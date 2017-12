Pro Evolution Soccer 3 - futbal, aj so slovenskými hráčmi!

Tohtoročná FIFA nedopadla podľa predstáv všetkých hráčov, medzi nich sa počítam aj ja. Sterilné hranie a hrateľnosť na úrovni našej najvyššej futbalovej ligy odradila väčšinu hráčov. Tí dúfali, že príde niekto, kto FIFE bude konkurovať – a priši

16. jan 2004 o 15:23 Ján Kordoš

el Pro Evolution Soccer 3.

Hneď na úvod tohto článku musím prehodiť zopár slov o prvej verzii recenzie, ktorá sa na stránke objavila prednedávnom. Mariánov názor na hru ste čítali, toto berte ako druhú stranu mince, ktorá síce nesúhlasí s jeho názorom, ale povedzme si na rovinu – každý má možnosť si svoj názor prezentovať, preto to robím aj ja. Keď mi chrupi oznámil, že tento fučik sa dostane do mojich rúk, na tvári sa mi objavil škodoradostný úsmev – mne? Mne, ktorý strhá každú hru a na hviezdičky som neuveriteľný "žgrlák"? Ja? Veril som, že sa hra bude dať ohodnotiť aj nula hviezdičkami, ale...

...ale zanecháme úvodné kecy, lebo sa nič podobné nestane. Túto recenziu by som mohol poňať ako porovnávanie FIFA Football 2004 a Pro Evolution Soccer 3 (PES3), ale každá hra má vlastnú recenziu a obe hry sú diametrálne odlišné, hoci ide o simuláciu futbalu.

Do hry ma vždy dokonale nažhavý intro a tie u EA za posledné roky nestáli ani za známu dieru z koláča. PES3 obsahuje rýchle strihy, akcie, kľučky, fintičky, strely, jednoducho všetko, čo k správnemu futbalu patrí. A zostal som zarazený, keď som zistil, že podobné serepetičky sú na dennom poriadku aj v samotnej hre. Zápas, po dokonale zvládnutom ovládaní, potom vyzerá nie len efektívne, ale hlavne efektne. Všetko to však začne kaziť absencia licencie na futbalové tímy a ich hráčov, takže sa dočkáme skomolených mien a dresov. Všetko sa to samozrejme dá napraviť patchom, takže to ako chybu brať nebudem, ale musím vás na túto informáciu upozorniť.

Po aplikovaní týchto bonusov som mohol konečne rozvinúť nádhernú akciu, ktorá sa začala v strede ihriska na kopačkách Karhana, ktorý obišiel jedného protihráča (nejaký zelenáč, tuším Beckham), poslal výborný pas do behu na Janočka, ktorý nádherne zasekol loptu, pred dobiedzajúcim obrancom, na sekundu sa ho takto zbavil a mohol poslať prihrávku do jedenástky, kde sa presadil Szili a nádhernou strelou z voleja rozvlnil sieť.

Prepáčte, nechal som sa uniesť.

Keď spustíte samotnú hru, máte k dispozícii tréning, rýchly zápas (exhibícia alebo len penaltový rozstrel), ligu, pohár a kariéru. Tréning nemusím nejako zvlášť nikomu predstavovať, sem povedú zrejme vaše prvé kroky, aby ste sa naučili ovládať hru, lebo v zápasoch vám súper nič zadarmo nedaruje. K dispozícii máte dokonca aj niečo ako tutorial, ktorý vám na konkrétnych prípadoch ukáže, čo máte kedy stlačiť a čo tým dosiahnete. Výborná pomôcka. Rýchly zápas je v športových hrách už klasikou a ak si chcete len rýchlo odohrať jeden zápas, viete, čo volíte.

Liga by sa dala charakterizovať ako sezóna. Na výber máte 56 národných mužstiev (zastúpenie má každý kontinent – nechýba ani Slovensko s KONEČNE reálnymi menami v zostave a hlavne s hráčmi, ktorí skutočne pinkajú za Slovensko do lopty) a 64 klubových mančaftov (tu chvalabohu žiadny slovenský zástupca nie je, lebo by bol medzi tými všetkými veľkoklubmi najväčším outsiderom). Zvolíte si 16 tímov, počet vzájomných zápasov a je to.

