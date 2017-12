Armed and Dangerous – originálna akčná paródia od Lucas Arts

16. dec 2003 o 14:30 Marián Kluvanec

Maskovaný hrdina, poľudštený baník – krtko, gentlemanský android a slepý „dvojník“ majstra Yodu na víťaznom ťažení proti zlotrilému kráľovi... Aj o takýchto bizarnostiach sa dočítate v recenzii na veľmi nezvyčajnú hru Armed & Dangerous (AAD) od tvorcov výborných a humorných Giants.

paródia: žartovná, komická, výsmešná obmena, napodobnenina vážneho umeleckého diela

/Malý slovník cudzích slov, Bratislava 1972/

Pamätáte sa ako v Hviezdnych vojnách zachránili jednej postave život tým, že rozpárali brucho obrovskému zvieraťu a vložili ho do jeho horúcich útrob? Pýtam sa preto, že v AAD sa stane čosi podobné. Rozdiel je len v tom, že tu premrznutého krpáňa strčia ctenému mega-hrochovi priamo do zadnice. No čo je horšie, vysvitne, že zviera len spalo a teraz zdesene pobehuje po okolí s vzadu zapichnutým človiečikom, „vejúcim“ ako zástava vo vetre.

Na základe tohto úvodu si kľudne môžete utvoriť obraz o celej hre. Chlapci z Lucas Arts sa totiž rozhodli preukázať zmysel pre sebareflexiu a tak je celá hra prešpikovaná podobnými scénkami, parodizujúcimi staršie i novšie diela z dielne Georga Lucasa. A na niečo také sa treba pozrieť bližšie.

Celý príbeh AAD sa odohráva v akomsi paralelnom svete k Anglicku, presnejšie jeho stredovekej verzii. Avšak do krajiny Levích sŕdc (tak si hovoria naši štyria hrdinovia - z ktorých traja sú len doprevádzajúce NPC) sa priplietli aj mimozemšťania, mutanti, gruntovia, aeronauti, moderné strelné zbrane (k tým sa ešte vrátime) a rôzne pohyblivé superstroje. Aj v tomto je teda hra originálna. Zápletka samotná je však už o niečo každodennejšia- zlikvidovať kráľa despotu a zmocniť sa mocnej „Knihy“ (The Book of Rule). Príbeh sa vyvíja lineárne dopredu, pričom po každom leveli nasleduje vtipná animácia, nadväzujúca na predošlé dianie a posúvajúca tak príbeh vpred.

AAD je teda výsostne lineárna a na logiku nenáročná hra. Je to zmes rýchlej akcie a úžasného príbehu, ktorého vývoj je hlavnou motiváciou pre ďalšie hranie. Pravdupovediac, keby scenár hry nebol taký, aký je, asi by som teraz písal o jemne podpriemernom titule. Lebo veľa nového táto gameska v sebe nemá - NPC postavy, veľký zbraňový arzenál, príšerky, opevnené stanovištia, guľometné hniezda a flak-kanóny, to všetko tu už bolo aj predtým. Navyše Freedom Fighters to priniesli nedávno aj v priam úžasnej grafike. AAD je na tom v porovnaní s ostatnými hrami svojho žánru poslednej doby o čosi horšie. Graficky, zvukovo, aj hrateľne.

Niečo výnimočné (okrem príbehu) však AAD predsa len obsahuje. Sú to ZBRANE. Všetky sú vlastne akousi variáciou na dnes známe pušky, samopaly, raketomety a mínomety, no a nájde sa aj klasická snajperka. Od svojich predlôh sa líšia nielen grafickým spracovaním, ale aj niektorými funkciami: je rozkošné pozerať sa, ako sa vystrelená mína prilepí na telo grunta, ktorý s panickým krikom vbehne medzi svojich, aby mu ju pomohli zložiť. Ostatní sú však podobní panikári ako ich kamarát a tak nasleduje ohlušujúci výbuch, rozmetajúci telá celej skupiny po okolitej oblasti.

Alebo taký Black Box, čierna škatuľa.

Návod na použitie:

Vyložte na široké priestranstvo, najlepšie medzi početnú nepriateľskú družinu. Zahnite za najbližší roh a držte si klobúk. Nasledovať totiž bude otvorenie „čiernej diery“, ktorá do seba pustošivo vtiahne všetko živé aj neživé v najbližšom okolí. Kto sa neschová, nemá šancu (platí len pre sily zla).

Pri zbraniach ešte chvíľu ostaneme. Kapitolou zvlášť je tu Shark Gun - žraločia zbraň. Naraz udrží len jeden náboj, no ten vám celkom stačí. Vystreľuje sa, ehm... do zeme. A už vidíte len sivú plutvu, ako si to ženie rovno na najbližšieho nepriateľa. Nastáva kolízia a čo to? Zo zemskej kôry zrazu vyráža žraločia tlama a masovo požiera a likviduje všetko, čo neuteká kade ľahšie (ako aj pri ostatných zbraniach, aj toto platí len pre zloduchov, naši hrdinovia sú „imúnni“:-)).

To bol náš krátky diskurz o zbraniach v hre, o ktorých by sa ale dalo napísať oveľa viac. Sú vlastne jedným z hlavných dôvodov, prečo sa AAD oplatí hrať. Okrem príbehu, samozrejme. Tak silnú motiváciu pre ďalšie zapnutie hry som nemal veru už dávno a tak odpúšťam slabšej grafike a hudbe a idem sa s vervou pustiť do ďalšieho levelu AAD.

