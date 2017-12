Archeológov príjemne prekvapil nález čelenky s obrázkom bájnej Meluzíny

31. dec 2003 o 13:16 TASR

Nitra 31. decembra (TASR) - K najzaujímavejším objavom archeologickej sezóny 2003 patrí čelenka s ozdobnými doštičkami, ktorú našli archeológovia v Dražovciach pri Nitre. Čelenka pochádza z 15. storočia n. l., kedy bola obľúbenou ozdobou dievčat a žien. Na jednom z plieškov čelenky je zobrazená Meluzína, bájna ženská bytosť zosobňujúca víchor. Je to najstarší nález s vyobrazením Meluzíny na území Slovenska. Podľa starej legendy bola Meluzína kráľovskou dcérou v Škótsku, ktorá sa vydala za francúzskeho šľachtica. Otec Meluzínu preklial a tá sa vždy v sobotu zmenila na ženu s rybími chvostmi. Jej manžel raz podľahol pokušeniu, porušil sľub a nazrel do kúpeľne, kde sa kúpala premenená Meluzína. Za svoju zvedavosť zaplatil stratou milovanej manželky. Meluzína sa zaradila do širokej rodiny strašidiel, o ktoré nebolo v stredoveku núdze. Prenikla i do ľudovej tvorivosti. V neskorú jeseň, keď začali duť silné vetry zo severu, ľudia hovorili Už nám fúka do komína, chladná pani Meluzína, čo tiež znamenalo, že pravá zima je za dverami. Verilo sa tiež, že pískanie Meluzíny v komíne ohlasuje trápenia, choroby a možno i smrť niekoho z chalupy. Z ďalekého severu priniesli kupci povesť o nešťastnej kráľovskej dcére i jej rôzne zobrazenia do mnohých končín Európy. Tak sa asi dostala do Dražoviec i čelenka s vyobrazením Meluzíny.