Štvrtou položkou, ktorá je na rade, je pohár. Najprv som si myslel, že veľký rozdiel medzi ligou a pohárom nie je, ale omyl. V prvom rade vás čaká výber medzi klubmi a národnými mužstvami (to vás čaká aj v lige), ale PES3 simuluje kvalifikáciu na ME vo futbale. Za Európu tu je klasických 32 tímov, potom je kvalifikácia v Afrike, Amerika a Ázii, v ktorých si môžete zahrať tiež o vlastný pohár. Ak by vám to nestačilo, je pre vás pripravený aj špeciálny Konami Cup – niečo na štýl play-off v hokeji, len tu si to rozdá až 32 tímov.

A to nie je všetko – niekedy mám pocit, že by som sa mal zamestnať v teleshoppingu. Najzaujímavejšou položkou je určite Master Cup Challenge (teda kariéra). Vyberiete si jedno mužstvo a teraz je plne vo vašich rukách. Nastavovať môžete všetko, na čo si dokážete spomenúť – od dresov, taktiky, tréningu, strategických situácií až po zostavy, predaj a nákup hráčov. Je to skutočná výzva a tento mód vydrží skutočne na dlho.

Dobre, máme za sebou všetky čísielká a fakty, ktoré by ste mali poznať. Musíte uznať, že slovo „omrzieť“ alebo „chabý výber“ sa v PES3 vôbec neuchytia. Ak vám však niečo ešte chýba, k dispozícii sú na internete rôzne editory (dresy, mená, klubové vlajky a neviem čo všetko možné), ktoré sú už hojne využívané a k dispozícii sú aktuálne súpisky. Omáčka okolo vyzerá určite zaujímavo a aj keď počet hráčov a klubov nie je až taký obrovský ako vo Fife, položte si ruku na srdce – vyskúšali ste každučký klub alebo ste si pinkali len so svojimi obľúbencami, ktorý sa v PES3 určite nachádzajú. A ak náhodou aj nie – máme editor. Na záver spomeniem už len bonusové body, ktoré dostávate za úspechy v zápasoch a ste odmeňovaný videami alebo hintami.

GRAFIKA 9 / 10

Grafické spracovanie na prvý pohľad vyzerá skutočne úžasne a dokonca by si zaslúžilo maximálne ohodnotenie, ale sú tu dve chybičky krásy, ktoré mi vadili a preto som hodnotenie trošku zmenšil. V prvom okamihu som len s otvorenou pusou pozeral na nádheru, ktorá sa na obrazovke odohrávala. Zápas sa začína nastúpením družstva, ktoré je úžasné, predstavovanie zostáv – super, ako z telky. Pri predstavovaní mužstva (klasický nájazd kamery na kompletnú jedenástku alebo fotka základnej zostavy pred zápasom) si určite všimnete dokonalých fejsov a dokonca sa hráči podobajú na svoje reálne predlohy (príklad za všetko, Hlinka má dlhšie čierne vlasy). O každom hráčovi máte navyše k dispozícii aj základné info (vek, výška, váha + vlastnosti (útok, obrana, výdrž, zrýchlenie... atď – tu sa stala malá chybička, lebo pochybujem, že by mal Janočko už 34 rokov)). Vráťme sa ale do hry. Po odpískaní sa začína to pravé divadlo. Hráči sú dokonale animovaní, všetky tie pätičky a kľučky vyzerajú reálne, lopta sa chová ako na tráve, odráža sa od hráčov, brankári sa nádherne vrhajú po strelách. Jednoducho to vyzerá neskutočne.

Po chvíli si však všimnete maličký problémik – hráči sa pred prihrávkou, ktorú majú dostať, postavia do statickej polohy (samozrejme ak im neprihrávate do behu), čo síce zamrzí, ale nie je to nič strašné. Najväčším problémom grafiky je jej hardvérová náročnosť. Po aplikácii patchu by sa to malo zmeniť, ale nie vždy to platí. Hra je neskutočne pomalá a k hraniu potrebujete oveľa silnejší stroj ako k Fife 2004. Na výber máte rozlíšenia od dnes už archaických 640 x 480 po 1152 x 864 pri troch úrovniach detailov. PES3 je skutočne nádherná hra, ale najprv sa presvedčite, že na vašom stroji bude v pohode behať (najlepšie demoverziou). Inak sa grafickému spracovaniu nedá skutočne nič vytknúť – vypnite bedňu, PES3 je dokonalá náhrada.

