Veľkú vianočnú súťaž predlžujeme do 16.12.2003 12:00

Pre poruchu systému ste sa nemohli od polnoci 15.12. do 8:00 hod. zapojiť do súťaže. Predlžujeme ju preto do 16.12.2003 12:00.

15. dec 2003 o 8:17

Vážení čitatelia,

pre poruchu systému ste sa nemohli od polnoci 15.12. do 8:00 hod. zapojiť do súťaže napriek tomu, že sa mala podľa pôvodného plánu konať do polnoci dnešného dňa. Chceme preto maximálne vyjsť v ústrety všetkým tým, ktorí sa neplánovane do súťaže nemohli zapojiť a predlžujeme ju do utorka, 16.12.2003 12:00. Všetky ostatné termíny platia podľa pravidiel - po uzatvorení budeme v stredu 17.12.2003 žrebovať výhercov a ich mená nájdete na serveri MOBIL.SME.SK už vo štvrtok 18.12.2003. Váš tím MOBIL.SME.SK