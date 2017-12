Lord of the Rings: War of the Ring - čistokrvná RTS v známom svete

Po niekoľkých akčných hrách zo sveta Pána prsteňov by už bolo načase zmeniť žáner. Čo by ste povedali na klasickú real-time stratégiu? Nech sa páči, War of the Ring je riešením, alebo radšej nie?

23. dec 2003 o 10:15 Ján Kordoš

Vianoce sú tu a do kín sa blíži tretie pokračovanie Pána Prsteňov. Máme tu ideálnu kombinácia k vydaniu hry s námetom Pána prsteňov a ešte ideálnejšie je to šupnúť pod stromček bratovi/sestre, synovi/dcére atď. Lenže rovnako ako klasické vianočné kombo (fusakle, slipy a voda po holení), dokáže niekedy znervózniť aj priemerná hra. War of the Ring našťastie takou gamesou nie je, ale na druhú stranu, dieru do herného sveta rozhodne neurobí.

Keď som prvýkrát spustil hru, bol som úplne vzrušený, veď real-time stratégia z prostredia Pána prsteňov je niečo, čo tu ešte vôbec nebolo a pri troche snahy, by to mohla byť celkom dobrá plomba. K dispozícii totiž budete mať aj slávnych hrdinov (klasika v podobe Spoločenstva + zopár hrdinov), ktorí v boji zbierajú skúsenosti a vylepšujú sa tak ich vlastnosti. Samozrejme nikto nebude ochudobnený o klasickú stavbu základne, klasické zbieranie surovín (tu je to konkrétne jedlo a kamene), klasické zbrojenie a real-time súboje. Možno sa vám zdá, že zatiaľ nie som veľmi nadšený a táto recenzia bude patriť k zdrbávacím, ale nie je to tak. Jednoducho, War of the Ring, je len ďalšou RTS, ktorá nepriniesla nič nové, ale ani nič výrazne nepokazila.

Hodnotenie si ale nechám na potom, teraz sa vrhnem na vysvetľovanie princípov hry, ktoré už asi všetci poznáte, ale opakovanie je matka múdrosti. Takže poďme na to. V prvom rade musím spomenúť, že máte možnosť vybrať si stranu, za ktorú budete bojovať a dovediete ju do víťazného konca. Teda konkrétne je to Dobro alebo Zlo. Každý už dnes musí vedieť, kto za koho hrá, takže je zbytočné to tu rozpitvávať. Dôležité je, že konečne máme možnosť skúsiť si hranie aj za temnú stranu a nakopať tak Gandalfovi prdel. Aspoň to príjemne spestrí hru.

Druhým dôležitým aspektom hry sú hrdinovia. V každej misii budete mať jedného (alebo viacerých) k dispozícii a bojom budú získavať skúsenosti. Keď dosiahnu určitú hranicu bodov, šups a sú na ďalšom leveli s lepšími vlastnosťami (sila útoku, obrana). Chybičkou krásy tohto systému je, že nerozdeľujete vy, ale automaticky sa všetky vlastnosti zvýšia o jeden bod a levelovanie postavy má strop na desiatom leveli. Ono je to dosť nízko, lebo hrdinu na túto hranicu vyhupsnete maximálne behom dvoch misií a potom už sledujete počet hrdinom zabitých protivníkov, čo je síce zábava, ale len chvíľková. Uznávam, že obmedzenie je vhodné, ale strop skúseností mohol byť umiestnený oveľa vyššie. Ďalším spestrením sú kúzla hrdinov, ktoré môžu vyvolávať a pomôcť tak pri bojoch. Kúzla sú obranné, ale aj útočné, ale ja osobne som využíval maximálne jedno z každého hrdinovho repertoáru.

Ako v každej RTS, aj tú sú misie dvojakého typu. 1) Máte pľac, kde musíte vystavať základňu a postupným žgrlačením surovín a vojakov odstrániť nepriateľa z mapy alebo splniť danú úlohu. 2) Máte skupinku vojakov, s ktorým sa budete prebíjať územím a... a znovu odstránite nepriateľa alebo splníte danú úlohu. Takže úplná klasika. Navyše vedľa hlavného questu dostanete aj vedľajšie úlohy, ktoré sa oplatí plniť, lebo dostanete nejaký bonus v podobe jednotky, ktorá sa k vám pridá. Stavba základne prebieha úplne klasicky, postavíte základnú liaheň peónov, potom budovy pre ťažbu surovín, výrobňu jednotiek a výskum – klasika, ktorá ešte nikdy nesklamala a ani nikdy nesklame.

