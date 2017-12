X2: The Threat - vesmírny kráľ

Éra obchodných vesmírnych simulátorov bola odštartovaná legendárnym prvým dielom Elite, ktorý sa zaryl do pamäti mnohým hráčom vo svojej dobe. Bola to éra 286-tiek, kedy sa grafika skladala z malého počtu vektorových línií bez akejkoľvek textúry a na obra

19. dec 2003 o 17:58 Marcel Králik

zovke bolo s ťažkostami rozoznať na aký objekt sa práve dívate. Pár rokov na to, prebral štafetu Privateer, ktorý sa taktiež nezmazatelne zapísal do sŕdc každého vesmírného podnikateľa. Posledný nástupca má meno Freelancer a právom ho možno označiť za kráľa v tomto žánri. Samozrejme až do dnešného dňa...

Pokračovanie úspešného X - Beyond the Frontier nesie názov X2 – The Threat, a nekladie si o nič menší cieľ, ako posúvať hranice a možnosti vesmírneho obchodovania až po krajné medze :). Musím sa priznať, že po prečítaní niektorých článkov o tomto titule som neskrýval údiv, čo všetko autori slubujú do hry zakomponovať. Počnúc od vlastníctva jednej lode až po celú flotilu, dynamickú ekonomiku, výstavbu vlastných fabrík a ich zásobovanie atď. Skrátka už polovica sľubovaných “featúr“ by sľubovala zaujímavý herný zážitok.

V hre začínate ako zajatec, ktorému bola z neznámeho dôvodu udelená možnosť napravenia svojích skutkov. Pár kreditov, malá loď a obrovský “živý“ vesmír je všetko, čo má Julian (hlavná postava) k dispozícii.

Počiatočná animácia, ktorá je urobená v engine, ukazuje napriek svojej nepútavosti veľký zmysel pre grafické detaily. Každý objekt - či ide o vesmírnu loď alebo stanicu - je vymodelovaný z množstva polygónov a je pokrytý detailnými textúrami – (napr. ak sa rozhodnete pristáť na jednej zo stoviek staníc, tak si zalietate aj vnútorným priestorom, kde okrem vás parkuje množstvo lodí a panuje tu čulí ruch.) Akonáhle sa ocitnete v kokpite svojej lode, obklopí vás naozaj nevídané množstvo objektov, staníc a všemožného vesmírneho smetia, ktoré dokonale navodzujú atmosféru života vo vesmíre.

Vesmír X2 pozostáva z desiatok systémov, ktoré tvoria sektory rôzných rás. Celý vesmír je od začiatku prístupný a je len na vás kam sa vyberiete a či si zvolíte kariéru piráta, obchodníka, lovca odmien alebo budete poslušne sledovať hlavnú dejovú líniu. Tak či onak, vaše správanie má dopad na okolitých “obyvateľov “ vesmíru . V počiatočnej fáze hry, keď som mal slabú loď a málo kreditov na účte, som sa dokonale snažil vyvarovať bojom s potencionálnymi nepriateľmi. Páči sa mi, že ignorácia prichádza aj z druhej strany a tak, kým som sa sám nepustil do pirátov, nechali ma na pokoji. Táto milá vlastnosť však neprichádza od všetkých obyvateľov vesmíru a tak vo vzdialenejších sektoroch sa boju nevyhnete.

Samostatnou kapitolou je ale ekonomický systém a spôsob ako vesmír sebestačne a bez skriptovania funguje. Každá stanica potrebuje isté suroviny a produkuje isté výrobky. Napr. pekárne potrebujú múku, energiu a produkujú pečivo. Zbrojárne potrebujú rudu, energiu a produkujú zbrane atď. S kadžým z týchto artiklov sa dá obchodovať a striehnuť na vhodnú príležitosť, či tovar predať alebo kúpiť, pretože ceny sa tu pohybujú na základe princípu fungovania ekonomiky, t.j. ak priletí tesne pred vami cudzí transportér plný zrna do prázdnej pekárne, je jasné že zhrabol najlepšiu cenu a vy už také šťastie mať nebudete.

Tak ako bude rásť vaše konto, bude rásť aj počet lodí, ktoré vlastníte. Ano, je možné si vybrať z vyše 50 lodí (vrátane križníkov, korviet, transportérov – pre každú rasu unikátnych) po celom vesmíre a diaľkovo im zadávať inštrukcie, prípadne ich osobne ovládať. Postupne si môžete vybudovať obchodné impérium, ale tým nie sú možnosti hry zďaleka vyčerpané. Chcete si vyrobit vlastné fabriky a potopiť konkurenciu? Žiadny problém... za peniaze si postavíte akékoľvek stanice, o ktoré sa budete starať a zásobovať ich. Konkurenciu môžete potopiť buď cenami, alebo neférovými metódami akou je napr torpédový nájazd :).

