvalitu produktov, pokrokovosť riešení, stotožňuje sa s nezávislým životným štýlom, cíti chuť alebo vôňu.“

Autor článku si dáva rečnícku otázku: „No čo robiť, ak nastane okamih, keď všetci cítime, že značka nespĺňa presne to, čo by si ľudia využívajúci produkty a služby najviac priali, a nereprezentuje všetko, čo zamestnanci

spoluvytvárajú svojou činnosťou? Čo ak pocit, ktorý značka vyvoláva, nezodpovedá tomu, čomu by zodpovedať mohol?“

Záver článku ponúka odpoveď: „Nastáva čas na rozhodnutie, ktoré predznamená vývoj v budúcnosti. Nastáva čas na zmenu, ktorá nebude zmenou písmen či obrázkov. Nastáva čas na zmenu hodnôt,

zmenu pocitu, vnímania. Neznamená odklon od všetkého zaužívaného k novému. Je to dôkladná analýza všetkých dôvodov, pre ktoré ľudia vnímajú značku pozitívne či menej priaznivo. Pozitíva zostávajú a tvoria sa plány ich ďalšieho vývoja. Ďalšie veci sa menia, prichádzajú nové myšlienky, nové možnosti zlepšenia, do praxe sa uvádzajú podnety, ktoré sa získali pozorným načúvaním všetkých tých, ktorí značku poznajú a vnímajú. Zmena značky je teda vyústením snáh v predchádzajúcom období, znamená nové vnímanie, nový priestor na zlepšenie všetkého toho, čo značka stotožňuje.“

Momentálne prebiehajúca reklamná kampaň je zjavne ešte len začiatkom komunikácie ST s verejnosťou a uverejnené nekompletné logo v krátkom čase doplní nový názov. Podľa informácií MOBIL.SME.SK sa Slovenské telekomunikácie premenujú na Slovak Telecom.