Kľúčový krok k vakcíne proti ebole

Poznáme to zo sci-fi thrillerov: Z hlbín afrického pralesa sa vynára vražedný vírus, ktorý zabíja takmer všetkých nakazených. Nakoniec neohrození vedci (zväčša z americkej armády) pripravia účinnú protilátku, a svet je zasa raz zachránený.

18. dec 2003 o 0:00 ZDENĚK URBAN

Vírusy ebola (A) a vírusovité častice novej vakcíny (B), tvarom podobné pôvodnému vírusu, pri 40 000-násobnom zväčšení. FOTO - PNAS





Potiaľ hollywoodske klišé. Nie je však až také vzdialené od skutočnosti. Dokladá to príbeh smrtonosného vírusu ebola a najnovšieho pokroku v úsilí čeliť mu.

Pri pandémii španielskej chrípky na konci 1. svetovej vojny a krátko po nej zomrelo asi 2,5 percenta chorých. Pri nedávnej epidémii SARS asi 10 percent. No aj tieto čísla blednú pred vírusom ebola, ktorý vyvoláva krvácavú horúčku: zabíja až 80 percent nakazených, niekedy ešte viac. Prenáša sa kvapôčkovou nákazou. Ním spôsobené epidémie sa zatiaľ obmedzili na niekoľko miest v rovníkovej Afrike. Pôvod eboly zostáva neznámy, na človeka sa asi prenáša z niektorého zvieraťa.

Z tohto vírusu by sa ľahko mohla stať globálna hrozba. Stačí sa zamyslieť nad rozsahom modernej spoločenskej komunikácie, potenciálnej ľahkosti a rýchlosti jeho šírenia leteckou dopravou, ako aj zobrať do úvahy jeho vysokú vražednú „efektívnosť", príťažlivú pre bioteroristov.

Doterajšie snahy o prípravu vakcíny vyzneli naprázdno. Nie že by sa vedci neusilovali. Ide však o zložitú vec a nebezpečný môže byť i sám výskum, ako aj aplikácia vakcíny.

Bádatelia z tímu Stevena Bavaria z U. S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases v marylandskom Fredericku teraz napokon úspešne imunizovali myši proti vírusu ebola. Napísali o tom v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA Early Edition. Pri imunizácii využili vírusovité častice, pripravené metódami genetického inžinierstva; tvoria ich dve bielkoviny z vonkajšieho plášťa eboly (GP a VP40). Neobsahujú genetický materiál vírusu, a teda sa nereprodukujú, takže nie sú infekčné, vyvolávajú však dostatočnú imunitnú reakciu sprostredkovanú T a B bunkami. Na úplnú ochranu proti vírusu je potrebná aktivita oboch týchto typov imunitných buniek. Po vystavení skutočnému vírusu ebola sa ukázalo, že ochranu získalo sto percent zaočkovaných myší.

Nová vakcína by mala byť oveľa bezpečnejšia ako predchádzajúce, založené na inaktivovaných alebo živých, no oslabených vírusoch ebola. Predstavuje možno kľúčový krok k účinnej ľudskej vakcíne. Bavariov tím ju teraz bude skúšať na primátoch.