Zriadenie ST DSL za korunu až do februára 2004

19. dec 2003 o 9:40

V snahe vyjsť v ústrety zákazníkom, ktorí si nestihnú objednať zriadenie služby za akciovú cenu do konca roka, sa Slovenské telekomunikácie rozhodli predĺžiť akciu „zriadenie ST DSL 384 za korunu“ až do konca februára 2004.

Slovenské telekomunikácie registrovali k 18. decembru vyše 5700 objednávok na služby ST DSL. V tomto čase už mohlo využívať službu vysokorýchlostného prístupu k internetu vyše 4000 zákazníkov.

Technickému tímu spoločnosti sa denne darí zriadiť viac ako 90 prístupov, pričom priemerná doba na zriadenie prístupovej služby ST DSL je sedem pracovných dní.

Pred Vianocami sa množstvo záujemcov o ST DSL zvýšilo o 300%. Od 1. novembra tohto roku Slovenské telekomunikácie zaznamenali viac ako 2500 objednávok. Vďaka výhodným podmienkam sa výrazne zvýšil aj záujem bytových zákazníkov, ktorí chcú už počas vianočných sviatkov využívať ST DSL na kvalitné vysokorýchlostné pripojenie do internetu.



Služba ST DSL je prístupná vo všetkých krajských mestách Slovenska a tiež v Poprade, Prievidzi, Martine, Nových Zámkoch, Zvolene, Senci, Stupave a Ivanke pri Dunaji. Slovenské telekomunikácie, a.s., pripravujú rozšírenie služby aj do ďalších slovenských miest už v prvom štvrťroku 2004.