Command & Conquer Generals: Zero Hour - kvalitný datadisk

Datadisk na posledný výkvet z nesmrteľnej série Command & Conquer, je konečne tu. Čo myslíte, stojí to za to? Keď si spomeniem, ako to bývavalo s datadiskami na všetky C&Cčka, tak mi pri pomyslení na ďalšiu komerčnú frašku začne byť zle. Všetky datadisky na predchádzajúce Command & Conquery, sa dali charakterizovať ako pár nudných misií + zopár jednotiek (za niečo stál snáď len Yuri’s Revenge, aj keď k dokonalosti mal stále ďaleko). S podobnou skepsou som spočiatku pristupoval aj k Zero Hour, so skepsou ale aj s istou dávkou nadšenia, keďže Generals sa mi z celej série C&C páčil najviac.

Začnem pekne z hurta, tým čo je na celej hre asi najdôležitejšie a najzaujímavejšie, je to niečo, čo stavia Zero Hour mierne nad rámec datadiskov C&Cčiek. Sú to tzv. generáli, každá z bojujúcich strán (GLA, China, USA) má troch osobitých generálov, prakticky je to niečo veľmi podobné ako národy v Red Alert 2, kde mal každý národ jednu špecifickú jednotku (popr. budovu). Rozdiel je ale v tom, že generáli v „Nulovej hodine“ sa od seba a od svojej materskej strany odlišujú natoľko, že možno hovoriť o 9 nových stranách. Každý z nich ma svoje špecifické upgrady a samozrejme aj svoj špecifický pohľad na boj a armádu.

To sa už pomaly dostávam k novým jednotkám a budovám, ktorých je vďaka generálom v hre naozaj požehnane. Za zmienku stojí napríklad King Raptor, leteckého generála USA, ktorý pomocou laseru zostreľuje približujúce sa rakety. Spolu s jedným vylepšením, sa tieto stíhačky stávajú takmer nezostreliteľnými (nemusíte sa báť nevyváženosti, ale k tomu až neskôr). Ďalej tu máme pomerne zaujímavé čínske Helikoptéry, ktoré sú schopné niesť a zhadzovať napalmové bomby. Alebo teroristickí motorkári, ktorým nerobí problém žiaden terén ani vyvýšeniny alebo priepasti. Pribudlo nám aj zopár budov, napríklad až tri tipy obranných systémov pre USA. Pochopiteľne nebudete mať k dispozícii všetky naraz, záleží na tom akého generála si zvolíte. Píšem tu o tom možno až prehnane veľa, ale nedá mi nespomenúť ešte jednu veľmi podstatnú budovu a to čínsky Internet Centre, ktorý Číňanov konečne zbavuje ich slepoty a dáva im možnosť „nakuknúť“ do nepriateľovej základne.

S novým datadiskom, ako to už býva zvykom, prichádzajú aj nové kampane. V Zero Hour nám autori predostreli tri kampane za každú stranu, ktoré sa rozsahom podobajú tým predchádzajúcim. Príjemným spestrením sú animácie popri loadingu. Nie je to však to na čo sme boli vždy zvyknutí z predošlých dielov tejto legendárnej série. Okrem tohto balíka kampaní, Zero Hour prináša aj nový mód, nazvaný Challenge, ktorý je spojený s generálmi, a ktorých som tu už párkrát omieľal. Mód spočíva v tom, že si vyberiete jedného generála a musíte s ním postupne poraziť všetkých ostatných generálov v ich prirodzenom prostredí. Nutne musím podotknúť, že hráč vždy začína len so základnou budovou, a jeho oponent naopak s obrovskou základňou. Tento mód je oproti kampani zaujímavejší hlavne v tom, že je na najťažšej obtiažnosti skutočnou výzvou pre každého stratéga.

C&C Generals okrem tretieho rozmeru vniesol do série aj letmý náznak RPG. Za jednotky, ktoré ste zničili, ste dostávali skúsenosti a následne na to boli povyšovaní a mohli ste si vybrať niektorú so špecialít. To samozrejme viete aj bez toho, aby som to spomínal. Chcel som tým dostať k tomu, že v Zero Hour pribudlo nemálo týchto špecialitiek. Za všetky spomeniem napríklad Tank Drop, Frenzy či GPS Scrambler. Napríklad posledne menovaný GPS Scrambler, znemožní nepriateľom vidieť vami vybranú skupinku ľubovoľných jednotiek, naozaj mocná zbraň ak ju viete použiť ;-).

