Rainbow Six: Raven Shield skáče od jedného patchu k druhému

20. dec 2003 o 21:23 Ondrej -Ondrew- Gabriš

Len nedávno hladinu internetu rozčeril patch 1.50 pre Rainbow Six: Raven Shield a už je na svete ďalší, tentoraz s poradovým číslom 1.51, ktorý je určený pre americkú verziu hry. V zásade by na tom nebolo nič zarážajúce, nebyť faktu, že najnovší patch vyslovene opravuje chyby z verzie 1.50. Ak ste majiteľmi americkej verzie, opravné záplaty inštalujte nasledovnými spôsobmi: verziu 1.0 na 1.51; verziu 1.50 na 1.51. V každom prípade, Raven Shield vám za to bude vďačný a vy budete pri hraní nadávať o čosi menej. Teda... aspoň kým nevyjde ďalší patch ;).





Zdroj: www.raven-shield.com,www.gamespot.com