INTERFACE 8 / 10

Ovládanie konverzií z konzol je vždy dosť ošemetná záležitosť. Okrem pohybových kláves, hra vyžaduje ešte ďalších 8 na ovládanie hráčov. Dokonalé zvládnutie ovládania je základom úspechu a mne to trvalo dosť dlho (a ešte stále neviem dokonale ovládať všetky finesy) a čaká to aj vás aspoň zo začiatku, neuveriteľné trápenie. K dispozícii som mal aj gamepad, ale mne osobne to viac vyhovovalo na klávesnici. Keď sa vám však podarí zvládnuť ovládanie minimálne na 50 %, potom to bude skutočne lahoda a hra bude neuveriteľne chytľavá. Všetko chce len chvíľu času a pevné nervy, ale výsledok sa dostaví a ten pocit z dokonalého ovládnutia celého mužstva je neuveriteľný. Nádherné prihrávky na jeden dotyk, potom prihrávka na útočníka, ktorý prestrelí... Len kvôli zbytočnej topornosti ovládania menu musím zhodiť jednu hviezdičku – v tomto sa konverzia nezaprie.

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

Dôležitý zápas Slovenska s Českou republikou sa pomaly chýli ku koncu. Stav je zatiaľ nerozhodný 0:0 a na svetelnej tabuli svieti 84. minúta zápasu. Aut z ľavej strany za ČR vhadzuje Jankulowski, ktorý prihráva Nedvědovi, ktorého neustrážil Greško a prediera sa cez Labanta, ktorý ho však pomaly vytláča do rohu ihriska. Nedvěd zvolil účinnú narážačku s Poborským a Nedvěd sa na chvílu ocitá voľným. Petráš mu vidí už iba chrbát a nasleduje prihrávka na Šmicera, ktorý neváha ani chvíľu a posiela dlhý center do pokutového územia, kde najvyššie vyskakuje Koller, ale tesne minul. Chýbali milimetre.

V tomto momente preruším na chvíľu zápas. Po Kollerovej hlavičke sa mi ozval z hrdla akýsi zvláštny zvuk, skôr by som ho nazval chaosom náhodných hlások – hra dokáže dokonale preniesť do hry a pripadal som si skutočne ako na štadióne, v ktorom to vrie a boj pred monitorom, bol rovnako tuhý ako za ním. Nakláňanie na stoličke, vyskakovanie z nej pri nepremenenej šanci, nadávky na ****vené milimetre, ktoré chýbali. Tomu ja vravím výborná atmosféra, ktorá chýba Fife. Ale vráťme sa späť do zápasu.

Miro König upokojuje chlapcov, do konca zápasu ostávajú už len 4 minúty a treba ešte niečo skúsiť. Miro hodí loptu Labantovi, ktorý ju v pohode spracuje a volí rýchlu prihrávku Dzúrikovi. Peťo posiela loptu do stredu na Mira Karhana a ten ťahá dopredu. Spravil výbornú kľučku a nenecháva nič na náhodu a posiela loptu na krídlo Demovi. Ten sa rozbehne a uličkou posúva loptu na Janočka, ktorý sa nádherne zbavil obráncu, no už sa na neho lepia ďalší dvaja hráči, čo treba využiť. Nalákal ich oboch na seba a už vidí, ako sa mu ukazuje v pokutovom území Szili. Lenže ako mu tam poslať loptu? Pätička na uvoľneného Karhana - vyzeralo to ako z futbalovej učebnice. Nasleduje stredne vysoký center na Németha, no ten sa už pohol k bráne a loptu má za úrovňou tela. Neváha však, rýchlo sa otáča a neslepo skúša nožničky... chvíľu nič nepočuje, dopadá ne zem, keď v tom diváci začnú kričať a na Szilárda sa hádžu spoluhráči a gratulujú mu k úspešnému zásahu...

