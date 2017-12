Hardcore RPG Riftrunner sa bude volať Beyond Divinity

23. dec 2003 o 0:23 Juraj Chrappa

Nová hra zo známeho RPG sveta má ukázať silu vylepšeného grafického enginu a úplne nový bojový systém. Príbeh vás postaví do role duše navždy spojenej s temnou bytosťou Rytiera smrti. Ak s ňou nechcete stráviť zvyšok večnosti, musíte nájsť spôsob, ako kliatbu zrušiť. Preto sa so svojim nechceným „partnerom“ vydávate na najväčšie dobrodružstvo... Beyond Divinity by mala vyjsť na jar 2004.

Zdroj: tlačová správa