GRAFIKA 8 / 10

Aj keď som to veľmi nečakal priniesol nový datadisk aj čosi nové na poli grafiky. Je trošku trúfalé čakať od obyčajného rozšírenia nové, extra pekné textúry, poprípade enormný nárast polygónov (aj keď neviem, či by to vyhovovalo každému). To som ani v najtajnejšom sne nečakal, nečakal som ani vylepšené efekty, a predsa prišli! Nie je to nič svetoborné, ale niektoré výbuchy boli naozaj o niečo vylepšené. Nielen výbuchy ale aj horiaci napalm, atď. Príjemné prekvapenie...

INTERFACE 8 / 10

V tomto prípade nás žiadne prekvapenie nečaká a nemôžeme to autorom vyčítať. Veď predsa interface v Generals bol na veľmi slušnej úrovni a na tej istej zostáva aj Zero Hour.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Tri nové kampane podľa očakávania. Kvalita podobná tým predtým. Vlastne sú celé veľmi podobné tým predtým, samozrejme až na pár nových námetov, ale ak ste prešli celých Generals, tak pri hraní Zero Hour určite nebudete pociťovať až také vzrušenie a skvelý pocit ako po prvýkrát (no čo už, po prvýkrát je, hold, po prvýkrát). Keď sa radíte medzi fanatikov, tak vás, myslím, tento fakt nijako neodradí. Pre ostatných tu je našťastie oveľa zaujímavejšia možnosť, zahrať si Challenge, ktorý je ozajstným prínosom a autori si zaň zaslúžia pochvalu. Koniec koncov tu ešte vždy zostáva starý dobrý skirmish, v ktorom máte opäť možnosť zbierať medaily. Niektoré sú skutočne pre fanatikov, alebo len pre hru po internete. Ale to už sa dostávam k multiplayeru.

MULTIPLAYER 9 / 10

Multiplayer v C&C Generals som mal možnosť vyskúšať na vlastnej koži a musím sa priznať, že ma naozaj strhol zo sebou svojou dynamickosťou a možnosťou zvrátiť aj relatívne prehratú bitku. S príchodom generálov sa skvelý pocit s multiplayeru niekoľkonásobne umocňuje. Nové jednotky = nové taktiky = viac zábavy. Jednoduchá a logická rovnosť. V prvej časti recenzie som spomínal prakticky nezostreliteľné a veľmi silné King Raptory, nemusíte sa ale báť výraznej dominancie jedného z generálov, pretože každý z nich má aj svoje nevýhody, takže Zero Hour pôsobí po sieti veľmi vyrovnane.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Kvalita zvukov bola v Generals nespochybniteľná, Zero Hour tak pochopiteľne pokračuje v stopách svojho „tatíčka“. K doteraz výborným a zábavným hláškam vašich jednotiek (naozajstný lol je to, že za teroristov môžete svojim robotníkom kúpiť pár topánok, o ktorý tak krvopotne žiadali ) pribudli sarkastické hlášky generálov v Challenge móde. Naozaj stojí za to, keď vám generálka zbraní hromadného ničenia pre USA povie: „Aha, pozri sa, na oblohe je nejaké svetielko“, a na to z neba vyprskne lúč particle kanónu...

HUDBA 7 / 10

Neviem, moja pamäť mi neslúži veľmi dobre, tak ma prosím nekameňujte, ak sa pomýlim v tvrdení, že v tejto kategórii nič nové nenájdete.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 9 / 10

Vďakabohu, že sa autori spamätali a dali v Zero Hour do poriadku inteligenciu a obtiažnosť. A.I. sa síce len mierne, ale predsa zlepšila, takže už tomu nebude tak, že s jedným prstom v uchu a s druhým niekde inde, kľudne porazíte 5 najťažších protivníkov v skirmishi. Bezhlavé útočenie na váš obranný val síce budete zažívať zo strany A.I. aj v Zero Hour, no protivníci sa konečne naučili používať aj iné zbrane a naučili sa kombinovať, takže sa vám neraz môže stať, že preniknú do vašej základne a budete mať nemalé problémy. Obtiažnosť sa tiež dostala do primeranej normy, veď bolo naozaj smiešne, keď na najťažšej obtiažnosti prešlo kampaň v Generals aj malé dieťa alebo senilný dôchodca. O niečo sa teda zvýšila, stále sú ale kampane stavané skôr pre začínajúcich. Snáď každému bude nemalé problémy na najťažšej obtiažnosti robiť Challenge mód, ale tak to má byť. Po tejto stránke som so Zero Hour veľmi spokojný.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Zero Hour ma veľmi neprekvapil, ale na druhej strane ani veľmi nesklamal. Splnil presne to, čo som od neho očakával a rozhodne pôvodnú hru posúva o pekný kus ďalej. Každého koho bavil C&C Generals, bude nepochybne baviť aj Zero Hour a vy ostatní ste pravdepodobne recenziu ani nečítali, takže to by bol asi tak koniec...