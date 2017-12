Štát chce cez Slovenské telekomunikácie odkúpiť 49 % akcií EuroTelu

Štát zvažuje odkúpenie 49-percentného balíka akcií spoločnosti EuroTel Bratislava od amerických akcionárov.

18. dec 2003 o 12:05 TASR, SITA, Marián Pavel

Slovenské telekomunikácie (ST) ako 51-% spoluvlastník firmy Eurotel Bratislava počítajú do budúcnosti s prikúpením ďalších akcií tohto mobilného operátora od jeho minoritného 49-% spoluvlastníka firmy Atlantic West B.V.

"Všetky akcie EuroTelu by potom mali v portfóliu Slovenské telekomunikácie," povedal pre agentúru SITA a Hospodárske noviny minister. Minoritný podiel v EuroTeli v súčasnosti kontroluje spoločnosť Atlantic West B.V., spoločný podnik dcérskych spoločností Verizon Communications a AT&T Wireless Services, Inc.

Vyjadrenie riadteľa divízie vonkajších vzťahov EuroTelu Juraja Drobu je však k zverejneným informáciám zdržanlivé: „Akékoľvek zmeny v akcionárskej štruktúre EuroTelu Bratislava, a.s. sú predmetom dohody akcionárov a informácie zverejnené v médiách nebude v súčasnosti vedenie spoločnosti komentovať.“

Podľa Prokopoviča zatiaľ nie je stanovený časový horizont uskutočnenia transakcie a táto akvizícia je zatiaľ v štádiu predbežných úvah a neformálnych rokovaní. "Oficiálne rokovania s americkými akcionármi sa zatiaľ neuskutočnili, ale zo zahraničných médií máme signály, že majú záujem svoj podiel v EuroTeli predať," povedal ďalej Prokopovič. Ďalší postup bude podľa neho závisieť od rokovaní so ST, prípadne ich majoritným akcionárom, ktorým je Deutsche Telekom s 51-percentným podielom.

Kúpou menšinového podielu od amerických akcionárov by ST získali 100-percentnú kontrolu nad EuroTelom. Táto akvizícia by zároveň podľa šéfa rezortu telekomunikácií zvýšila hodnotu akcií ST, pričom štát má záujem neskôr svoj 49-percentný podiel v telekomunikáciách predať. Kontrolu nad EuroTelom by tak získal okrem Deutsche Telekomu aj nový akcionár, ktorý by od štátu akcie ST kúpil. Podľa Prokopoviča môže akcie ST od štátu získať ktokoľvek, pretože Deutsche Telekom nemá na ďalšie akcie ST predkupné právo. Štát momentálne vlastní v ST 49 % akcií, pričom 15 % má v portfóliu Fond národného majetku SR a 34 % Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií. ST vlastnia v EuroTeli Bratislava 51-percentný podiel.

Podľa viceprezidenta pre komunikáciu ST Jána Kondáša je ovládnutie vyšších podielov v spoločnosti Eurotel zo strany ST súčasťou širších stratégií jeho majoritného vlastníka Deutsche Telecom. "Obdobné príklady, keď prevádzkovateľ pevných liniek plne ovláda aj mobilného operátora sú známe aj z okolitých krajín, vrátane Maďarska. Stratégia na navýšenie našich podielov ST v spoločnosti Eurotel tu je, ale bez určenie presnejších časových termínov," uvádza Kondáš, ale s tým, že priame rokovania s Atlantic West sú vecou ich akcionárov. Okrem Deutsche Telecom ovláda v ST ďalší podiel vo výške 34 % Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a zostávajúci 15-% podiel vlastní Fond národného majetku (FNM) SR.

Minister Prokopovič zámery ST na zvýšenie vplyvu v spoločnosti Eurotel potvrdzuje s tým, že štát by do odkupovania akcií od Atlantic West nevstupoval. "Výhodnosť takejto transakcie by závisela od toho, aký podiel a za akých podmienok chcú ST získať a hlavne z čoho sa to bude hradiť. Tak ako vždy doteraz by sme to riešili konsenzom s Deutsche Telecom," uviedol Prokopovič. K otázke zdrojového vykrytia uvažovanej transakcie Kondáš uviedol, že do úvahy pripadá priame financovanie zo zdrojov ST, alebo by prostriedky na to vyčlenil samotný nemecký akcionár. "Hovoriť o detailoch je zatiaľ predčasné," dodal Kondáš.

Podľa vyjadrení Reného Obermanna, CEO T-Mobile International, ktoré poskytol v auguste tohto roka exkluzívne denníku SME a serveru MOBIL.SME.SK je zrejmé, že EuroTel sa v roku 2004 stane súčasťou globálnej značky T-Mobile. Práve preto sú plány Slovenských telekomunikácií i Ministerstva dopravy, telekomunikácií a pôšt prekvapujúce, pretože naznačujú, akým spôsobom k akvizícii príde.

Mobilný operátor EuroTel Bratislava ukončil svoje hospodárenie za prvých deväť mesiacov tohto roka s čistým ziskom vo výške 1,1 mld. Sk. V rovnakom období minulého roka pritom čistý zisk firmy dosiahol pol miliardy slovenských korún. Celkové výnosy firmy v treťom štvrťroku 2003 vzrástli o 24 % na 2,9 mld. Sk a za prvých deväť mesiacov tohto roka predstavovali viac ako 8 mld. Sk. Firma ukončila svoje hospodárenie za prvých deväť mesiacov tohto roka so ziskom pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vo výške 3,3 mld. Sk.