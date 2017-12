WRC 3 – extrémna rally sa vracia

21. dec 2003 o 20:10 Richard Frida

Životné istoty sú skvelá vec. Viete, že keď sa necháte oslintávať každoročne na Máriu od babičky, tak budete zahrnutí do testamentu, viete že Vianoce určite prídu raz za štyri roky a v neposlednom rade viete, že sa niektoré hry môžete bezpečne nájsť pod stromčekom (na Vianoce, ktoré určite tento rok prídu). Jednou z takýchto istôt sa definitívne stáva aj exkluzívny PS2 skvost – World Rally Championship (WRC 3) , ktorému sa dnes pozrieme pod kapotu.

Na úplný začiatok treba pripomenúť, že len nedávno bol vydaný štvrtý diel konkurenčnej hry Colin McRae Rally 4, ktorý priniesol neočakávané vylepšenia a tým aj posunul latku v rally hrách o niečo vyššie. Po minuloročnom fiasku tretieho Colina totiž nikto nepredpokladal, že WRC3, ktoré je exkluzívne vyvíjané pre PS2, bude mať rivala v tak kvalitnom multiplatformovom titule. Takže najprv si prejdime oficiálne vylepšenia nového WRC3 a potom uvidíme, ako sa veci vlastne majú.

Ako prvé si zákonite všimnete výber herných režimov. Sú tu prítomné klasické povinné cviky dobre známe už z predchádzajúcich hier: Quick Start, Time Trial, Single Rally, Championship a Head to Head ako voliteľný multiplayer. Bohužiaľ, to je všetko. Pravdu povediac, čakal som trochu viac. Nejakú zvláštnosť na oživenie. Ale nevadí, na závodenie bohato postačí aj toto a napokon najdôležitejší je šampionát. Pri Quick Race vás systém hodí na náhodne vybranú trať a etapu so začiatočníckym nastavením, takže si utvoríte z hry len letmý dojem. Time Trial sú časovky a v režime Head to Head sa kvalitne vyblbnete dvaja na jednej obrazovke. O nejakej simulácii nemôže byť v tomto režime pre dvoch reč, ale vďaka mimoriadne atraktívnym tratiam a peknej grafike je aj split screen zábavný.

Hlavným dôvodom hrania a obrovskou devízou je však spomínaný, kompletný šampionát. V Championship si okamžite všimnete odklon k "user friendly" nastaveniam. Celý základný tuning sa totiž zredukoval na jednoduché nastavenia bŕzd, tlmičov a stupňov radenia. Kvôli správnosti musím pripomenúť, že hra ponúka aj verzie vozidiel zaradených do kategórií Extreme a Concept, ktoré sú však pre bežného smrteľníka nedostupné, nakoľko hra je stále vo svojej podstate dosť náročná. Tento odklon od vyznačenej línie hardcore simulácie nastavení každej skrutky ortodoxného fanúšika trochu zamrzí. Obyčajných ľudí však poteší. Rozhodne ale nečakajte prechádzku ružovým sadom. Ak máte dojem, že ste borec v Need for Speed, tak tu si rýchlo rozbijete hlavu. Spočiatku nebudete vedieť udržať auto na tratiach, ktoré sú natoľko rôznorodé a kľukaté, že sa okrem jazdy budete musieť sústrediť aj na hlas spolujazdca (v spojení s ikonkou označujúcou smer trate).

Dovoľujem si tvrdiť, že reálne šoférske skúsenosti naozaj prídu vhod, nakoľko autá majú implementovaný výborný fyzikálny model čo v praxi znamená individuálne jazdné vlastnosti, odlišnú váhu a temperament. Motory sa správajú realisticky a vďaka vylepšeným tratiam a virtuálnym pneumatikám doslova cítite každý kamienok na ceste. Keď si spojíte všetky faktory. tak určite pochopíte, prečo som spomenul NFS ako protiklad. Dokonca si myslím, že tento exemplár je lepší ako Gran Turismo a Formula One. Na otázku aká hra je v porovnaní s Colinom, môžem len odpovedať, že porovnateľná, ale má navrch oficiálnu licenciu FIA World Rally Championship a takmer realistický fyzikálny model vozidiel a tratí. Je teda len vecou vkusu a sympatií, ktorej hre dáte prednosť. Tentokrát sú rozdiely takmer zotreté, čo je vlastne dobre. Aspoň nehrozí monopol ako v prípade série NHL.

