Cez internet bude možné sledovať on-line prenosy schôdzí

BRATISLAVA 24. decembra (SITA) - Internetová stránka Národnej rady SR www.nrsr.sk už niekoľko mesiacov prechádza výraznou rekonštrukciou. V novom roku bude jednou z hlavných noviniek na tejto stránke on-line vysielanie z prebiehajúcej schôdze parlamentu.

24. dec 2003 o 9:23

Pre agentúru SITA to uviedol hovorca predsedu parlamentu Michal Dyttert. Od februára by mala byť inovovaná aj grafika stránky. Obsah stránky ostane zachovaný, ale zoradený bude podľa Dytterta prehľadnejšie a pribudnú tiež vyhľadávače. Práce na novom portáli pre Kanceláriu NR SR robí firma exe IT. Celá zákazka stála 250 tisíc korún.