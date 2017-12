Schuster podpísal aj zákon o elektronickom obchode

29. dec 2003 o 13:24 TASR

Bratislava 29. decembra (TASR) - Prezident SR Rudolf Schuster v sobotu svojim podpisom odobril zákon o elektronickom obchode, ktorý vytvorí základný právny rámec pre túto oblasť ekonomických aktivít.

Zákonom sa do slovenskej legislatívy preberá európska smernica z roku 2000 o elektronickom obchode a službách informačnej spoločnosti na vnútornom trhu. Návrh upravuje vzťahy medzi poskytovateľom a príjemcom služieb informačnej spoločnosti, ktoré vznikajú na diaľku a často prekračujú štátne hranice. Okrem iného odstraňuje anonymitu poskytovateľov služieb, poskytuje zákazníkom ochranu pred uvedením do omylu, ustanovuje štátny dohľad a vytvára podmienky pre medzinárodnú výmenu informácií.

Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov, takzvaný puncový zákon, ktorý tiež prezident podpísal, zavádza niektoré nové pojmy a definície a rozširuje možnosti kontrolných orgánov v tejto oblasti. Pracovníkom puncovej kontroly poskytuje okrem iného právo na vykonávanie kontrolných nákupov, a to aj nepriamo a pod utajenou identitou.

Rudolf Schuster odobril aj novelu zákona o poštových službách, ktorou sa v súlade so stavom v EÚ predlžuje trvanie takzvanej poštovej výhrady do konca roka 2008. Obsahom poštovej výhrady na vyberanie a distribúciu zásielok štátnou poštou budú v rokoch 2004 a 2005 bežné zásielky s hmotnosťou do 100 gramov, po roku 2005 do 50 gramov.

Podpísal tiež novelu zákona o ochranných známkach. Tá okrem iného umožní, aby sa majiteľmi ochranných známok v budúcnosti mohli stať aj osoby nepodnikateľského charakteru, vrátane štátu a samosprávy. Legislatívna norma poskytuje ochranu ochrannej známke Európskeho spoločenstva na území SR, zavádza pojem ochrannej známky s dobrým menom. Rovnako upravuje možnosť odmietnutia zápisu ochrannej známky, ktorá nebola prihlásená v dobrej viere, a iniciuje aj nový inštitút pripomienok, ktoré slúžia ako neformálny podnet na preskúmanie prihláseného označenia zo strany tretích osôb.