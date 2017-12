Dedo Mráz a jeho sane pod drobnohľadom vedy

Londýn 18. decembra (TASR) - Dedo Mráz a jeho sane, ťahané podľa severskej tradície vznášajúcimi sa sobmi, zaujali vedeckého pracovníka univerzity v anglickom ...

18. dec 2003 o 18:15 TASR

Londýn 18. decembra (TASR) - Dedo Mráz a jeho sane, ťahané podľa severskej tradície vznášajúcimi sa sobmi, zaujali vedeckého pracovníka univerzity v anglickom Leedse. Fyziológ Paolo Viscardi tvrdí, že soby, ktoré vo vzduchu ťahajú deda Mráza na saniach vrchovato naložených darčekmi, by museli mať minimálne deväťmetrové rozpätie krídiel.

Takéto obrovské krídla by však poslúžili len na to, aby sa sob, vážiaci 300 kilogramov mohol vzniesť do vzduchu. Expert pritom nebral do úvahy hmotnosť saní a darčekov, ani korpulentnejšiu postavu samotného deda Mráza.

Od týchto údajov totiž závisí, koľko ťažných zvierat by malo byť v saniach zapriahnutých. Podľa Viscardiho potrebuje deduško na splnenie svojej úlohy niekoľko tuctov sobov.

Vedcove výpočty sa opierajú o techniku letu veľkých vtákov, ako sú orly a supy. Najväčší doteraz známy lietajúci jašter mal rozpätie krídiel 15 metrov.

Viscardiho výpočty však nedávajú odpoveď na otázku, akým spôsobom dedo Mráz dokáže, že jeho sane letia vždy zarovno so sobmi, prípadne sa ešte vznášajú nad nimi. Podľa zákonov fyziky by totiž sane museli za sobmi visieť a hojdať sa z jednej strany na druhú. Potom by ale všetky darčeky vypadali. Pre rozprávkového deda Mráza očividne nijaké prírodné zákony neplatia.