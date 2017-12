Mobilní operátori hlásia pripravenosť ich sietí na vianočný a silvetrovský nápor

Bratislava 22. decembra (TASR) - Mobilní operátori na Slovensku hlásia svoju pripravenosť na vianočný a silvestrovský nápor hovorov a poslaných SMS správ.

22. dec 2003 o 19:11 TASR

"Máme pripravenú dlhodobú stratégiu, ako zabraňovať možným problémom s preťaženosťou siete v čase zvýšených požiadaviek zákazníkov. Už v minulom roku sa nám podarilo zvládnuť obrovský nápor na prevádzku v období vianočných sviatkov bez vážnejších problémov," uviedol TASR hovorca spoločnosti Orange Slovensko Peter Tóth. Zároveň dodal, že počas tohto obdobia technici z dohľadového centra siete pracujú so zvýšeným nasadením a pozorne sledujú prevádzku siete a v prípade problémov sú pripravení okamžite zareagovať.

"Začiatkom decembra spoločnosť EuroTel Bratislava zvýšila výkon SMS centra o 50 %. Vybudovali sme tiež nové MMS centrum. Problémov s kapacitou sa preto neobávame," uviedol TASR Milan Hric z divízie vonkajších vzťahov spoločnosti EuroTel. Ako ďalej povedal, EuroTel investoval v 1. polroku 2003 viac ako 2,2 miliardy Sk do rozvoja GSM siete. Veľká časť investícií smerovala do budovania základňových staníc v lokalitách, ktoré doteraz neboli pokryté. Samostatnou oblasťou je pokrytie objektov, v ktorých sa očakáva zvýšená koncentrácia zákazníkov a kde je potrebné zabezpečiť nielen dobré pokrytie, ale aj dostatočný počet hovorových kanálov, a to nielen pre prípady, akými sú Vianoce alebo Nový rok.

EuroTel v tomto roku vybudoval na území SR vyše 300 nových základňových staníc a ich počet je momentálne približne 1 100. Výstavbou 171 nových základňových staníc v tomto roku sa môže pochváliť aj Orange, ktorý ich k dnešnému dňu eviduje 1 212.

V období Vianoc a Silvestra zažívajú mobilné siete obrovský nápor a v minulých rokoch sa stávalo, že pre zákazníkov bolo veľmi náročne v týchto dňoch sa niekam dovolať alebo odoslať SMS správu.

Ako informoval P. Tóth, zo siete Orange bolo vlani na Štedrý deň odoslaných 17,1 milióna SMS správ a na Silvestra ďalších 11,1 milióna. Tieto čísla však zahŕňajú všetky správy spracované sieťou, teda okrem SMS odoslaných užívateľmi aj SMS notifikácie a SMS poslané systémom. Orange predpokladá v súvislosti so zvýšením počtu zákazníkov aj nárast počtu odoslaných "vianočných" a "novoročných" správ a hovorov medziročne zhruba o 20 až 25 %.

EuroTel počíta iba originálne správy, čiže poslané užívateľom, a tých bolo na Štedrý deň vyše 3,2 milióna. V dňoch 31. decembra a 1. januára zákazníci EuroTelu odoslali 6,3 milióna SMS správ.