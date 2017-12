Vianočný sprievodca hernými hitmi - tipy na darčeky

Tohtoročné Vianoce sú na nové a skutočne špičkové hry veľmi bohaté. Vyjadrené číslom, vyše 250 herných titulov zaplaví obchody. A zákazník, vyber si?! To sa ľahko povie, ale ktorá hra je tá najvhodnejšia ako darček? V našom stručnom vianočnom prehľade vám

15. dec 2003 o 18:34 Dante

Ak aj vy plánujete tohtoročné Vianoce obdarovať svoje okolie nejakou hrou, tentokrát bude výber obzvlášť náročný. Už sme si všetci zvykli, že predvianočný čas je bohatý na herné novinky. Nikto sa asi nebude hádať, že za týmto faktom stojí dobre premyslená marketingová mašinéria. V dnešnom článku sa ale v žiadnom prípade nemám chuť zaoberať reklamou, marketingom a najrôznejšími praktikami distribučných spoločností. Povieme si niečo o oveľa príjemnejšej téme. A to o hrách, ktoré na nás budú tieto Vianoce čakať na pultoch obchodov.

Na trhu sa objaví viac ako 250 nových titulov pre najrôznejšie herné platformy (konzoly či PC). Podľa odhadov analytikov (to sú tie múdre osôbky, ktoré komplikovanými matematickými výpočtami odhadnú vývoj, ale realita je veľakrát iná) má obrat z predaja počítačových hier presiahnuť hranicu 10 miliárd dolárov. Z tohoto čísla majú predvianočné nákupy tvoriť rovnú polovicu! Z rôznych spravodajských serverov ste sa mohli dozvedieť, že ceny konzol vo svete klesli (uvidíme či sa do Vianoc stihnú odraziť aj u našich obchodníkov). U konzoly GameCube cena klesla na priam symbolických 99 dolárov a u PS2 a Xboxu na 200 dolárov. Ale ako vieme, zisky firmám samotné konzoly nikdy neprinášali, tie prináša software, v našom prípade hry. Pozrime sa teda, aké vianočné hity tu pre jednotlivé platformy máme.

Nech už patríte do skupiny nadšených hráčov simulátorov, vojenských stratégií, hier inšpirovaných slávnou hollywoodskou predlohou či tajomnej mágie, budete si mať počas tohtoročných Vianoc skutočne z čoho vyberať.

Možno tak ako ja, nemáte radi pokračovania, musím však uznať, že premiéra Terminatora 3 ma veľmi príjemne prekvapila (i keď Arnie... toho opäť veľa nenahovoril). Ak sa vám teda film páčil, mám tu pre vás hru inšpirovanú práve ním, ktorá nesie názov Terminator 3: Rise of the Machines. Ak však nepatríte k nadšencom akčného žánru, ale trilógie milujete, čo tak siahnuť po hre inšpirovanej vynikajúcim románom J.R.R. Tolkiena? Mnohí už tušia. Áno, je to The Return of the King, hra ktorá vás prenesie do sveta fantázie a kúziel. Hry inšpirované filmovým námetom zavŕšime lahôdkou v podobe real-time stratégie zo sveta Pána prsteňov, War of the Ring.



Dovolím si tvrdiť, že tohtoročným bestsellerom budú vojenské akčné hry. Ktoré? Objaví sa ich množstvo, ale medzi jednoznačného favorita deklarujem a vysielam do boja Call of Duty. Po dlhom čase to bola hra, ktorá mi spríjemnila víkend a presvedčila ma o nepodstatnosti spracovania seminárnej práce na ekonomiku, ktorá bola v daný okamžik v porovnaní s dôležitosťou úspešného dokončenia hry úplnou banalitou. Jedná sa o skutočne výbornú hru a na mojom osobnom rebríčku sa usídlila veľmi ale veľmi vysoko. Majitelia Xboxu sa pravdepodobne tešia na tretiu časť kultovej taktickej hry Counter-Strike, ktorú snáď žiadnemu hráčovi, i tomu sviatočnému, nie je potrebné predstavovať.

