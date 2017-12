Vianočné akcie Orange: lacnejšie hovory na Vianoce

Orange Slovensko predstavuje tesne pred vianočnými sviatkami hneď niekoľko noviniek určených pre užívateľov paušálov aj predplatenej služby Prima.

Orange Slovensko predstavuje tesne pred vianočnými sviatkami hneď niekoľko noviniek určených pre užívateľov paušálov aj predplatenej služby Prima, ktoré im spríjemnia prípravy na najkrajšie sviatky v roku a umožnia prežiť sviatočné chvíle aj s blízkymi, ktorí sú v zahraničí.

Na Štedrý deň a Vianoce Orange umožní svojim užívateľom paušálov aj služby Prima volať do zahraničia do 43 krajín za akciovú cenu 5 Sk/min vrátane DPH. Akciové ceny za medzinárodné hovory budú platiť pre volania do pevných aj mobilných sietí vo vybraných krajinách zaradených v cenníku do zón 1, 2, 3, 7 a 8. Konkrétne ide o nasledovné krajiny: Andorra, Austrália, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Hongkong, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Kanada, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Panenské ostrovy, Poľsko, Portoriko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, San Maríno, Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, USA, Vatikán a Veľká Británia.

Akciová cena za medzinárodné hovory platí počas Štedrého dňa a Vianočných sviatkov, t.j. od 24. do 26. decembra vrátane, a to počas celého dňa.

Vianočné nákupy budú pre zákazníkov Orangeu tento rok určite jednoduchšie.

Prostredníctvom služby Orange info 350 a nového kľúčového slova KAPOR môžu jednoducho zistiť, kde a za koľko predávajú vianočné kapre. K dispozícii je ponuka z takmer tridsiatich slovenských miest. Stačí ak na číslo 350 pošlú SMS správu s textom obsahujúcim kľúčové slovo KAPOR, medzeru a skratku mesta, ktorá sa používa pri evidenčných číslach motorových vozidiel. Bližšie informácie môžu zákazníci získať na bezplatnej infolinke 353.

Úplnou novinkou, ktorú ocenia najmä priaznivci zimných športov, je obrazové snehové spravodajstvo. Prostredníctvom Orange panoramy si v sekcii Správy môže návštevník po zvolení položky Živé kamery vybrať lyžiarske stredisko a popri slovnom popise snehovej situácie si môže pozrieť aj trikrát denne aktualizovaný záber z kamery. Desať prístupov k tejto službe je poskytovaných zadarmo v jednom fakturačnom období, ďalšie sú spoplatňované sumou 5 Sk bez DPH.

Orange myslel aj na to, že počas sviatkov budú mať jeho zákazníci viac času zabaviť sa a vyskúšať si nové možnosti telefónov, ktoré podporujú hry JAVA. V ponuke hier, ktoré si môžu stiahnuť do svojho mobilu a skrátiť si nimi dlhú chvíľu, sa objavilo päť noviniek určených pre telefóny Nokia. Hry X-mas surprise a SantaMan sú tematicky venované Vianociam, ďalej pribudli Color Tetris, Videostop a Hopky. Hry je možné do vybraných typov mobilných telefónov stiahnuť prostredníctvom služby Orange panorama, alebo na stránke Orange.

Internetová stránka Orangeu však ponúka aj ďalšie možnosti, ako môžu zákazníci Orangeu pripraviť seba, svojich známych a svoj mobilný telefón na blížiace sa Vianoce. Veselými vianočnými zvoneniami, obrázkovými a textovými SMS správami a obrazovými správami môžu potešiť nielen seba, ale aj svojich blízkych.

Pomocou služieb Obrazové správy a Orange panorama je možné vytvárať originálne vianočné pohľadnice a posielať ich z mobilného telefónu priamo do poštovej schránky adresáta. Na stránke orange.sk nájdu záujemcovia aj zaujímavé recepty, niečo o vianočných zvykoch a sviatkoch v cudzine aj u nás, alebo históriu týchto najkrajších sviatkov v roku.

Nové zvukové záznamy s tématikou Silvestra a Vianoc pribudli do Hudobných pozdravov a Veselej odkazovej schránky. Odkazy a pozdravy nahovoril známy imitátor Róbert Kaizer, ktorý skvele imituje Magdu Pavelekovú, Bolka Polívku, Luďka Sobotu, Jozefa Krónera či Stanislava Štepku. Zmeniť si privítanie vo svojej odkazovej schránke, alebo zaslať do akejkoľvek mobilnej siete v SR hudobný pozdrav je veľmi jednoduché – stačí zavolať na číslo 0905 600 600 a riadiť sa podľa prehľadného hlasového menu.

Užívatelia spoločnosti Orange Slovensko s mesačným Paušálom 60 až 1000 majú stále možnosť využiť dvojnásobné množstvo Oddychových, resp. Víkendových hovorov, ktoré im Orange venoval ako pozornosť k Vianociam.