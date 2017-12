Contract J.A.C.K. - No One Lives Forever naruby

Dlho očakávaný prequel k No One Lives Forever 2 je tu! Kabelku, rúž a pištoľ s tlmičom však tentokrát nechajte doma - sexi agentka Cate Archer oddychuje po úspešnej deštrukcii mesačnej stanice zločinného Dimitrija Volkova, hrať sa teda bude za stranu zla.

18. dec 2003 o 18:11 Cave Troll

Vysvetlivka na úvod:

Prequel = dodatočne urobené dielo vysvetľujúce prehistóriu svojho predchodcu

Dlho očakávaný prequel k No One Lives Forever 2 je tu! Kabelku, rúž a pištoľ s tlmičom však tentokrát nechajte doma - sexi agentka Cate Archer oddychuje po úspešnej deštrukcii mesačnej stanice zločinného Dimitrija Volkova, hrať sa teda bude za stranu zla. Novým (anti)hrdinom je nájomný vrah John Jack.

Hry od vývojárov z Monolithu su známe svojím originálnym príbehom, rozmanitým dizajnom úrovní, svojským humorom a veľkou porciou zábavy. Napriek nie najlepším predajným číslam série No One Lives Forever (čo ohrozuje aj vydanie tretieho dielu, takže piráti šup-šup napraviť to poctivou kúpou) dostali hry s Cate Archer v hlavnej roli zaslúžene nadšený ohlas. Pokračuje aj Contract J.A.C.K. v servírovaní chutného koktejlu humoru, zakrádania sa, akcie a najmä paródie Bondoviek a duchu šesťdesiatych rokov, až Austin Powers bledne závisťou? Po slabých cca. štyroch hodinách "drvenia", po ktorých sa dostavila rozpačitá záverečná animácia viem odpovedať: bohužiaľ nie.

Nebudem chodiť okolo horúcej šálky anglického čaju: autori sa pri pokuse zatraktívniť sériu širšej hráčskej obci vybrali nie práve najšťastnejším smerom. Vypustili z hry "stealth" element (hanba!!!), takže namiesto zakrádania sa a vyhýbania sa všetečnému zraku kamier, Jacka od nebezpečia uchránia len hlavne jeho zbraní. Preč sú aj tony humorných dialógov a prehrabávanie sa v tajných dokumentoch, kvôli ktorým sa oplatilo odpočúvať natvrdlých poskokov zločineckých organizácií a prezerať každý kút. Po štýlovom začiatku pripomínajúcom filmy Guy Richieho alebo Quentina Tarantina prichádzajú prvé výstrely sprevádzané krvavou sprchou z tepien nepriateľa. Za nimi nabehne nepriateľov päť, potom desať, občas treba stlačiť tlačidlo alebo nájsť nejaký predmet, potom príde oponentov dvadsať a Jack takto bude maľovať krvou steny herných lokácií až do konca hry takým tempom, že by mu Lionelova kosačka zo splatter-hororu Braindead len závidela.

Prečo vlastne milý John musí noriť ruky tak hlboko do krvavých potokov? Pretože od starého známeho Dimitrija Volkova dostal ponuku na zamestnanie. A taká ponuka sa neodmieta - iba ak má oslovený šťastlivec záujem vyskúšať nové betónové topánky v najbližšom jazere. John sa teda vyberá na svoju púť za slobodou cez Československo, mesačnú základňu a taliansku základňu konkurenčnej mafiánskej organizácie Danger! Danger!, ktorej boss Il Pazzo leží neurotickému Dimitrijovi v žalúdku. Ostrieľanejší hráči pri mene Volkov spozornejú a nedočkavo si mnú prsty pri odkazoch na pôvodný No One Lives Forever - bohužiaľ márne. Pokým Half-Life budoval v datadiskoch atmosféru tým, že dej sa náznakmi dotýkal hráčovi povedomých postáv a udalostí, v Contract J.A.C.K. o Cate Archer, alebo napríklad Magnusa Armstronga ani len nezavadíte. Sám Jack počas hry povie asi toľko viet, ako Arnold Schwarzenegger v prvom Terminátorovi, takže k srdcu veľmi neprirastie.

Monolith vytvoril rýchlokvasený titul dokonalo zbavený čara svojich predchodcov. Hra je presne taká, ako hovorí sám názov - Just Another Contract Killer, čiže len ďalšia strieľačka na trhu. Nič viac, nič menej.

GRAFIKA 6 / 10

Grafika sa, podobne ako spevácke hviezdy Eva Máziková a Anna Gaja, snaží o moderný, mladistvý sexy look, avšak neúspešne. Lithtech Jupiter engine síce rozhodne nepatrí do starého železa, Contract J.A.C.K. však okrem pixel-shaderovej vody a pomerne detailným postavám neponúka nič výnimočné. Väčšina zbraní a malých ručne kreslených textúr budí v No One Lives Forever znalému hráčovi déja-vu, a rozhodne nie falošné: sú totiž identické. Dych šesťdesiatych rokov, v ktorých sa hra odohráva, sa rozplynul v anonymnom prostredí úrovní, ktoré sú až na malé extempore vo vesmíre nezaujímavé.

