Nášup nových demoverzií: Spellforce, Contract J.A.C.K a ďalšie

19. dec 2003 o 21:00 Juraj Chrappa

Spellforce: The Order of Dawn

S napätím očakávanú RTSka s RPG prvkami, Spellforce: The Order of Dawn, od nemeckého JoWoodu, ktorá nás dodnes ohurovala prekrásnymi screenshotmi, si konečne môžeme vyskúšať aj v hrateľnej demoverzii a na vlastné oči zhliadnuť celú tú krásu v pohybe. Viac o hre sa dozviete z našej novinky, za všetko spomeniem len to, že na hre pracoval autor obľúbených Settlersov. Až v recenzii, ktorá sa čoskoro objaví na našich stránkach zistíme, či je skálopevná pozícia Warcraftu ohrozená.

Jediným problémom demoverzie je jej "mackovitá" verzia, ktorá má až 322 MB ;). DOWNLOAD

Ski Jump 2004

Ak ste si niekedy chceli vyskúšať, aké je to letieť sto metrov na lyžiach, máte možnosť v hrateľnej ukážke hry Ski Jump 2004. Demo je síce po nemecky, to vám snáď pri skákaní nebude prekážať :). DOWNLOAD

X2: The Threat

To že je X2: The Threat výborný vesmírny simulátor dokazuje aj recenzia v dnešnom vydaní HRY.SME.sk. Autori dali k dispozícii aj demoverziu, ktorá je bohužiaľ nehrateľná, za to však má veľmi príjemný "objem". DOWNLOAD

Squad Assault: West Front

Demoverzia taktickej real-time stratégie, Squad Assault: West Front, zasadená v historických reáliach druhej svetovej vojny ponúka zopár misií na strane Spojencov aj Dohody, ako aj hru po sieti cez internet. Pred spustením dema si nezabudnite nainštalovať patch. DOWNLOAD