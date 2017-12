Prichádza slovenský Microsoft Office 2003, komu sa oplatí?

17. dec 2003

Štyristo miliónov používateľov na celom svete sa nemôže mýliť - hoci polovica z nich si Microsoft Office nekúpila, ale ukradla. Štyri kľúčové programy Word, Excel, Outlook a PowerPoint dnes definujú programový štandard vo svojich kategóriách a balík Office je najziskovejším produktom v histórii softvérového priemyslu.

Jeho nová verzia, Microsoft Office 2003, ktorá sa v slovenskom jazyku začne predávať o dva týždne, prináša v porovnaní s predchádzajúcimi jednu výraznú zmenu. Kým doteraz bol Microsoft kritizovaný za to, že neustále pridáva zbytočné nové funkcie (podľa vlastného prieskumu Microsoft bežný človek využíva len 20 percent z možností balíka), tentoraz sa v kľúčových aplikáciách Word a Excel na prvý pohľad vôbec nič nezmenilo. (Komentátor New York Times to nazval „fascinujúcim psychologickým experimentom" - testom, či si masy reflexívne kúpia upgrade na novšiu verziu len preto, že je novšia.) Komu sa teda prechod na Office 2003 môže oplatiť?

Úplne nový Outlook

Radikálnosť zmien v Outlooku zodpovedá rýchlosti, s akou sa e-mailový program stal v uplynulých rokoch aplikáciou, v ktorej trávia kancelárski zamestnanci najviac času. Namiesto dvoch je Outlook po novom rozdelený zvisle na tri časti, čo umožňuje lepší prehľad o e-mailoch a menej posúvania textu myšou.

Najdôležitejšou novou funkciou je filter proti spamu - nevyžiadanej elektronickej pošte, ktorý zatiaľ funguje veľmi dobre. Užitočná je aj možnosť rozdeľovať správy do „virtuálnych adresárov", ktoré sú vlastne prednastavenými vyhľadaniami vo vašej pošte. Prehľadne tak môžete mať zatriedené napríklad všetky e-maily od konkrétneho človeka, konverzáciu s rôznymi ľuďmi spojenú rovnakou témou či určitým časovým obdobím. Jedna správa pritom môže byť zaradená aj do viacerých virtuálnych priečinkov súčasne.

V Outlooku pribudla aj možnosť farebného označovania správ „vlajkami" pre ich triedenie do vlastných kategórií.

Väčšina pridaných funkcií bola už predtým dostupná v iných, profesionálnych a alternatívnych e-mailových programoch, ich pridaním do Outlooku však Microsoft určite uľahčí život tisíckam kancelárskych zamestnancov, ktorí trávia svoj život v Outlooku - práve im možno najskôr migráciu na novú verziu Office odporúčať.

Kozmetické zmeny vo Worde

Do rodiny Office pribudlo aj viacero aplikácií, k bežnému použitiu je najbližšie OneNote, virtuálny zápisník umožňujúci spracovávať v počítači rukou písané poznámky. Aj ten však využijú len majitelia tabletových notebookov s možnosťou písať priamo na obrazovku.

Zmeny v najpoužívanejších programoch sú väčšinou len kozmetické. Najvýznamnejšou zmenou vo Worde je vylepšenie bočného panelu (na pravej strane obrazovky), ktorý umožňuje vyhľadávanie definícií slov, preklad medzi rôznymi jazykmi a sprístupňuje aj množstvo ďalších funkcií priamo v otvorenom okne dokumentu. Naplno ho však využijete, len ak ste neustále pripojení na internet. Zaujímavou drobnosťou je vylepšená možnosť formátovania veľkých a malých písmen vo vete - ak vám niekto pošle dokument neľudsky napísaný samými veľkými písmenami, Word ho dokáže zmeniť na bežné vety.

Úplne novou funkciou je možnosť zobraziť dokument tak, aby sa čo najlepšie čítal - Word zväčší písmená a text usporiada do formátu knihy na dve protiľahlé strany, prípadne i zalomí do viacerých stĺpcov pre rýchlejšiu orientáciu.