...a ja skáčem tak prudko zo stoličky, že ju zhadzujem dozadu, klávesnicu odhadzujem niekam preč, vrieskam góóól, skáčem od radosti, zhodil som pri tom tanier so zvyškami jedla, chytám fľašu s minerálkou, bežím na balkón a vrieskam tam. Pripadá vám to divné? Hmm, jedna možnosť je, že mi to už všetko nepracuje v hlave podľa etiky, ale druhá možnosť je tiež reálna – dokonalé prežívanie hry sa uskutoční len pri skutočne zábavnej hrateľnosti.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje, čo je neuveriteľná škoda.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Kvalita a kvantita. Ozvučenie menu vynechám, budem sa venovať radšej hre samotnej. Komentár v hre je výborný, nevtieravý, ale v niektorých situáciách si ho radi vypočujete. Počet hlášok som nepočítal, ale nemal som pocit, že by sa veľmi opakovali. Výborne je zachytená aj atmosféra na štadióne, keď sa prejavujú diváci, ktorí ženú svoje mužstvo dopredu a sú skutočným 12 hráčom na ihrisku. Pri útočných akciách sa mení štadión na vriaci kotol a to už musíte počuť. Skrátene: výborne dotvára atmosféru.

HUDBA 8 / 10

Hudbu som moc nepostrehol, v menu som sa zdržiaval len minimálne, dôležitá bola hra. Ale keď si ju spätne vybavím (v mojom prípade spustím hru znovu a budem chvíľu počúvať, lebo pamäť mi už neslúži ako kedysi ;), tak síce soundtrack hry nebude nabitý známymi menami ako od EA (dodnes spomínam so slzou v očiach na prvý veľký hit vo Fife – Blur: Song 2), ale rýchle techno skladby sa jednoducho k futbalu hodia. Znie to však len v menu (chvalabohu) a pri záverečných replayoch, ale stačí to. Neomrzí tak skoro a časom si na skladby zvyknete. Musím zdôrazniť, že vo futbaloch hudba nehrá skoro žiadnu úlohu.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

Na nastavenie obtiažnosti máte 5 stupňov, takže každý si nájde tú svoju. Pár prvých zápasov (pár myslím doslova, teda 2) si odohráte na najľahšej, na ktorej nie je žiadny veľký problém preniknúť do súperovej šestnástky, súper vás skoro neatakuje, takže góly sa sypú ako po masle. Zvyšovaním obtiažnosti to začne všetko pritvrdzovať a len neskôr zistíte, ako na tom ste a či to zvládate. Ale je radosť vidieť nádherný futbal na oboch stranách, keď sa hra prelieva z jednej strany na druhú. Obtiažnosť je výborne vybalancovaná, takže si zahrá každý a nemusíte sa obávať ničoho.

Trošku som sa obával konverzii, že bude padať hrozne veľa gólov – veď aká simulácia môže prísť z PS2? No mýlil som sa veľmi a nie je žiadne prekvapenie, keď sa hra skončí 0:0. Stačí dôkladne brániť, nedarí sa vám v útoku a spravodlivá bezgólová remíza je na svete. Všetky prihrávky nie sú presné, chyby robí aj súper a takto to vyzerá v skutočnosti. Už sa k lopte nedostanete len jej vypichnutím, ale súper môže spraviť chybu, prihrať nepresne alebo v čase nahrávky sa nerozbehne proti pohybu lopty, čo môžete využiť vy a výborne tak prečítať hru a loptu súperovi uchmatnúť. Vyzerá to nádherne a ešte lepšie sa na to pozerá. Ani vám prihrávky vždy neklapnú a kým sa naučíte správne načasovať prihrávku do behu alebo rôzne kľučky, tak to chvíľu potrvá. Hráči si síce výborne nabiehajú do voľného priestoru, ale musíte brať do úvahy, že ich aj tak niekto bráni, takže ako v skutočnosti je dôležité samotné načasovanie.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Nech nežeriem. Nad týmto hodnotením som hrozne dlho rozmýšľal. Z Fify 2004 som znechutený a Pro Evolution Soccer 3 je dokonalá náhrada za stále upadajúcu sériu Fifa, ktorá je pre mňa teraz jednoducho dvojkou. Kto má podobné pocity ako ja a myslí si, že Fifa si už svoje odbila a teraz prichádza nový futbalový kráľ, ten si môže k hodnoteniu v kľude pripočítať pol hviezdičky.