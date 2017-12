ST požiadali o zmenu názvu na Slovak Telecom

29. dec 2003 o 13:57

Bratislava 29. decembra (TASR) Slovenské telekomunikácie (ST), a.s. sa v budúcom roku s najväčšou pravdepodobnosťou premenujú na Slovak Telecom. Naznačuje to oznam z vestníka Úradu pre priemyselné vlastníctvo, podľa ktorého ST prihlášku na takúto zmenu ochrannej známky podali už k záveru septembra tohto roku.

Nový znak najsilnejšieho poskytovateľa telekomunikačných služieb na slovenskom trhu má pritom obsahovať tmavočervené logo "ST" a šedý nápis "Slovak Telecom". Farby sú teda obdobné ako vo svojom znaku používa 51-% spoluvlastník Slovenských telekomunikácií, nemecká spoločnosť Deutsche Telecom.

Hovorca ST Rado Bielka však dnes pre TASR ešte odmietol potvrdiť, či príde k zmene názvu firmy práve na Slovak Telecom. "V tejto chvíli to bližšie nechceme komentovať. O zmene názvu i loga spoločnosti budeme informovať verejnosť, keď na to príde čas," uviedol Bielka s tým, že ich firma nebude zverejňovať ani objem finančných prostriedkov, ktoré na to využije.