Teraz sa budem venovať jednotkám. Ak si zvolíte kampaň za stranu Spoločenstva, tak je celkom fajn, že si zahráte za každú rasu, ktorá v spoločenstve bola (elfovia, trpaslíci, ľudia), takže to pôsobí celkom osviežujúco. Každá strana má samozrejme iné jednotky, ktoré využívajú inú stratégiu boja. Ja som si najviac obľúbil elfov. Stačí vyrobiť zopár lukostrelcov, druida a klasických swordsmanov, zvýšiť im vlastnosti, kedy budú lukostrelci neviditeľní, druidi budú rýchlo liečiť a lepšie vidieť. Takto som vytvoril úderné skupinky s Legolasom na čele a všetko išlo hravo. Ak si zvolíte Zlú stranu, potešia vás pavúčikovia (dobre, sú troška prerastený a flusajú zelený blivajz, ale inak sú zlatučkí), goblini alebo slávne neslávni Čierni jazdci. Každá strana má aj iný druh boja, Dobro má síce drahšie jednotky, ktoré sa aj dlhšie výrabajú, ale na druhú stranu aj viac vydržia, takže ich nevyrábate ako na bežiacom páse za stranu Zla. Stačí si spomenúť na Starcraft a viete, o čom hovorím.

Boje prebiehajú ako v každej inej RTS – označíte vojakov a kliknete na nepriateľské jednotky. Nič zložité, nič ťažké. Boje sú zaujímavé inou vecou. Za určitý počet zabitých nepriateľských prisluhovačov dostávate tzv. Fate Points, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu. Ak vám napríklad zahynie hrdina, za 3 FP si ho môžete oživiť alebo mu zlepšiť všetky vlastnosti, ktoré mu zostanú počas celej misie. Najväčším trhákom je však aj tak vyvolanie enta – obrovského a hlavne agresívneho stromčeku. Bonusov v hre je viac a som rád, že ich Liquid Entertainment do hry vložili.

To by mohlo byť k všeobecnému popisu aj všetko, teraz sa vrhnem na ďalšiu dôležitú časť – hodnotenie.

GRAFIKA 7 / 10

Loading, login, loading, mapa celej Stredozeme a výber misie, loading a šok. Sakra, najprv som si myslel, že som omylom spustil Warcraft 3, ale žiaľbohu nebol to omyl. Engine z W3 bol trošku upravený, trošku vylepšený, ale to je všetko. Znovu máme na spodku obrazovky obrovské menu, ktoré podľa mňa zbytočne zaberá mnoho miesta. Grafické efekty sa nenápadne podobajú tým z W3, postavičky tiež. Je to dosť smutné, ale rýchlo ma to prešlo, keď som na mape narazil na vodu. Júúú, kurzor vytváral krásne vlnky, jednotky tiež a razom som zabudol na zastaranosť grafiky, ktorá už má svoj zenit za sebou. Dokázal som to vďaka (bože, to znie ako z nejakej reklamy) detailnosti prostredia a hlavne atmosféry z designu levelov. Fanúšikov Pána prsteňov to dokáže dojať a úplne vtiahnuť. Rýchlo zabudnete na priemerné animácie postáv, na občasné prelínanie textúr a podobné prkotinky, ale treba uznať, že to mohlo byť oveľa, oveľa lepšie. A nesmiem zabudnúť na nádhernú obrazovku loadingu, kedy sa stav nahrávania nádherne vyrýva na Frodov prsteň... nádhera :).

INTERFACE 7 / 10

Ako som už v hodnotení grafiky spomenul, menu je priveľké, ale aspoň viete, na čo klikáte. Ovládanie sa zlepšilo jednou dôležitou vecou – nenávidel som totiž, ak si môžem označiť myškou len určitý počet vojakov (a väčšinou dosť nízky). Tu je to vyriešené konečne normálne, označiť si môžete ľubovoľný počet jednotiek, ale stav uvidíte len niektorých z nich (konkrétne je to tuším 18, ale ak to je menej alebo viac, tak ma nekameňujte) a k ďalším sa musíte prescrollovať, čo nie je až tak hrozné. Trošku ma mrzí, že do bloku môžete vybrať len jednotky, ktoré máte na obrazovke. Občas, keď sú všetci rozutekaní, tak to je peklo, ale dá sa. Teda dá sa oproti jednej trošku priblbej veci. Všetko sa potvrdzuje pravým tlačítkom myšky. Ono to nie je zlé, veď podobný systém fungoval aj v staručkom Age of Empires, kde ste pravým myšítkom zadávali, kam majú jednotky bežať alebo s kým majú bojovať. Ľavé myšítko fungovalo ako selekcia jednotiek. Toto mi pripadá normálne, ale prečo sa vo War of the Ring musia aj budovy stavať pravým tlačitkom myšky, kúzla vyvolávať pravým tlačítkom myšky a čo ja viem ešte všetko – tak TOTO nepochopím. Nervičky mi nádherne tiekli, kým som si na to zvykol, ale aj teraz tvrdím, že je to značne nepraktické.