GRAFIKA 7 / 10

Tento aspekt hry pôsobil na mňa značne kontroverzne. Na jednej strane hra ovplýva pekne vymodelovanými objektami, 3D kokpitmi, hmlovinami a rôznými inými efektmi na najlepšej úrovni, akú som kedy vo vesmírnych simulátoroch videl, ale na druhej strane sú vidieť na lodiach velmi nepekne zvolené textúry. Často vidieť na inak bezchybných lodiach nezmyselne veľký počet predelov. Neviem či autori zvolili tieto textúry, aby demonštrovali použití bump effect, ale pôsobí to lacno a pripomína to grafiku bez fantázie alá State of War. Táto výčitka je ale zároveň jediná na inak veľmi peknom grafickom kabáte.

INTERFACE 5 / 10

Interface ktorý je použitý v hre, sa snaží byť inovatívny a prehladný, no pravdupovediac potrvá hodnú chvíľu kým si na neho zvyknete. Dôležité menu (ktoré sú polopriesvitné) sa otvárajú skoro na celú obrazovku a obmedzujú tak výhlad von z kokpitu, pretože hra beží neustále aj počas blúdenia v menu. Pravým kliknutím je menu aktivované a obsahuje rôzne položky ako napríklad vaše osobné informácie, stav na účte, vlastníctvo a vzťahy s obyvateľmi vesmíru. Všetky dôležité činnosti sa v hre vykonávajú cez uvedné menu.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Pojem hrateľnosť je u tohto titulu naozaj na mieste. Ako som už spomínal, je na vás akou cestou sa uberiete. Bohužial, hra obsahuje toľko možností, že sa mi ich sem nepodarí všetky vtesnať. Cesta piráta je nebezpečná, ale odmeňujúca. Lode môžete kradnúť celé alebo len náklad po ich zničení. Ak sú vám viac po srsti legálne spôsoby, k dispozícii je obchodovanie, plnenie náhodných misii, ťaženie na asteroidoch, ničenie pirátov alebo sa môžete len bezcielne pohybovať vo vesmíre v skafandri. Nutné je ale podotknúť, že hráč by mal byť opatrený istou dávkou trpezlivosti, pretože cestovanie niekedy trvá (hlavne na pomalých lodiach) naozaj dlho. Čo mi osobne najviac chýbalo, je návšteva planét. Planéty sú síce prítomné, ale nedá sa na nich pristáť. Taktiež obtiažnosť bojov je hlavne zo začiatku značná. V čom hra najviac zaostáva, je spôsob, akým je prerozprávaná hlavná dejová línia. Nezáživná až nudná kamera a mierne komické charaktery pôsobia nedotiahnutým dojmom. Našťastie hra nie je postavená na animáciach a sledovaní príbehu, tak sa dá tento nedostatok prekusnúť.

MULTIPLAYER

Hra žiadny neobsahuje, pretože je koncipovaná čiste ako singleplayer s pocitom hrania multiplayer hry ;).

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Zvuky rozhodne hru nekazia, no ani ju nepovyšujú na pôžitkársku úroveň. Štandardné sú zvuky motorov, streľby, zvuky z vysielačky a výbuchov. Nič na čo by hráč podobných hier nebol zvyknutý.

HUDBA 8 / 10

Hudba nepozostáva z žiadnej výraznej melódie ale obsahuje rôzne neidentifikovateľné tóny, čím pôsobí mysticky. Nenudí ani po dlhej dobe a dokonale sa hodí k dlhému vesmírnemu blúdeniu.

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 6 / 10

Ako som už vyššie spomínal, boj vo vesmíre nie je jednoduchá záležitosť minimálne dovtedy, kým nebudete mať lepšiu loď (čo chvíľu potrvá}. Zo začiatku sú nepriatelia tuhí a kým si uvedomíte, že dostávate zásahy, už sa vaša lodička rozletí. Vaši bojovníci používajú z času na čas aj taktiku "ramovania", čiže ak majú väčšiu loď, tak idú na vás plnou parou vpred. Situácia sa samozrejme po čase mení a až budete mať obrovskú flotilu, môžete kludne vyčistiť celý sektor a založiť si na jeho mieste svoj vlastný ;).

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Hra rozhodne nie je určená pre každého. Je to záležitosť na dlhé zimné večery a kým sa vám podarí si nahonobiť aký taký majetok, uplynie veľa vesmírneho času. Momentálne vlastním jeden veľký pomalý transportér a malú loď, ktorá mi robí eskortu. S transportérom robím obchody a keď potrebujem, prestúpim do malej eskortnej lodičky a idem sa venovať preskúmavaniu sektorov. Skrátka momentálne v tomto žánri nič lepšie neexistuje a X2 – Threat hravo preberá štafetu po Freelancerovi, posúvajúc vesmírne blúdenie do roviny doposiaľ nevídanej.