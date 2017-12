Vianoce mobilné siete zvládli, čo dnes v noci?

31. dec 2003 o 0:00 (bro)

ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV SME





Kto si dnes po polnoci pripije s rodinou či známymi, s ktorými bude vítať príchod nového roka, a vlastní mobilný telefón, vzápätí zrejme bude volať ostatným, aby im zaželal všetko najlepšie. Posielať sa určite budú aj smsky.

Odkedy sú mobily na Slovensku dostupné a bežné, rok čo rok v prvých hodinách nového roka trvá dlhšie, kým sa krátke textové správy doručia a kým sa podarí hovor uskutočniť. Siete sú preplnené.

Mobilných operátorov sme sa spýtali, čo robiť, ak sa nedovoláme.

Peter Tóth zo spoločnosti Orange vyhlásil, že na popolnočný nápor najväčší mobilný operátor pripravený je. „Prevádzku počas Vianoc sme zvládli. Okrem ojedinelých prípadov na severe Slovenska sme nezaznamenali problémy s uskutočňovaním hovorov ani doručovaním sms. V rámci našich možností sme sa snažili pripraviť aj na Silvestra." Orange bude napríklad schopný vybaviť za jednu sekundu 920 sms. To znamená za minútu 55 200 a ak by bola táto kapacita využitá naplno, počas prvej hodiny roka 2004 môže sieťami Orange prejsť 3 312 000 krátkych textových správ. To je o vyše polovicu viac, ako sa bežne odošle za celý deň. „Pohybujeme sa na hranici technických možností," priznal Tóth.

Podľa Tótha 920 sms za sekundu má zabezpečiť odoslanie toľkých správ čo vlani, zohľadnený je aj prírastok zákazníkov a určitá rezerva.

No enormný nárast chuti zákazníkov telefonovať zrejme takto ľahko nezvládne. „Odporúčame, aby si dôležitejšie hovory vybavili počas dňa a nenechávali ich na tie posledné hodiny starého a prvé hodiny nového roka," dodal Tóth.

Stanovisko EuroTelu sa nám nepodarilo včera získať, pred niekoľkými dňami však poskytli odpovede na otázky o prevádzke počas vianočných sviatkov. „Investovali sme do budovania základňových staníc v oblastiach, ktoré doteraz neboli pokryté. Samostatnou oblasťou je pokrytie objektov, kde sa očakáva zvýšená koncentrácia zákazníkov a kde je potrebné zabezpečiť nielen dobré pokrytie, ale aj dostatočný počet hovorových kanálov. A to nielen v prípadoch, akými sú Vianoce či Silvester," povedal Milan Hric z EuroTelu.