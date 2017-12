Vyskúšajte si WW2: Pacific Heroes a stratégiu Massive Assault

22. dec 2003 o 11:05 Juraj Chrappa

Viac screenshotov...

CITY Interactive, neznámi vývojári a súčasne vydavatelia svojej (zatiaľ) neznámej hry, WWII: Pacific Heroes, k nej vydali - na dnešnú dobu skutočne maličkú - demoverziu - len 53 MB. Jedná sa o akčný letecky simulátor z druhej svetovej zasadený do vojnových operácií v Tichom oceáne. V demoverzii si zahráte niekoľko misií so vzdušnými aj pozemnými cieľmi. Plná hra by mala vyjsť na jar 2004.

Zdroj:www.3dgamers.com