Vedec vynašiel spôsob na dokonalé upečenie vianočného moriaka

BRATISLAVA 11. decembra (SITA) – Britský fyzik tvrdí, že vynašiel spôsob, ako perfektne upiecť vianočného moriaka. Peter Barham z Bristolskej univerzity hovorí, že pomer tepelných merných kapacít moriaka, vzduchu, priemeru, šírky a presného tvaru zvieraťa

11. dec 2003 o 12:42

, ale aj rozdiel teploty medzi chladničkou a trúbou je dôležitý. The Times uvádza, že podľa jeho teórie by sa mali prsičká piecť pri vysokých teplotách, ale pre stehná a krídla je vhodnejšie dlhšie pečenie pri nižších teplotách, a to kvôli rôznym svalom na týchto častiach tela. Vedec preto prišiel s presným vzorcom na výslednú teplotu pečenia. Najvhodnejšie by bolo moriaka rozkúskovať, ale ak ho chcete piecť celého, mali by ste prikryť prsičká alobalom.