Marťanský pristávací modul Beagle 2 možno spadol do krátera

29. dec 2003 o 17:38 TASR

Londýn 29. decembra (TASR) - Marťanský pristávací modul Beagle 2 možno spadol do novoobjaveného krátera Červenej planéty. Ako dnes v Londýne oznámil britský vedec Colin Pillinger, ktorý sa spolupodieľal na príprave misie, kráter s priemerom približne jeden kilometer sa podarilo objaviť až v týchto dňoch na základe snímok z cieľovej oblasti, kde mal modul pristáť.

Snímky zachytila marťanská sonda Mars Global Surveyor amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) len niekoľko minút pred plánovaným pristátím modulu v prvý sviatok vianočný.

"Bola by to neuveriteľná smola a prirodzene žiadna dobrá správa, keby spadol priamo do krátera," dodal Pillinger. Kráter môže byť hlboký aj stovky metrov.

Pristávací modul Beagle 2 sa stále nehlási. V nedeľu večer stroskotal aj štvrtý pokus zachytiť signál robota - deväť tónov skladby britskej skupiny Blur - pomocou americkej sondy Mars Odyssey.

Predtým nevyšli ďalšie tri pokusy zaznamenať známky života Beagle 2 pomocou Lovellovho ďalekohľadu v západoanglickom Jodrell Banku.

Lepšie možnosti zachytiť signál Beagle 2 sa ponúknu od 4. januára, keď sa do vhodnejšej pozície dostane materská sonda Mars Express, ktorá modul vypustila 19. decembra. Vzhľadom na výhodnejšiu obežnú dráhu sú šance v tomto prípade desaťkrát väčšie ako u Mars Odyssey.