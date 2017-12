Samsung V200: strieborný elegán

18. dec 2003 o 1:00 Marián Pavel - SME online

Kým sa dostal Samsung V200 na rad v našich testoch, EuroTel ho nečakane vyradil zo svojej ponuky dotovaných telefónov. Keďže sa ešte stále dá zohnať, napríklad aj v Českej republike, prinášame vám krátku recenziu.

Dizajn a klávesnica

Samsung V200 patrí medzi véčka s nevýstredným, elegantným dizajnom. Kryt telefónu tvorí kombinácia matného a lesklého strieborného plastu, vo vrchnej časti telefónu dominuje anténa a masívny kĺb, v ktorom je zabudovaný digitálny fotoaparát.

Na prednom paneli je umiestnený veľký monochromatický displej, pod ním je tiež nezvykle veľká dióda, ktorá, ak je telefón v prevádzke, bliká.

Na ľavom boku telefónu je konektor slúchadiel a tlačidlo hlasitosti. V spodnej časti je konektor elektrického napájania a dátový konektor (telefón teda pri pripojení do počítača funguje na batérie a nie je možné ho zároveň pripojiť do elektrickej siete).

Klávesy telefónu sú mierne zapustené do tela, sú veľké a veľmi dobre sa ovládajú.

Ovládanie

Pod displejom nájdete štvorsmerové tlačidlo, dve funkčné tlačidlá, samostatné tlačidlo na spustenie fotoaparátu a nechýba ani tlačidlo „C“ a tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru. S touto výbavou je ovládanie telefónu mimoriadne komfortné bez akýchkoľvek kompromisov a nelogických spojení.

Displej

Samsung patrí k výrobcom, ktorí do svojich telefónov mobilov montujú veľmi kvalitné displeje zobrazujúce minimálne 65000 farieb. Inak to nie je ani v modeli V200 – displej má rozlíšenie 128 x 160 bodov s čistým a ostrým zobrazením farieb.

Menu telefónu

Na rozdiel od novších modelov sa vo V200 položky menu ovládajú vertikálne. Sú rozdelené do logických skupín, každá položka je zvlášť animovaná. Pri listovaní v menu sa zobrazuje vždy názov ďalšej položky v poradí, zvyšuje to komfort používania. Submenu položky je textové, každá položka je však označené číslom a možno ju vybrať jeho zvolením na klávesnici (ale aj manuálnym posúvaním). Aj v modeli V200 nájdete špecialitku Samsungu - niektoré položky submenu pri označení ukazujú náhľad (napr. počet správ v adresári a pod.).

Funkcie

Samsung V200 má praktickú výbavu pre každodenné použitie. Do pamäte telefónu sa zmestí 50 SMS a 500 kontaktov. Pri písaní esemesiek systém priebežne odpočítava znaky, v testovanom modeli sme však nenašli slovenskú T9. Ememesky sú obmedzené na jeden obrázok a text, nedá sa cez ne odoslať zvuk. MMS sa dá odoslať na telefón aj do e-mailu.

Okrem toho v telefóne nájdete kalendár s jednoduchým mesačným zobrazením, pripomienkovač, poznámky, budík (s viacerými možnosťami nastavenia), kalkulačku a konvertor meny.

Nechýba GPRS, WAP, infraport, v telefóne však nenájdete bluetooth. Pre zábavychtivých sú v mobile tri hry – Stíhačka X, Vesmírna vojna a Moje zvieratko. Všetky tri sú veľmi pekne graficky stvárnené a so zvukom.

Nezvykle veľa možností má užívateľ pri práci so zvukom – v telefóne sa dá nastaviť doslova všetko. 40-tónové polyfonické zvonenia sú už tradične špičkové. Prehrávať možno zvuky vo formáte MID aj MMF.

Fotoaparát

Vo V200, samozrejme, nájdete aj všadeprítomný digitálny fotoaparát. Ako sme už spomínali, je umiestnený v otočnom kĺbe a dá sa ľubovoľne natočiť. Umiestnenie fotoaparátu je však trochu nešikovné – objektív si zakrývate rukou, ktorou telefón držíte.

Nastavenie fotoaparátu je veľmi skromné – upraviť môžete iba jas. Zato digitálny zoom je až 20-násobný. Použiť môžete aj 10-sekundovú samospúšť.

Nafotené obrázky sú prehľadne uložené vo fotobanke. Poslať ich však môžete iba cez MMS.

Batéria

Štandardne sa s telefónom dodávajú dve batérie – štandardná a s rozšírenou kapacitou. K ich konkrétnej kapacite sme sa však nedopátrali.

Výbava

Samsung ako jediný výrobca ponúka svoje telefóny s nadštandardnou výbavou. Nazrite s nami do škatule: telefón, dve batérie, sieťový adaptér, pútko, hands-free sada, dátový kábel a CD so softvérom. To už je čo povedať...

Celkové hodnotenie

Samsung SGH-V200 je tak ako ostatné telefóny tejto spoločnosti zameraný na užívateľov, ktorí chcú vlastniť štýlový telefón. Menu telefónu je štandardne až prehnane pestrofarebné, funkcie môžeme považovať za bežný štandard, displej patrí zas medzi špičkové. V200 rozhodne nie je zlá voľba, výhrady máme iba k cene, ktorá je v tejto triede privysoká.