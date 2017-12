Najpredávanejšie hry v USA posledný novembrový týždeň

11. dec 2003 o 11:51 Juraj Chrappa

1. The Sims: Makin' Magic Expansion Pack - Electronic Arts $31

2. Call Of Duty - Activision $37

3. The Sims Double Deluxe - Electronic Arts $38

4. MS Zoo Tycoon: Complete Collection - Microsoft $29

5. The Sims: Superstar Expansion Pack - Electronic Arts $28

6. Madden NFL 2004 - Electronic Arts $22

7. Star Wars: Knights Of The Old Republic - LucasArts $48

8. MS Age Of Mythology - Microsoft $34

9. Backyard Basketball 2004 - Atari $19

10. Halo: Combat Evolved - Microsoft $43

Zdroj:gameguru.box.sk