Nová várka patchov: Tron 2.0, Chrome

26. dec 2003 o 0:15 Ondrej -Ondrew- Gabriš

Patch pre Tron 2.0 (recenzia), ktorý vydala firma Buena Vista Interactive, opravuje napr. problémy s loadingom levelov, chyby pri renderovaní atď. Po aplikácii patchu sa hra updatne na verziu 1.042.

Ďalší prírastok do rodiny záplat predstavujú opravné balíky určené pre hru Chrome. Patch by sa mal postarať o plynulejší chod hry, prídava do multiplayera nové mapy a vozidlá, zabraňuje cheatovaniu a určite sa nájdu aj ďalšie zlepšenia. Záplatu vám ponúkame v štyroch rôznych variantoch: pre nemeckú, severoamerickú, anglickú a európsku verziu. Ťahajte odtiaľto.

Zdroj: www.avault.com,www.gamershell.com