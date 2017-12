Orange spúšťa za paušál GPRS s limitom 1GB

Orange ako prvý mobilný operátor na Slovensku spustí novú službu Internet cez mobil (GPRS) 1000, ktorá umožní zákazníkom Orangeu s mesačnými paušálmi pristupovať k internetu.

30. dec 2003 o 14:55

V rámci mesačného poplatku 999 Sk bez DPH získa užívateľ pri aktivácii služby Internet cez mobil (GPRS) 1000 až 1000 MB predplatených dát, ktoré môže využiť na plnohodnotné surfovanie po internete, prístup k elektronickej pošte a ďalším službám internetu. Od nového roka až do konca marca môžu užívatelia Orangeu využívať službu za výhodný uvádzací mesačný poplatok vo výške 699 Sk bez DPH. Poplatok za aktiváciu služby je 450 Sk bez DPH.

1000 MB dát zahrnutých v mesačnom poplatku znamená prakticky neobmedzený mobilný internet pre užívateľov Orangeu za pevný mesačný poplatok. V prípade, že by predsa len došlo k jeho vyčerpaniu počas mesiaca, každý ďalší megabajt prenesených dát bude spoplatnený 35 Sk bez DPH (0,034 Sk/Kb).

Technológia GPRS umožňuje prístup do internetu rýchlosťou porovnateľnou s pripojením cez pevnú telefónnu linku, a to prostredníctvom mobilného telefónu pripojeného k počítaču, alebo iného zariadenia podporujúceho technológiu GPRS. Moderné typy mobilných telefónov podporujú surfovanie po internete bez toho aby museli byť pripojené k osobnému počítaču. Zákazník si môže pripojiť svoj mobilný telefón k osobnému počítaču prostredníctvom dátového kábla, infračerveného portu alebo technológie Bluetooth a po správnej konfigurácii môže browsovať po internete, čítať si elektronickú poštu a využívať iné služby siete Internet. To všetko bez toho, aby musel sledovať ako dlho je pripojený.

Súčasťou služby Internet cez mobil (GPRS) 1000 sú aj ďalšie služby, ktoré sú prístupné bez ďalších poplatkov. Užívateľ automaticky získava schránku elektronickej pošty s SMS notifikáciou o prijatých správach. Služba Môj Asistent zas umožňuje zákazníkovi odoslať z internetovej stránky www.orange.sk až 50 SMS správ mesačne zdarma, pričom ďalšie správy sa spoplatňujú sumou 1,50 Sk bez DPH.

Službu je možné aktivovať len k existujúcim mesačným programom Paušál 30 mini až Paušál 1000, ako aj SMS 500 a SMS 2000. Zákazník pri aktivácii služby Internet cez mobil (GPRS) 1000 získa aj CD nosič s informáciami o službe a spôsobe nastavenia svojho osobného počítača a mobilného telefónu.

Vzhľadom na výhodnú cenu tohto typu pripojenia je možné službu odporučiť komukoľvek, kto chce mať prístup do internetu kdekoľvek a kedykoľvek, bez ohľadu na dĺžku pripojenia. Služba je vhodnou alternatívou pre služby klasického telefonického pripojenia k internetu prostredníctvom pevnej linky. Spoločnosť Orange Slovensko odporúča túto službu aj zákazníkom, ktorí potrebujú mať prístup k internetu na služobných cestách alebo priamo v teréne.

Firemní zákazníci Orangeu môžu tiež požiadať o sprístupnenie prideleného korporátneho prístupového bodu (APN) k tejto službe, vďaka čomu získajú v rámci jednej služby a predplateného objemu dát prístup nielen k internetu, ale aj do firemnej siete.

Zákazníci, ktorí doteraz využívali službu Internet cez mobil (GPRS), prípadne Internet cez mobil (GSM) môžu požiadať o bezplatný prechod na novú službu Internet cez mobil (GPRS) 1000.