INTERFACE 7 / 10

Interface (čo neznamená „medzitvár“ ale „užívateľské prostredie“:) je identický s druhým dielom No One Lives Forever. Hráčovi ponúka nadštandardný komfort (možnosť meniť jeho výzor podľa potreby, nálady, či rozmaru) a intuitívnosť (pre položenie výbušniny nie je nutné listovať v zozname zbraní,stačí kliknúť myšou. Jack potom automaticky vezme do rúk zbraň, ktorú držal pred položením nálože). Keďže sa z hry vytratila možnosť/nutnosť zakrádania sa, niekoľko kláves sa stalo v podstate zbytočnými (skrčenie, pomalá chôdza, zakrádanie sa, vykúkanie spoza rohu). To je ale len na škodu - situácia často lákala k podobným postupom.

HRATEĽNOSŤ 4 / 10

Pokým o iných aspektoch hry sa dá tvrdiť, že sú recyklovanými z druhého dielu No One Lives Forever, hrateľnosť by naopak potrebovala túto recykláciu ako Martin Kittner hudobný sluch. Napriek hrdému vyhláseniu na krabici, že hra predstavuje prequel k známej sérii, nemá putovanie Johna Jacka okrem postavy Dimitrija Volkova a občasného nástenného plagátu Cate Archer s NOLF nič spoločné. Myšlienka hry sa posunula v čase na úroveň roku 1993 do obdobia Doom-boomu. Hor sa cez lineárne chodby oprostené od pôvabnej atmosféry 60-tych rokov, režúc hrdlá znásobujúcim sa vlnám identických nepriateľov! Občas nasadnime na príšerne ovládateľný ozbrojený snežný skúter alebo motocykel, aby sme po minúte z neho zosadli a pokračovali v zaužívanom modeli! Načo príbeh, načo variabilné a originálne levely? Hektolitre krvi predsa absenciu takých drobností schovajú... alebo nie?

MULTIPLAYER 5 / 10

V podstate módy a úrovne z No One Lives Forever 2. Nič nové, alebo nedostupné na Internete.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Jednotlivé zvukové efekty hráč počas hry nevníma. Pozor - to nie je kritika, ale veľký zvukársky kompliment, ktorý znamená, že sú prirodzené a kvalitné. Nahovorenie postáv je u Monolithu už tradične na úrovni a napriek tomu, že jediným jazykom hry bez ohľadu na národnosť protagonistov je angličtina (slovíčko “stronzo” sa neráta ;), silný charakteristický akcent jednoznačne pomáha hráčovi rozlíšiť korene, z ktorých postava pochádza.

HUDBA 9 / 10

Od samého začiatku hry útočia na váš načúvací komplex pozostávajúci zo slimáka, nákovky, kladivka a ušného bubienka pri každej akčnej sekvencii chytľavé “tarantinovské“ retromelódie, pri ktorých si človek priam podupkáva nohou. Vo vzácnych chvíľach (t.j. keď zbrane oddychujú), sú rýchle rytmy dynamicky vystriedané veľmi príjemnými skladbami v duchu špiónskych thrillerov zo šesťdesiatych rokov. Keby každá úroveň priniesla nové skladby, veľmi by som neváhal s hodnotením najvyšším.

UMELÁ INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 7 / 10

Nepriatelia sa podobajú jeden na druhého viac, ako členky dua Tweens. Neradno ich však podceniť: podobne ako Daniela s Veronikou vedia premyslenou choreografiou, koordinovaným postupom a muzikou svojich dobre naladených nástrojov kalibru 9mm spôsobiť hráčovi ťažké rany. Ich pohyb je riadený skriptom len čiastočne, preto sa ich činy vždy neopakujú: raz skočia za stôl, inokedy za stenu, alebo použijú guľomet namontovaný na niektorom z dvoch dostupných vozidiel. Pokým však hráč neprekročí "spúšť" aktivujúcu ich správanie, oponenti stoja tupo na mieste a nereagujú, ani keď dostanú výstrel (ktorých mimochodom potrebujú do hlavy tri, aby ich zložilo, čo otvára tému, či majú niečo v hlave :-). Inokedy sú spúšte rozmiestnené celkom nevhodne a nepriatelia reagujú na prítomnosť Johna Jacka aj na nereálnu vzdialenosť, eventuálne vytrvalo strieľajú naň bez ohľadu na fakt, že je medzi nimi a Johnom stena.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT (dvoma očami)

Oko 1 (No One Lives Forever fanúšik) 3 / 10

Na Contract J.A.C.K. som sa tešil ako Ibrahim Maiga na svoje nové CD. Výsledok je však rovnako znepokojivý, ako keby namiesto do nahrávacieho štúdia dorazil na výročný míting Ku-klux-klanu. Inteligentný humor a premyslená hrateľnosť série NOLF boli zahodené do koša a nahradila ich nudná akcia v nedopracovaných úrovniach. Dúfajme, že sa dočkáme aj tretieho pokračovania dobrodružstiev Cate Archerovej, ktoré očistí meno série.

Oko 2 (FPS fanúšik) 5 / 10

Deň po vyhratí: Contract J.A.C.K.? Celkom v pohode "režba" s pár dobrými nápadmi.

Rok po vyhratí: Contract J.A.C.K.? Hral som to? Nerušte ma, hrám po 7. krát Call of Duty na náročnosti Veteran...