GRAFIKA 9 / 10

Spočiatku zostanete úžasnutí z neuveriteľného výhľadu. WRC3 má doteraz najkrajšiu oblohu, akú som v hre videl. Nejde ani tak o farby ako o fakt, že vyzerá ozajstne, a pritom to nie je fotka. Autá sú od minulého roku značne vylepšené a aj deformácie po náraze pekne vidieť. Ja osobne by som umožnil spôsobiť ešte väčšie poškodenia, ale verím, že veľa ľudí by to odradilo. Trate sú živšie a pribudli elementy ako rieky, mosty a podobne doplnky. Diváci sú animovaní, ale nie je to žiadny zázrak. Verím tomu, že to je daň za neuveriteľný výhľad, o akom ste vždy snívali. Z výšky vidíte až po detailný horizont a verte mi, je na čo pozerať. Samostatnou kapitolou je prepracované osvetlenie, ktoré síce nie je také ako som videl v chystanom Gran Turismo 4, ale každý odlesk povrchu či zmena počasia je takmer citeľná. Zato modely závodníkov sú očividne o triedu lepšie ako minulý rok. A práve kvôli týmto nesporným grafickým zázrakom prekvapí nepríjemne fakt, že najbližšie objekty – väčšinou kopce – občas doskakujú. Nie je to žiadna katastrofa, ale testeri si mohli dať väčšiu robotu.

INTERFACE 8 / 10

K tejto kapitole nemám žiadne výhrady. Všetky údaje ktoré potrebujete, sú prehľadne zobrazené, na obrazovke nezavadzajú a jediná moja námietka smeruje k šípke označujúcej trať. Mohla by byť trochu väčšia (takisto aj priesvitnejšia, aby potom nezavadzala). Niekedy mám dojem, že spolujazdec nestíha s komentárom. Ale je možné, že ja nestíham s hrou:-). Pri replay režime si môžete dať zobraziť aj telemetriu, takže budete vedieť rozanalyzovať chyby a nedostatky v jazde. Nastavenia sú zjednodušené a smerujú pravdepodobne k vyššej hrateľnosti. Ja by som prijal v tomto smere skôr minuloročný model komplexnejších nastavení.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Pol boda dávam dole len kvôli špecifickému zameraniu hry na extrémne rally. Adrenalímu si užijete viac ako pri Tony Hawkovi. Jediná drsnejšia a dynamickejšia závodná hra momentálne na trhu, je SSX3. To, myslím, hovorí za všetko.

MULTIPLAYER 9 / 10

Vo WRC3 sa nachádza jeden špecifický multiplayerový režim, ktorý zákonite vychádza z charakteru závodu. Pokiaľ náhodou neviete, tak v rally hrách nezávodíte s iným autom, ale len a len s časom. Takže ak hráte dvaja, navzájom sa vidíte na trati ako duchovia. Ale nebojte sa, je to naozaj stále zábava a dokonca grafika vykazuje len minimálne straty. Nastavenia sú jednoduchšie, preto sa môžete plne venovať svojmu protivníkovi a radosti z jazdy.

ZVUKOVÉ EFKETY 8 / 10

Zvuk je výborný, v hre počujete každý ventil. Doslova sa môžete orientovať podľa zvuku motora, nepotrebujete ani otáčkomer. Vďaka prepracovaným tratiam budete počuť každý kamienok pod kapotou a ozvučenie nárazov vás tiež poteší. Hlas spolujazdca – navigátora je zrozumiteľný, ale niekedy zaostáva za aktuálnou situáciou.

HUDBA 6 / 10

Hudba je elektronická a mne sa až tak nepáči, ako keby tam bol nejaký nu-rock nárez, ale voči vkusu tvorcov nemám šancu. Asi to teraz letí. Jedná sa však len o mimoherné obrazovky a nastavenia, takže ak sa vám nepáči, nevšímajte si ju ako ja.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 10 / 10

Inteligenica spoluhráčov je vec ktorú nechcem hodnotiť najňkoľko závodíte s časom a teda on je váš hlavný protivník. Obtiažnosť hry je naozaj vysoká, ale neuberá to nič na hrateľnosti. Ak však nemáte radi ťažšie hry tak predsa len zvoľte niečo iné – toto je ťažká, (ale vďačná) hra. Za svoju námahu budete odmenení krásnymi konceptami a extrémnymi autami, čo pre fanúšika rally znamená vstupenku do herného neba.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

WRC3 je nesporne krásna, dlhá, náročná a zábavná hra. Je to však špecifický titul, ktorý nemusí osloviť každého a paradoxne aj zarytých fanúšikov žánru úplne nepoteší. Oproti minulému dielu je totiž trochu zjednodušená. Má však niečo, čo nemá žiadna iná rally hra – oficiálnu licenciu a "fotorealistické" trate snímané zo satelitov a to sa počíta.