Kofi Annan kritizoval dominanciu angličtiny

Lídri 175-ich krajín sveta sa minulý týždeň v Ženeve zhodli, že informačné technológie môžu pomôcť v riešení kľúčových problémov na Zemi a že je nutné podporiť ich rozvoj aj v najchudobnejších častiach sveta. Na historicky prvej celosvetovej konferencii

17. dec 2003 o 0:00 Tomáš Bella

Generálny tajomník OSN Kofi Annan a vynálezca World Wide Webu Tim Berners-Lee (vľavo) posielajú e-maily z prvého svetového webového servera pred otvorením svetového informačného summitu. FOTO - TASR/EPA





o informačnej spoločnosti schválili plán, podľa ktorého má mať do roku 2015 prístup k moderným technológiám ako telefón či internet aspoň polovica ľudstva. K dohode nedošlo „len" v otázke, ako to dosiahnuť a kto to zaplatí.

Internet mení spoločnosť

Svet sa nachádza na historickej križovatke, povedal v úvodnom prejave generálny tajomník OSN Kofi Annan, podľa ktorého je vybudovanie informačnej spoločnosti sociálnou, hospodárskou aj politickou výzvou. „Digitálna priepasť nie je len digitálna. Odráža široké nerovnosti v slobode, bohatstve, moci a nakoniec aj nádeji na lepšiu budúcnosť," povedal.

Zástupcovia z menej vyspelých krajín referovali, ako internet pomáha ich farmárom, ale aj v zlepšovaní zdravotnej starostlivosti a úrovni vzdelávania. V indickej rybárskej dedinke v regióne Tamil Nadu napríklad začala 7000-členná komunita využívať jeden internetový terminál na získavanie predpovede počasia pred cestou na more. Keďže v ovládaní počítača sú najzručnejšie tamojšie deti, práve tie dospelým dnes poskytujú informácie kľúčové pre ich úspech pri získavaní obživy. „Deti sú preto v komunite už rešpektované rovnako ako najstarší mudrci," povedal poradca indickej nadácie Rajamohan KG.

Dominujúca angličtina je problémom

Vážnym problémom internetu je podľa Kofiho Annana skutočnosť, že 70 percent všetkých webových stránok je v angličtine a „lokálne hlasy sú potlačované". Veľká časť informácií na internete v skutočnosti nie je relevantná vzhľadom na skutočné potreby ľudí, myslí si generálny tajomník OSN.

Aj lotyšský prezident Vaira Vike-Freiberga vo svojom prejave upozornil, že internet môže predstavovať aj hrozbu, ak nebude odrážať rôznorodosť planéty a nebude využitý aj na „zachovanie jazykovej a kultúrnej diverzity".

Dôležité rozhodnutia odložené

Bez prístupu na internet stále zostáva 90 percent svetovej populácie, rozvojové krajiny preto na samite požadovali vytvorenie fondu solidarity, prostredníctvom ktorého by bohatšie financovali zavádzanie nových technológií v chudobnejších oblastiach. Európska únia, USA aj Japonsko však boli proti vytvoreniu zvláštneho fondu, rozhodnutie sa preto posunulo na ďalší informačný samit v roku 2005. Ďalšiu finančnú a technologickú podporu tretiemu svetu tak na samite ohlásili len súkromné firmy ako Microsoft, Cisco či Hewlett-Packard.

Rovnakým spôsobom si delegáti „poradili" aj s otázkou, či by nemala byť správa internetu prevedená z americkej inštitúcie na OSN - debatu odložili o ďalšie dva roky.

Ďalšou veľkou témou samitu, na ktorý rozvojové krajiny vyslali svojich najvyšších predstaviteľov, kým vyspelejšie často len nižšie postavených úradníkov, mala byť sloboda slova v digitálnom priestore. Viacerí predstavitelia režimov potláčajúcich slobodu slova, napríklad prezidenti Bieloruska, Iránu, Tuniska či Zimbabwe v prejavoch hovorili o nutnosti „zodpovednosti" šíriteľov informácií a obhajovali cenzúru na internete. Do záverečného dokumentu sa napriek ich odporu nakoniec podarilo presadiť aj zmienku o práve na prístup k informáciám a slobode slova.

Kde začal web

Miesto konania prvého informačného samitu bolo symbolické - práve v Ženeve v roku 1990 britský vedec Tim Berners-Lee „vynašiel web", keď vo fyzikálnom inštitúte Cern vytvoril počítačový kód umožňujúci zdieľať vedecké poznatky s inými univerzitami. Po trinástich rokoch sa tu minulý týždeň opäť zišiel s historicky prvým webovým serverom, z ktorého tentoraz rozoslal e-mail na 80 škôl po celom svete. „Dúfam, že všetci budeme môcť používať web, aby sme si uvedomili, že aj ľudia hovoriaci inými jazykmi, majúci iné schopnosti, sú rovnakí, ako my," písalo sa v správe pre študentov z celého sveta. „Keď sa učíte o webe, môžete byť v učení sa práce s počítačom rýchlejší, ako vaši učitelia. Načúvajte však ich múdrosti o tom, ako sa na webe správať a čomu veriť," vyzval Lee.