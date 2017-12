Deus Ex: Invisible War - PCčkari proti konzolistom

Deux Ex sa zapísal do hernej histórie veľkými písmenami, zožal mnoho úspechov u odbornej verejnosti, získal niekoľko desiatok ocenení a čo bolo zo všetkého najdôležitejšie, milovali ho aj hráči. Pokračovanie bolo preto očakávané so zaslúženým napätím. Pre

22. dec 2003 o 9:30 Tomáš Koza

Keby sa mi v tomto momente dostala do ruky nejaká konzola, tak ju hneď omlátim o stenu a od zlosti po nej poskáčem. Mám sto chutí zakrútiť nejakému konzolistovi krkom, také veľké je moje rozhorčenie po tom, čo som si zahral pokračovanie tejto legendárnej hry - pokračovanie jednej z mojich obľúbených a pre mnohých kultovej hry. Takto pokašľať tak skvelú hru, z geniálneho RPG so cyberpunkovou atmosférou urobiť komerčnú frašku. To ešte nie je všetko, aj takto „doriadená“ hra by bola možno celkom zábavným titulom, lenže pre autorov je asi PC len akýmsi vedľajším produktom a ani sa neobťažovali optimalizovať nastavenia. To už tu nie je nikto, komu aspoň trochu záleží na kvalite a nie na peniazoch?

Skúsim sa cez to preniesť, a na chvíľu zanechať svoje emócie bokom a opísať Invisible War (IW). Dej nadväzuje na predchádzajúci diel a hlavným hrdinom/kou sa stáva Alex D. Vďaka tomuto neutrálnemu menu máte možnosť si vyskúšať aj nežné pohlavie. Alex je členom organizácie WTO, pričom už na začiatku si môžete vybrať medzi dvoma stranami. Hra postupne vyvrcholí tým, že si budete môcť vybrať, myslím, až 4 alternatívne konce príbehu. Takže v spletitosti a zaujímavosti príbehu sa hra podobá predchodcovi a to bude asi tak všetko, ďalej je to už len samá zmena.

V prvom rade sa IW od svojho predchodcu líši celkovým pohľadom na hru a štýlom hry. Zatiaľ čo Deus Ex bol prevažne RPG, dosť komplexným a prepracovaným RPG, ktoré určite nebolo pre zelenáčov, tak Invisble War je hra určená pri široké vrstvy. Celá hra sa značne zjednodušila, aj vývoj vašej postavy je oveľa jednoduchší. V IW budete počas celej hry získavať Biomod kanistre, s ktorými si môžete vylepšovať jednu z 18 špeciálnych schopností. Niektoré z nich sú ale dosť zbytočné, takže voľba je prevažne jasná. Tieto schopnosti ale nezahŕňajú ovládanie rôznych typov zbraní, či „páčenie“ elektronických zámkov pomocou "multitoolov". Sú to skôr rôzne doplnkové skilly, ako liečenie, tichý pohyb, neviditeľnosť voči strojom... Používanie týchto schopností vás stojí energiu, ktorú si môžete dobíjať buď servisným robotom alebo energetickým článkom, ktorých je v hre neúrekom.

Arzenál ktorým Alex disponuje, je pomerne široký: od energetického meča, cez SMGčko, brokovnicu až po raketomet a k tomu ešte kopec ďalších. Počas celej hry nachádzate rôzne módy pre zbrane, ktorými ich môžete vylepšovať. Medzi ne patrí napríklad tlmič, zvýšenie kadencie, poprípade zväčšenie dostrelu. Okrem toho, že všetky zbrane môžete hneď používať s najväčšou zručnosťou, prišli autori ešte s ďalším zjednodušením a tým je fakt, že všetky zbrane používajú rovnaký typ nábojov. Asi toľko k stručnej charakteristike hry, teraz sa konečne vrhnem na hodnotiacu časť recenzie a hneď dopredu vám poviem, že tých hviezdičiek tam veľa nebude.

GRAFIKA 5 / 10

A hups, hneď tu aj máme prvý a totálny prešľap autorov. Grafika sama o sebe vyzerá pomerne dobre. Obzvlášť pekné sú postavy, hlavne ich tváre, ktoré sú krásne oblé. Za tým nezaostáva ani animácia a keď by som mal niečo podčiarknuť, tak by to bola dobrá gestikulácia postáv, aj keď dosť často len tak postávajú s rukami vedľa tela. Hra v tomto smere pôsobí trochu umelo. Čo sa textúr týka, tak tie sú miestami podpriemerné. Celkovo však grafika nepôsobí zlým dojmom, práve naopak. V čom je teda problém, že si zaslúži iba priemerné hodnotenie? Poviem vám to asi takto, mám doma Athlon XP 1700+ 512 DDR RAM a k tomu Geforce 5600, a beží mi to tak na 12-15 obrázkov za sekundu, keď som v interiéroch. V exteriéroch, poprípade na veľkých priestranstvách, mám tak od 7-9 obrázkov za sekundu. A takto je to vraj aj na lepších strojoch. Grafika pritom vôbec nevyzerá tak skvele, aby takto nehorázne sekala. A k tomu ešte dodám fakt, že hru ani nespustíte na Geforce kartách s označením MX. Autori sľubujú patch, ktorý by mal hru na PC zrýchliť, ja ale hodnotím hru takú, ako som ju dostal a ako ju autori vypustili do sveta.

