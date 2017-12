O podiel v Českom Telecome prejavila záujem aj dánska firma TDC

Praha 12. decembra (TASR) - Dánska telekomunikačná spoločnosť TDC vyjadrila záujem o kúpu 51-% podielu v Českom Telecome.

12. dec 2003 o 18:28 TASR

Pozastavený privatizačný proces v telekomunikačnej firme by mal byť obnovený začiatkom roku 2004. V prípade úspechu TDC by táto dánska firma získala na českom trhu ďalší kontrolný podiel - jeden už totiž vlastní v ďalšom telekomunikačnom podniku Contactel.

Zdroj blízky vládnemu kabinetu pre agentúru Reuters tiež povedal, že do privatizačnej hry sa pravdepodobne zapojí aj francúzsky mobilný operátor Orange a britský Vodafone. Tí však prejavili záujem len o podiel v jednotke Českého Telecomu - Eurotel.

Praha odvolala predošlý pokus o predaj spomínaného podielu v roku 2002 potom, ako zlyhal exkluzívny dialóg s konzorciom na čele s Deutsche Bank. Minoritným členom konzorcia bola aj firma TDC.

V prípade, že privatizácia Českého Telecomu prebehne podľa plánu, pre vládu by to znamenalo prísun najvyššieho finančného objemu z privatizačného procesu za rok 2004. Niektorí predstavitelia vlády však varujú, že predaj uvedených akcií sa môže natiahnuť až do roku 2005.

