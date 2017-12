Éra žiaroviek končí, tvrdia niektorí vedci

13. dec 2003 o 9:03 TASR

Londýn 13. decembra (TASR) - Ak svietite klasickými žiarovkami, odložte si pár kúskov pre svoje potomstvo, mohli by sa totiž z nich stať cenné muzeálne kúsky. Podľa niektorých vedcov by klasické mohli už v priebehu 15 rokov celkom vytlačiť svetelné diódy.

Ich výhodou je, že na rozdiel od žiaroviek nemajú žiadne vlákna, a preto vydržia oveľa viac. Navyše, podľa Mika Czerniaka z britskej firmy BOC Edwards, ktorá svetelné diódy vyrába, ich najväčšou výhodou je úspora energie.

Na svietenie sa dnes používa asi 20 percent svetovej energie, ktorá pochádza z fosílnych palív. A pri výmene žiaroviek za diódy by bolo možné týchto 20 percent energie ušetriť, čím by klesli aj emisie skleníkových plynov, ktoré vznikajú pri spaľovaní fosílnych palív, uvádza Czerniak.

Žiarovku vynašiel Thomas Alva Edison v roku 1879 a je úžasné, že jeho vynález sa používa do dnes. Ale, keby Edison ešte žil dnes, pracoval by na tejto novej prevratné technológii. Edison vždy veril, že je možné urobiť veci ešte lepšie a zdokonaliť to, čo už existuje, tvrdí Robert Wheeler, pra-prasynovec "otca" žiarovky.

Žiarovka podľa Wheelera nepotrebuje žiadny nekrológ. Bez preháňania, zmenila svet, v ktorom žijeme. Stala sa neoddeliteľnou súčasťou moderného sveta. Jej tvar pozná skoro každý a svojim spôsobom je umeleckým dielom.