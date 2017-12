27 najzbytočnejších webstránok na svete

Ako sa ochrániť pred bombou

31. dec 2003 o 1:35 Tomáš Bella



foody.org/atomic/atomic00.html

„Ak jej to dovolíte, hrozba atómovej vojny vás môže naplniť nervozitou bez ohľadu na to, či niekedy nejaká bomba na vaše mesto dopadne, alebo nie. Na nervozitu však naozaj nie je dôvod. Všetci predsa skôr či neskôr zomrieme." Aj takéto upokojujúce slová možno nájsť v ťažko postrádateľnej publikácii „Atómový útok - ako sa chrániť", ktorá vyšla v New Yorku v roku 1950. Odvtedy určite nestratila na aktuálnosti - napríklad časť o tom, ako vo svojom okolí vypátrať vnútorného nepriateľa vašej vlasti.

Koľko ľudí je na Zemi

www.ibiblio.org/lunarbin/worldpop

Rozhodli ste sa tento rok rozposlať novoročné pozdravy SKUTOČNE všetkým a neviete, koľko obálok si máte prichystať? Pomôže vám stránka zobrazujúca aktuálny počet ľudí na Zemi, ktorá je aktualizovaná každú sekundu. Ak by ste chceli využiť veľkoobchodné zľavy a nakúpiť si obálky aj do zásoby, môžete si zobraziť aj predpokladaný počet ľudí na Silvestra 2004 či dokonca 2037.

Kto má najškaredšiu vlajku?

ahpc-jp30.st-and.ac.uk/~josh/flags/

Nejde o oficiálne hodnotenie OSN, napriek tomu sa vám môže stránka zísť, pokiaľ potrebujete narýchlo uraziť príslušníka nejakého iného národa. Autor stránky hodnotí všetky vlajky sveta ako v škole, pričom až pri 46 z nich konštatuje, že ich štáty by mali „radšej zostať bez vlajky". Za najodpornejšie estetické zločiny považuje napísanie mena štátu alebo „priblblého sloganu" v živom jazyku na vlajku, zobrazenie mapy štátu či zbraní alebo použitie „farieb, ktoré vyvolávajú nutkanie na zvracanie". Najkrajšiu vlajku zo všetkých má podľa neho Gambia nasledovaná Pakistanom a Japonskom, naopak najhoršie dopadla zo známych štátov Brazília.

Slovensko skončilo na slušnom 16. mieste na svete a jeho vlajka získala 79 bodov zo 100, teda „lepšiu dvojku". „Celkom pekná vlajka," píše sa na stránke. „Rozhodne lepšia ako má Slovinsko alebo Česko, čo sú na druhej strane v skutočnosti oveľa krajšie miesta na návštevu."

Nájdite čiernu bodku

www.webforwards.com/dot.htm

Moderné monitory sú čoraz kvalitnejšie a tak sa u majiteľov počítačov objavujú bolesti očí a hlavy stále zriedkavejšie. Autor tejto stránky sa pokúšajú tento negatívny trend zvrátiť a prinášajú surfistom možnosť rýchlo a lacno si privodiť závrať.

Demotivačný kalendár

www.demotivators.com

Ideálny darček pre workoholikov alebo vašich príliš horlivých zamestnancov - demotivačný kalendár im bude každý deň v roku pripomínať, aký nezmyselný je ich život a odrádzať ich od užitočnej práce. K dispozícii sú aj depresívne hrnčeky na kávu či (platený) šetrič obrazovky vyvolávajúci beznádej.

Internetová grafika

www.superbad.com

Výhodou tejto stránky je, že si ju môžete vychutnať aj ak neovládate žiaden cudzí jazyk. Nevýhodou, že pravdepodobne nikdy nepochopíte, čo ňou chcel umelec povedať. Na druhej strane môže byť veľmi užitočná, pokiaľ sa snažíte prekonať svoj tohtoročný rekord v počte kliknutí myšou za deň.

Vzrušujúce Pí

www.lupi.ch/PiSites/Pi-Rekord.html

Vedeli ste, že ak vydelíte jednotku číslom Pí, už na 55172085586. mieste výsledku bude za sebou nasledovať 13 trojok? Autori tejto stránky to zjavne považujú za vzrušujúcu informáciu a dychtivým surfistom ponúkajú aj množstvo ďalších, podobne užitočných údajov: napríklad o tom, koľkokrát sa vyskytuje jednotka či päťka v čísle Pí rozpísanom na 200 miliárd desatinných miest. Ak sa uspokojíte aj s prvými 10-tisíc číslicami, kompletne ich nájdete na www.cecm.sfu.ca/projects/ISC/data/pi.html.

Mimochodom, svetový rekord v učení sa Pí naspamäť drží 21-ročný Japonec, ktorý za 9 hodín odrecitoval spamäti viac než 42-tisíc jeho prvých číslic. A vy ste si mysleli, že VAŠE dieťa trávi voľný čas tým najmenej užitočným spôsobom...

História sveta v 200 slovách

www.cv.nrao.edu/~eschulma/histcom.html

Načo sú nám hrubé učebnice, keď celú históriu sveta od Veľkého tresku možno zhrnúť do 200 slov? Stránkou si zaručene získate každého učiteľa dejepisu alebo fyziky. K dispozícii je aj český preklad.

Hrozné detské kresby

maddox.xmission.com/irule.html

Počuli ste už niekoho kriticky skonštatovať, že jeho štvorročné dieťa škaredo kreslí? Nie, všetky detské kresbičky považujeme za „roztomilé" a „originálne". Autor tejto stránky sa rozhodol donebavolajúce pokrytectvo ukončiť a napísať, čo si o všetkých tých machľaniciach skutočne myslí. Napríklad: „Táto by nebola až taká zlá, ak by si udržal farbu vo vnútri nakreslených čiar, vybral si inú perspektívu, použil menej brutálne farby a požiadal niekoho, kto má talent, aby to namaľoval za teba." Pri inej kresbe, ktorú 9-ročná Kelly darovala svojim rodičom k Vianociam, zasa konštatuje, že „ak by mi niečo podobné dali moje deti, našli by na druhý deň po návrate zo školy svoje veci zbalené v škatuli na chodníku." Projekt je súčasťou „Najlepšej stránky vo vesmíre" (maddox.xmission.com).

Simulátor života

conceptlab.com/simulator/

Nie je celkom isté, komu je táto stránka určená - pravdepodobne znudeným milionárom, ktorí zatúžili spoznať život bežného človeka. Internetová hra je totiž dokonalou simuláciu života a s vaším hrdinom budete musieť prekonávať množstvo dôležitých volieb na jeho celodennej ceste - akú značku cereálií si dať na raňajky, ktoré tričko obliecť a aký program v televízii sledovať. Na druhej strane musíte dodržiavať aj niektoré pravidlá pevne stanovené establishmentom - najmä poradie prísad v pripravovaných hamburgeroch. Príjemnú zábavu.

Koniec internetu

www.atw.co.za/end.html, www.noring.pp.se, www.webnme.com/endoftheinternet.html

V skutočnosti nezverejňujeme všetky konce internetu, pretože ten nemá tvar trojuholníka, ale osemstenu. Teraz môžete internet bezpečne vypnúť (www.turnofftheinternet.com).