Myška slúži aj na zoomovanie – koliečkom – a chvalabohu, že kamerou nemôžete rotovať, lebo táto možnosť mi v niektorých hrách pripadá až nehorázne neprehľadná. Fungujú aj klasické skratky na uloženie jednotiek do skupiny a ich vyvolanie klávesovou skratkou, takže inak je ovládanie celkom podarené, až na vyššie opísané chybičky krásy.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Čo napísať k hrateľnosti, aby som sa neopakoval? Asi to nejde. Hrá sa to ako Warcraft 3, len to má príbeh a pozadie z pera J.R.R.Tolkiena. Nič viac a nič menej. Zo začiatku budete horieť nadšením, ale to začne pomaličky opadávať, ale nikdy sa nestane to, že by ste hru znechutene vypli, odinštalovali a už nikdy sa k nej nevrátili. Už ste to stokrát hrali, už ste to stokrát videli, ale zahráte si to aj stoprvýkrát. Samotná podstata Pána prsteňov tomu dodáva, totiž, taký zvláštny punc zaujímavosti a to je dôležité. Je to aj vďaka príbehu a možnosti voľby nasledujúcej misie.

MULTIPLAYER 6 / 10

Hra ho samozrejme obsahuje, ale nemyslím si, že spraví veľkú dieru do sveta. Svoje tvrdo vypracované miesto na hernej scéne Starcraft alebo Warcraft 3 určite len tak ľahko nepustia, ale ak si nájdete kamarátov, tak nebudete ľutovať. Na túto možnosť ale aj tak skoro zabudnete, lebo je vidieť, že bola robená len tak do počtu.

ZVUKOVÉ EFEKTY 5 / 10

Kvalitu ozvučenia určite haniť nebudem, skôr by som zaplakal nad kvantitou. Dabing postáv v priebehu animácii alebo rozhovorov je vynikajúci aj napriek tomu, že Vivendi vlastní licenciu len na knižné spracovanie Pána prsteňov, takže si nemohlo požičať hlasy hercov z filmu. Napriek tomu sú skvele spracované. Lenže v priebehu hrania toho moc nepočujete a ak aj niečo áno, tak sú to 2 dokola sa opakujúce hlášky jednotiek, z ktorých vás maximálne začne bolieť hlava.

HUDBA 8 / 10

Hudba je vcelku príjemná a hlavne výborne vytvára atmosféru v hre. Dramaticky sa mení počas bojov a je určite kvalitnejšia ako samotné zvuky. Počet melódií je dostačujúci, takže hudba si zaslúži mierny potlesk.

OBTIAŽNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Celkovú obtiažnosť hrania si môžete sami nastaviť, takže záleží len na vás, akým tempom budete hru hrať. Ak vám to pôjde príliš ľahko, prehoďte na vyšší stupeň a už vám do smiechu nebude. Obtiažnosť je príjemne vybalancovaná a vytvorená tak, aby sa každý bavil a zbytočne nebol zúfalý alebo neprešiel to celé s prstom v nose (prípadne v inom obľúbenom otvore). Čas potrebný na dohranie hry je značne individuálny už kvôli samotnej obtiažnosti, ale pohodovým hraním to dorazíte behom týždňa. To však neznamená, že hra je pre jedného hráča bezpredmetná, obsahuje aj Skirmish mód, takže stačí už len navoliť podmienky hrania, rasu a zábava pokračuje.

Osobne som v živote narazil na množstvo idiotov, ale určite sa to nevyrovná jednotkám v hrách a War of the Ring to určite nezlepší. Nie sú to úplní somráci, len občas naštve, že naháňajú cez polovičku mapy zoslabnutého pavúčika, ktorý ich privedie až do nepriateľskej základne, kde ich čaká skorý koniec. Po úspešnom súboji sa chvalabohu vracajú na svoje miesto a snažia sa útočiť na dôležité jednotky, ale aj tak niekedy nastane situácia, kedy sa dva mlátia a ostatní sa len tupo prizerajú. No nie je to však až také hrozné, stačí ich len občas usmerniť.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Lord of the Rings: War of the Ring sa podaril. Nie je to obrovský kasový trhák, na ktorý budeme spomínať ešte niekoľko rokov, ale je to, bez debaty, dobrá hra, ktorá svojmu menu nerobí hanbu. Lenže nie je to ani nič, čo by sme už nevideli.