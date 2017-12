Týždeň vo vede

(11. - 17. 12. 2003)

18. dec 2003 o 0:00 ZDENĚK URBAN

Eric Mazur z Harvard University s kolegami zhotovil optické vlákna hrubé iba 50 nanometrov (milióntiny milimetra), 10 000-krát tenšie ako dnes používané. Umožňujú diaľkový prenos svetla s minimálnymi stratami, aj cez ostré ohyby.

Tím Rainera Hergesa z Universität Kiel pripravil z dvoch fragmentov organickú molekulu, aromatický uhľovodík, ktorá má iba jednu stranu - je pokrútená ako známa Möbiova páska.

Podľa Charlesa Lineweavera a Daniela Grethera z University of New South Wales v Sydney najmenej 25 percent Slnku podobných hviezd v našej Mliečnej ceste má planéty. Pravdepodobne je to však oveľa viac, možno ich majú prakticky všetky takéto hviezdy.

Experimenty Kanani Leeovej a Raymonda Jeanloza z University of California v Berkeley nasvedčujú, že hlavným zdrojom tepla v zemskom jadre je predsa len rádioaktívny draslík, ktorého sa zdalo byť na Zemi málo. V jadre však existuje v podobe zliatiny so železom, akú bežne nepoznáme.

Marshall Shepherd z NASA a Steve Burian z University of Utah zistili, že vďaka mestám Houston a Atlanta (na mape) , ktoré sú o niekoľko stupňov Celzia teplejšie ako predmestia a vidiek, sa zvýšili v posledných desaťročiach letné zrážky a búrková činnosť v regiónoch, ktoré od nich ležia po vetre.

Ruth Curryová z Woods Hole Oceanographic Institution (USA) s kolegami odhalila zvýšenie slanosti vody a vyparovania v tropickom Atlantiku a naopak sladkosti vody a zrážok na jeho severe i juhu. Je to v súlade s predpoveďami vplyvu globálneho otepľovania na kolobeh vody.

Keith Thompson z Oxford University s kolegami našiel v Škótsku najstaršiu známu fosíliu stavovca v larválnom štádiu; ide o larvu dvojdyšnej ryby spred 385 miliónov rokov.

Tím Andrewa Parkera (takisto z Oxfordu) objavil, že chrobák Pachyrhynchus argus, žijúci v tropickom Queenslande (Austrália), má na chrbte a bokoch škvrny šupín, ktorých vnútorná časť pripomína drahokam opál. Môže to pomôcť pri dosiaľ zložitej výrobe umelých opálov.

Molekula prostaglandín E2 zrejme pri rakovine prsníka mení lokalizovaný nádor na metastázujúci. Tento hlavný produkt enzýmu cyklooxygenázy-2 podľa tímu Timothya Hlaa z University of Connectitut podnecuje rast nových krvných ciev.

Tím Erica Reimana z Banner Good Samaritan Medical Center (USA) našiel u ľudí vo veku 20-39 rokov s formou génu APOE epsilon4 (má ju štvrtina populácie) abnormálne nízku úroveň metabolizmu glukózy v mozgu tam, kde sa to zisťuje u pacientov s Alzheimerom.