Ochrana dokumentov

Pozoruhodnou novou funkciou spoločnou pre celý nový Office je Spravovanie informačných práv (IRM), ktoré umožňuje pri každom dokumente aj e-mailovej správe stanoviť, kto ich môže čítať, meniť či posielať ďalším ľuďom. Umožňuje dokonca nastaviť aj „samozničenie" (zmazanie) dokumentov po určitom čase.

Háčik je v tom, že všetci prijímatelia vášho dokumentu musia tiež používať novú verziu Office. Funkcia je tak zatiaľ prakticky využiteľná len vo firmách, ktoré nielenže zavedú Office 2003 ako štandard pre všetkých zamestnancov, ale využijú aj ďalšie systémy od Microsoftu pre správu ich identity.

To je však kľúčová vlastnosť celého nového Office - väčšina jeho nových funkcií poteší len väčšie firmy s vlastnými programátormi, ktoré ho budú môcť oveľa inteligentnejšie prepojiť so zvyškom svojho systému, napríklad s databázami. Najdôležitejšie vylepšenie totiž na prvý pohľad vôbec nevidno: je ním podpora formátu XML, vďaka ktorému už v Office nemusíte vytvárať len „hlúpe" dokumenty, do ktorých treba údaje z iných systémov kopírovať ručne.

Aj Office 2003 teda zostane bezkonkurenčne najvyspelejším kancelárskym balíkom na trhu - s výnimkou nového Outlooku však neprináša veľa noviniek, ktoré by mohli majiteľov predchádzajúcej verzie Office XP motivovať k jeho kúpe.

Office môžete mať aj zadarmo

Okrem Microsoft Office je na trhu aj viacero jeho bezplatných alternatív. Poskytujú všetky dôležité funkcie a vzhľadom sú takmer totožné s drahšími balíkmi. Pre jednotlivcov, štátne inštitúcie, ale aj firmy poskytujú možnosť ako ušetriť niekoľkotisíc korún za licencie. Sú pritom kompatibilné so všetkými bežne používanými formátmi.

602 PC Suite

Dlhú tradíciu má na Slovensku program T602, čo je predchodca tohto kancelárskeho balíka od českej firmy Software602. Najnovšia verzia s názvom 602 PC Suite obsahuje celý kancelársky balík programov: textový editor, tabuľkový editor a program na úpravu a ukladanie digitálnych fotografií.

Tento balík je graficky optimalizovaný pre prostredie Windows XP. V bezplatnej verzii obsahuje všetky základné funkcie. Platená verzia umožňuje ukladať dokumenty vo viacerých formátoch a obsahuje aj ďalšie rozšírenia. Keďže ide o český program, celý balík je v češtine. Registračné číslo získate zdarma na stránke výrobcu. Jeden subjekt môže zadarmo vlastniť najviac tri licencie.

www.602.sk .

OpenOffice.org

OpenOffice.org je kancelársky balík od spoločnosti Sun Microsystems. Dostupný je aj v slovenskom jazyku. Obsahuje program na jednoduché kreslenie, vytváranie internetových stránok, prezentácií, tabuliek a textový editor.

V textovom editore je zaujímavou špecialitou možnosť vytvárať dokumenty vo formáte PDF. Pribalená je aj slovenská kontrola pravopisu a delenie slov. To z OpenOffice robí skutočne špičkovo vybavený kancelársky balík.

www.OpenOffice.org .

Ako si poradia s formátmi od iných spoločností?

Obidva kancelárske balíky sú schopné pracovať aj so súbormi, ktoré boli vytvorené v doterajších verziách Microsoft Office. Dokážu ich nielen otvárať a zobrazovať, ale samozrejme ich môžete aj upravovať alebo nové dokumenty ukladať v týchto formátoch. Výhodu v tomto smere má OpenOffice, ktorý podporuje viac formátov. Český 602 PC Suite väčší počet formátov podporuje iba v platenej verzii.