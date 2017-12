Barbie sa pripravuje dobyť svet hier

Výrobca bábik Barbie pripravuje do konca tohto roka uviesť na trh sériu elektronických hier pod značkou Barbie. Spoločnosť Mattel tým sleduje strategické rozšírenie svojho hlavného produktu - hračiek - na oblasť elektronických hier.

20. feb 2001 o 14:41 (jepeg)

"Nepretržito hľadáme najrôznejšie segmenty trhu, kam by sme mohli uviesť naše osvedčené značky, ako napr. Barbie. Pre dievčatá do 15 rokov je to naša najúspešnejšia značka" - hovorí sa v prehlásení hovorkyne spoločnosti Mattel. "Našu veľkú príležitosť vidíme práve v oblasti prenosných elektronických hier", pokračuje prehlásenie.

Mattel uvádza tento rok na trh aj kolekciu dievčenských odevov. Na posilnení značky by sa mal výraznou mierou podielať aj animovaný celovečerný film, podľa predlohy známej rozprávky H. Ch. Andersena Luskáčik, ktorý bude uvedený do kín koncom októbra tento rok. Film bude podporený rozsiahlou kampaňou v spolupráci s reštauračnou sieťou McDonald`s, knižnými vydaniami rozprávky a kolekciou šatstva pre deti.

Koncom 90. rokov bábiky Barbie zaznamenali výrazný pokles predaja, čo prispelo k vlaňajšiemu odvolaniu generálneho riaditeľa Jilla Barada. Odvtedy zaznamanal predaj 5 % rast.