GRAFIKA 6 / 10

Zaujímavé sú na grafike 2 veci:

1. Veľmi sa chce podobať na Freedom Fighters (ale vôbec jej to nejde - AAD je striedmejší na farby, detaily, aj celkovú „ostrosť“ a reálnosť objektov)

2. Hra sa odohráva v cinema scope (čiže „kinoformáte“ - na vrchu a spodku obrazovky máte čierny pás, ako keď sa pozerá širokouhlý film na klasickom televízore)

Okrem toho je grafika dosť nedotiahnutá, všetko vyzerá ako rok staré a so spomínaným FF sa nedá ani porovnať. Autori si očividne nedopriali dosť času a tak sa našim očiam naskytá pohľad na fantazijnú krajinu a jej obyvateľstvo, ktorým však chýba detailnosť a „dokonalosť“ známa z iných hier posledných mesiacov.

Animácia hrdinov sa tiež nechytá a hlavný hrdina pri behu dokonca vyzerá, akoby mal nohy kratšie ako trup.

INTERFACE 6 / 10

Kamera je "3rd person like", ale prepnúť sa dá aj do FPS módu (ale len kým držíte odpovedajúcu klávesu) a hneď sa hrá lepšie. Myslím si však, že ako FPS by táto gamesa vynikla ešte menej a tak sa dohodlo na 3rd person.

Na ovládanie sa sťažovať nemôžem, jeho konfigurovateľnosť a manipulovateľnosť dosahuje dnešného štandardu. Chýbala mi len funkcia „duck“, čiže čupnutie, bez ktorého sa niekedy dosť zle uhýba strelám.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Veľmi rozporuplná je pri AAD hratenosť. Nie je totiž extra zábavné stále opakovať tú istú schému „choď a strieľaj“ (aj keď hra určí rôzne úlohy - znič veže, ochráň sedliakov, odstráň snajperov, ...). Napriek tomu celý projekt má niečo do seba a už len kvôli posunutiu deja sa oplatí AAD hrať. Lebo príbeh dosahuje kvalít najlepších vysokorozpočtových filmov a osobne som sa často pristihol, ako sa znova a znova vraciam k niektorým animáciám. Keby neboli ostatné zložky hry zanedbané, hodnotenie mohlo byť aj o hviezdičku vyššie.

PS: AAD obsahuje aj sublevely, v ktorých musíte chrániť isté opevnené lokácie pred masovým útokom gruntov. Musím sa priznať, že lepšie vyriešený systém pre tento druh boja som zatiaľ v žiadnej inej hre nevidel - sedíte si v kabínke (možnosť pohybu po horizontálnej osi na opevnení) čakáte na príval nepriateľov. Prichádza ich nespočetne a vy máte k dispozícii automatiku a delo. Úloha: odolať útoku. Je to dobre spracované a plné napätia, navyše vidíte ako monštrá lezú cez val do vašej „dediny“ a máte poslednú šancu zostreliť ich z cimburia. Paráda!

MULTIPLAYER

Hra multiplayer neobsahuje. Radšej ani nebudem filozofovať nad tým, že prečo - je to asi smutný osud tohto žánru (aspoň čo sa PC týka).

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Zvuky nie sú nič moc a vôbec uchu nelahodia. Sú to len obyčajné výkriky, vrčania, streľba, výbuchy, atď. Čiže presne to, na čo už sme zvyknutý a čoho sme už dostali až až. Akurát angličtinu majú postavy celkom dobrú, ale to nemôže zachrániť veci ostatné.

HUDBA 5 / 10

Škótske gajdy a snaha vychádzať z národnej skladby Auld Lang Syne mierne poznamenali celé razenie hudobnej stránky hry. Niežeby to vadilo, ale melódie sú málo nápadité a vôbec v nich nebadať harcovný podtón, ktorý by výraznejšie burcoval do boja. A keď už sa nejaká dynamickejšia skladba vyskytne, slabé aranžmá a celková kompozícia ju degradujú naozaj dostatočne.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 6 / 10

Na easy je hra naozaj ľahká a bez problémov dohrateľná a to napriek tomu, že protivníci sú miestami naozaj vypečení. Utekajú vpred, skrývajú sa za objekty, využívajú terén, útočia zo všetkých strán (niekedy sú ich stovky!), prosto - sú dobrí. Ale nič nie je dokonalé a aj oni niekedy konajú poriadne splašene a nerozumne - napríklad keď je niekto v guľometnom hniezde a vy sa mu dostanete „do chrbta“, odmieta svoje stanovisko opustiť a bojovať tvárou v tvár. Takže ho s kľudným svedomím môžete odprásknuť z pekne intímnej vzdialenosti, rovno do miechy. Au.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

AAD je nesporne jedna z najoriginálnejších hier poslednej doby. Podobne ako Simpsons Hit & Run a Postal 2 prináša absolútne neopozeraný príbeh s kvalitným, až hollywoodskym scenárom. To však na počítačovú hru nestačí, keď ostatné zložky ostanú zanedbané. Ani engine (pripomínal Apocalypticu), ani grafika a animácie, ani hudba a zvuky nie sú „vymakané“ a to spôsobuje, že titul sa vo vianočnej konkurencii veľmi nevyníma, ba až stráca. Ak si ho chcete napriek tomu zahrať, určite si ešte dlho po dohraní budete radi spomínať na podarený humor a iróniu, ktoré tu číhajú na každom kroku.

Poznámka: ak budete mať problémy s rozbehnutím hry, vedzte, že na vine je s veľkou pravdepodobnosťou ovládač ku grafickej karte. AAD vyžaduje najnovšie katalysty a detonátory, preto nasleduje zoznam podporovaných ovládačov (ako ich uvádzajú tvorcovia hry), ktoré si buď môžete voľne stiahnuť z internetu, alebo ich nájdete na CD/DVD niektorých počítačových magazínov. Hra podporuje aj ostatné novšie ovládače.