Ten kto rád skladá hudbu (ako môj kamarát pod vplyvom zakázaných bylín), či má rád japonskú zábavu s názvom karaoke, ten by mal siahnuť po hre pre Xbox s názvom Music Mixer. Je to klasický karaoke program s doplnkovou funkciou, ktorá umožňuje spojiť Xbox a PC a vymieňať medzi týmito zariadeniami hudbu či obrázky.

Fanúšikov PlayStation 2 sme trošku zanedbávali. Z tohoto súdku tu máme od spoločnosti Karaoke Revolutions hru s názvom DDRMAX 2: Dance Dance Revolution, čo je obdoba xboxového Music Mixer – za 60 dolárov dostanete nielen hru ale i prenosný tanečný parket, ktorý jednoducho rozložíte a hneď môžete tancovať. Čo nám asi tak ostane, ak sme zabili nebezpečných robotov, zlikvidovali nacistickú hrozbu a v rámci prípravy na plesovú sezónu si trošičku „zakrepčili“? No, je toho pomerne dosť. Máme tu napríklad športové hry. Priaznivci čoraz obľúbenejšieho snowboardu sa môžu tešiť na špičkový titul Tricky SSX3. Jedná sa o veľmi kvalitnú a po grafickej stránke úžasnú hru, dôkazom sú takmer maximálne hodnotenia na všetkých zahraničných serveroch. Ďalej tu budeme mať Amped 2, či legendárneho skatera Tonyho, ktorý k nám prichádza s titulom Tony Hawks Underground. Na svoje si prídu i priaznivci tenisu v titule Top Spin, či áut u NCAA March Madness 2004.

Vyznávači nostalgie si môžu zaspomínať na staré časy pri hre Prince of Persia: The Sands of Time. Fanúšikovia MMORPG žiaden strach, na vás vydavatelia taktiež mysleli. Máme tu totiž nový diel adventúrnej legendy Myst, tentokrát prichádza ako onlinovka Uru: Ages Beyond Myst.

Hororový sci-fi thriler Deus Ex: Invisible War sa na svetovej scéne objaví pred Vianocami, u nás bohužiaľ vďaka „rýchlej práci“ distribučných spoločností si túto pecku zahráme až koncom februára :o(. Je to však titul, ktorý som nemohla vynechať i napriek tomuto, nie príliš milému faktu.

Keď sa pred týždňom objavili nové screenscoty z Final Fantasy XI, pripomenulo mi to, aké nadšenie vzbudila zmienka o pokračovaní. Na predvianočný trh sa dostanú hneď dve nové verzie. Jedna s označením Final Fantasy XI, a je onlinovou záležitosťou pre majiteľov PC. Na prázdno neobídu ani majitelia PS2, pre nich je pripravený titul Final Fantasy X – 2.

Platforma Nintendo so svojim Gamecubom zažije jeden z najväčších comebackov. Keď si hráči opať budú mocť zahrať za legendárnu dvojku inštalatérov – Maria a Luigiho. Návrat to nebude obyčajný. V balíčku Mario Party 5 nájdete 60 mini dobrodružstiev, hra Mario Kart: Double Dash zase ponúkne špeciálny mód, ktorého obsah je držaný v dokonalej tajnosti, vraj to ale bude pecka - uvidíme.

Myslím, že nemá zmysel nič dodávať. Snáď iba všetko dobré vám a všetko zlé vašim virtuálnym nepriateľom. Dúfam, že si tohtoročné Vianoce do sýtosti užijete a budete mať pri výbere šťastnú ruku, ktorá vám na dlhé a chladné večeri zabezpečí dostatok zábavy. Ale pozor! Nieže na nás zabudnete :o) ... o.k, už končím.