INTERFACE 6 / 10

Typický konzolový interface s výzorom na tom síce nie je zle, ale to teraz nie je podstatné. Horšie je to, že keď si v hlavnom menu nastavíte nejaké grafické nastavenie a hru vypnete, tak po opätovnom spustení tam zostanú staré nastavenia. Nastavenia musíte zmeniť priamo v hre a týkať sa budú len tej uloženej pozície a nie hlavného menu bezprostredne po spustení hry, čo je naozaj veľmi zaujímavé. Okrem toho som mal občas problém pri používaní myši v menu, občas menu vôbec nereagovalo na moje kliknutie, až na to druhé, takže budete asi nútení používať len klávesnicu.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Aj keď IW nie je to, čo som od neho očakával a som z neho strašne sklamaný, tak je to hra, ktorá sa dá hrať. Po trošku rozpačitom úvode, sa z hry vytratí nudnosť a vynikajúci príbeh vás bude držať pri monitore. Tak trochu problémom je, že to bol iba on, čo ma pri hre držal, ale napriek tomu som ju dohral.

Vo verzii, ktorú nájdete hocikde v obchode na pulte (mám na mysli PC verziu) je ale jeden VEĽKÝ problém. Hra nie je vôbec optimalizovaná pre "pécéčka". V podstate sa vôbec nedá hrať, otáčanie pohľadu myšou je akoby za trest, ak by som mal byť presnejší, tak je najprv spomalené, potom naopak zrýchli a zas spomalí. Ja ani neviem, bol som z toho zmätený, najprv som si myslel, že problém je niekde v mojom počítači. To, že autori sa neobťažovali nastaviť veľkosť písmen v titulkoch, ma už vlastne ani neprekvapuje. A tak prvých pár dní hra len tak bez povšimnutia pomaly chradla na mojom HDD. Až kým som nezistil, že nie som jediný, čo má takýto problém. Tak som nejaký ten čas na internete strávil hľadaním aspoň nejakého patchu, hocijakého aj amatérskeho, po čase som niečo našiel. A hra sa tak stala aspoň trochu hrateľná. Ale tak ako aj pri grafike, budem hodnotiť hru, ako oficiálne vyšla a v tej podobe je na osobnom počítači nehrateľná.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Aspoň nejaká svetlá stránka hry, aspoň niečo čo sa nedalo pokaziť pri prerábaní na PC. Hra je kompletne nadabovaná a to veľmi profesionálne. Vrátane hlavnej postavy, nezávisle na tom aké pohlavie si zvolíte. Vlastné zvukové efekty ako zvuk pri streľbe zo zbrane, hackovanie a podobné bzučania sú kvalitné a v podstate ani nemám veľmi čo vytknúť.

HUDBA 8 / 10

O hudbe sa dá v podstate povedať to isté čo k zvukom - je veľmi kvalitné nahraná. Celkovo hudba na mňa pôsobila neutrálne, veľmi nerušila, keď som sa potreboval sústrediť na iné veci a naopak, keď to bolo potrebné, atmosféru príjemne podfarbila. Môj subjektívny dojem je ale taký, že hudba v predchádzajúcom Deus Ex, bola o niečo lepšia a nápaditejšia.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 6 / 10

Umelá inteligencia je na tom v IW veľmi biedne, lepšie by možno bolo pomenovanie umelá demencia nepriateľov. Nepriatelia sa občas ani neobťažujú prenasledovať vás, keď zabehnete za pár rohov. Čo sa robotov týka, pri nich je to ešte biednejšie. Za niektorých sa môžete kľudne postaviť a stále krúžiť tak, aby ste boli za ich chrbtom a nemá žiadnu šancu. Obtiažnosť je na tom tak isto biedne ako celá táto nešťastná hra. Mne osobne sa hra zdala veľmi ľahká, ale to bude asi tým, že je určená pre široké masy ľudí. Na druhej strane obtiažnosť dosť zvyšuje akútny nedostatok munície, ktorá je miestami veľmi vzácna.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5 / 10

Ach, som rád, že to mám konečne za sebou! Také neuveriteľné sklamanie, toľko očakávaní a potom takáto studená sprcha. K tomu ešte aj fakt, že autorov PC vôbec nezaujíma a neobťažovali sa hru pre túto platformu doladiť. Napriek tomu hra zarobí viac ako predchádzajúci Deus Ex, ktorý sa veľkej predajnosti veľmi netešil, aj keď bol viacerými časopismi vyhlásený za hru roka, a to z jediného dôvodu - je robená primárne na konzoly.

Nedajte sa ale odradiť mojím rozhorčením, Deus Ex: Invisible War je pomerne dobrá hra. Keď patríte medzi nenáročných hráčov, stačí ak si chvíľu počkáte na patch, ktorý by sa mal každú chvíľu objaviť. No a tým, pre ktorých patri Deus Ex k najlepším hrám vôbec, poradím len jedno, od tejto hry sa držte na míle ďaleko. Záverečné hodnotenie je také, aké si hra zaslúži, nech žije starý dobrý Deus Ex!