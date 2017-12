Singles - intímnejší Simsovia

15. dec 2003 o 1:19 Ján Kordoš

Aj keď sa možno na prvý pohľad môže zdať, že Singles bude priamym konkurentom hry The Sims a hlavne jej druhého dielu, nie je to celkom tak. Super úspech Simsov bol vytvorený vďaka výbornej kombinácii zariaďovania domácnosti a starania sa o ľudí, čo určite vedia aj ľudia v Rotobee, ale tí sa rozhodli dať dôraz na medziľudskú komunikáciu.

V prvom rade si musíte uvedomiť jednu vec. Je samozrejme pravda, že aj v Singles budete zariaďovať byt a k dispozícii máte množstvo rôznych predmetov, ale „pes je zakopaný“ niekde úplne inde. Na začiatku hrania si zvolíte pár, ktorý bude predstavovať dvojica Linda a Mike. A teraz môžete plánovať ich život a to do posledného puntíku. Táto dvojka by sa mala dostať cez začiatočné priateľstvo cez flirt až po samotný milostný akt. Lenže nebude to vôbec také ľahké a sexu chtiví hráči sa určite zapotia, kým sa im podarí dať hrdličky dokopy...

Každá postava má totiž odlišný charakter a teda aj inak reaguje na rozličné akcie a má rád/rada iné veci. Určite to poznáte zo skutočného života. Dôležité bude uspokojovať potreby jednotlivých postavičiek a zároveň skĺbiť ich voľný čas, aby sa bližšie spoznali. To všetko sa bude odohrávať v nádhernom 3D engine, ktorý si môžete pozorne prezrieť na okolitých obrázkoch a musíte uznať, že detailov pobrala hra dostatok.

Hru by sme mohli dostať do rúk začiatkom budúceho roku a určite to bude pekné oživenie a zároveň zábava. Musíte uznať, že The Sims už začínali byť pomaly, ale iste nudný, tak uvidíme, čo nám predvedie konkurencia.