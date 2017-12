Mercedesy na štart!

Rozhodnutie vytvoriť „pretekársku" hru len s pomocou automobilov jednej značky sa môže zdať chybou. Hráči vždy čakajú rozmanitosť a navyše nemusia mať vybranú značku práve v obľube.

19. dec 2003 o 1:30 MICHAL GARDIAN

Rozhodnutie vytvoriť „pretekársku" hru len s pomocou automobilov jednej značky sa môže zdať chybou. Hráči vždy čakajú rozmanitosť a navyše nemusia mať vybranú značku práve v obľube. Prekonať tento predsudok sa však už podarilo sérii Need For Speed s piatym dielom Porche Unleashed. Tentoraz sa o to pokúša hra World Racing (pôvodne Mercedes-Benz World Racing).

Je zrejmé, že tou vyvolenou automobilkou je Mercedes-Benz, hoci by sa skôr dalo povedať, že Mercedes si zvolil nemeckých autorov za realizátorov svojej viac-menej reklamnej hry. Našťastie, prvotný zámer nijako nedegraduje kvality hry. World Racing až na malé chybičky skôr ukazuje cestu, ktorou by sa mala vybrať aj konkurencia. V prvom rade je to, napriek jedinej zastúpenej značke, veľmi široký výber osobných vozidiel viacerých tried a niekoľkých historických, ale aj moderných pretekárskych špeciálov.

Ak si túžite nejaký ten „meďák" zadovážiť, určite si podľa tejto hry vyberiete. Autori sa ich podobou dokonale priblížili skutočnosti a autá vymodelovali do najmenších detailov. Ešte dôležitejšie sú jazdné vlastnosti a herná fyzika. Tu si autori zaslúžia najväčšiu pochvalu za jednoduché a zároveň ideálne riešenie voliteľného nastavenia vernosti simulácie pre každý typ hráča. Na svoje si tak prídu milovníci absolútnej simulácie, ale aj víkendoví arkádoví hráči. Škoda len, že modelovanie a vplyv poškodenia napríklad pri nárazoch je v oboch prípadoch extrémne benevolentný.

Naopak, obrovským plusom sú doslova gigantické trate. V rôznych prostrediach, ako napríklad Alpy, Japonsko či Austrália, sú iba vytýčené v rozľahlom a voľne prístupnom teréne. Môžete teda namiesto pretekania doslova „ísť na huby" či na prehliadku priľahlého hradu. A pôjdete naozaj radi. Prostredie totiž vyzerá úchvatne. Pri takejto grafike už ani neprekáža, že kolízny systém nie je veľmi verný - dovolí vám pokojne prejsť cez strom.

Audio stránka veci tiež nie je bez chyby. Zvuky sú ešte zdravým priemerom, ale hudbu bez nápadu rýchlo vypnete. K mínusom musíme ešte pripočítať hrozivo neprehľadné menu hry. Napriek tomu je World Racing chytľavou, dlho trvajúcou záležitosťou s obrovským množstvom herných možností.

