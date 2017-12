Teenage Mutant Ninja Turtles - pizzožrúti sú späť!

Staré dobré ninja korytnačky sa pred pár rokmi rozhodli stiahnuť naspäť do kanálov. Nie však naveky, ako sa mnohí ich neprajníci domnievali a v túto myšlienku tak upjato úfali. Partia štyroch zelenáčov len zbierala energiu, aby sa teraz v plnej paráde vrá

11. dec 2003 o 10:40 Marián Kluvanec

tili! A to priamo na obrazovky našich monitorov.

Príbeh korytnačiek všeobecne začína niekedy v starovekej Číne, kedy starí majstri „vynašli“ kung fu. Potom sa posúva o dobrých tisíc rokov dopredu, aby jedného dňa zelená rádioaktívna tekutina obliala štyri vyvrhnuté akváriové korytnačky. Tie nadobudnú licenciu na ľudskú podobu s okamžitou platnosťou a ujme sa ich majster Splinter, obrovský potkan ovládajúci bojové umenia (tu je ten súvis so začiatkom celej story:-), ktoré rád naučí aj svojich zverencov. Pomenuje ich menami slávnych maliarov a keďže Amerika je svet nebezpečný a pre život v anonymných kanáloch to platí dvojnásobne, každému daruje na Vianoce zbraň. Leonardo, nepísaný vodca skupiny dostáva meč - katanu, korytniak s červenou šatkou - Rafael - 2 ks Sai (trojzubcová dýka), „mozog“ Donatelo obojručné bo (bojová palica) a v neposlednom rade vtipkár a zábavník Michelangelo pár nunchaku (krátke palice prepojené s reťazou).

Pekne bizarný príbeh, čo je dnes zárukou úspechu. K tomu si ešte pridajte originálnych zloduchov (Shredder, bojovníci klanu Stopa) a vyjde vám "bestselling comic and TV series in the USA". A ako to dopadne, keď sa na motívy nindža korytnačiek urobí počítačová hra?

... Pri každodennom tréningu v stoke vyruší našich hrdinov niekoľko násilne sa správajúcich plechovíc so zubami a po krátkom boji sa korytnačky rozdelia a dajú si s majstrom Splinterom rande na dohodnutom mieste. Tu sa hráč chopí zvoleného hrdinu a hor sa prebíjať neutíchajúcimi tsunami nepriateľských kreatúr. „Neutíchajúcimi“ preto, lebo levely sú rozdelené na sublevely, z ktorých každý na ďalšie mini-lokácie a kým v každej nezabijete určitý počet respawnujúcich sa (!) útočníkov, nemôžete ísť ďalej. Ale čo už, je to arkáda, takže to, že súperi doslova „kvitnú na ulici“, sa dá prežiť. Veď ide hlavne o b. o. j. , takže poďme na ďalšiu stať.

Príbeh posúvajú vpred NPC postavy, okrem spomenutého senseia potkana to sú poblednutá novinárka April, či kladné alter ego Jasona Vorheesa (Piatok trinásteho), Casey Jones. Opačná strana má tiež svojich zástupcov, ktorí neváhajú vyslať proti nám svoju armádu, na konci ktorej vždy stojí nejaký ten boss. Prvý sú ešte celkom ľahký (Dragonface, Nano monster v.2), no neskôr už dajú pekne zabrať, najmä ak uvážime, že počas vyčerpávajúcich podlevelov prídeme o veľa životov, ktoré už sa nedajú doplniť (dopĺňa sa len energia) a sejvovať sa dá len po ukončení kompletného levelu. Aj preto môže hra veľmi rýchlo padnúť do zabehaných koľají stereotypu - nie každému sa chce opakovať (dosť) monotónne pasáže stále dookola.

K neskoršiemu stereotypu prispieva aj obmedzenosť zbraňového arzenálu. Každý korytniak tu má svoju hlavnú zbraň, bez ktorej už by to prosto nebol on, a tak okrem niekoľkých hviezdic nečaká na hráča žiadne oživenie. Vlastne, oživuje to uvoľňujúci sa ART-WORK, alebo kresby z dielne herných dizajnérov, ktorých je dokopy vyše sto. Tie ale potešia skôr skalných priaznivcov Turtles, ako širokú verejnosť. Na záver hry sa odomkne ešte Challenge mód, ako ďalšie spestrenie tu slúži aj „VS“, čiže boj 1 na 1 (proti AI aj človeku). Vybrať sa dá z niekoľkých zaujímavých lokácií, ale lepšia a zábavnejšia voľba pre dvojice je určite hlavný, príbehový mód.

GRAFIKA 7 / 10

Tri a pol hviezdičky je možno až príliš veľa. Ale poporiadku. Jednotlivé charaktery sú vymodelované naozaj prekrásne (odpusťte ten sentiment), až dokonalo (vzhľadom na povahu hry). Úplne sprostredkujú atmosféru kresleného seriálu a predlohy, priam vcucnú svojou autenticitou medzi seba. Platí to najmä o hlavných hrdinoch, ktorí lepšie nevyzerali zatiaľ v žiadnej Turtles hre, ale o nič horšie na tom nie sú ani súperi. Prosto, všetko je pekne 3D s rozprávkovým nádychom. Vyčítať môžem len nemiestnu strohosť objektov a prostredia, pričom najmä okolostojace autá vyzerajú ako prvé, pokusné modely začiatočníka v programe 3D MAX. To je dosť smutné a výhovorka s odvolaním na pôvod predlohy nič nepomôže- veď Simpsons Hit & Run ukázali, že sa TO dá.

Ešte sa na slovíčko zastavme pri animáciách a filmečkoch medzi levelmi. Tu sa nikto na nič nehral, vzali sa jednoducho animátori seriálu, vytvorili zopár pohyblivých scén, a poskladajúc všetky in-game animácie nám vznikne... samostatná epizóda! Pekne 2D, originál nakreslená pôvodným štýlom z novších sérií seriálu. Nuž a hoci sa to dobre pozerá, pravé potešenie prinesie skôr mladším generáciám, ktorým je – nakoniec - celý projekt (primárne) určený.

INTERFACE 8 / 10

Postavičku ovládame klasicky šípkami, čiže konzoloidne (Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) sú pôvodina z PS2), pričom na boj si môžeme nakonfigurovať až 6 ľubovoľných kláves (čosi podobné mal naposledy tuším X2: Wolverine´s Revenge). A to je dobre!! Konečne máme na PC opäť bojovku, kde si kombá čiastočne tvoríme aj sami, kombinovaním úderov a vlastnou šikovnosťou a rýchlosťou v prstoch. Na druhej strane, nič sa nestane, ak budete používať gombík pre hlavný atak stále dokola - postup si tým nezľahčíte, ale kto to rád jednoduché, ten túto možnosť uvíta. Zaujímavé je inak aj riešenie niektorých špeciálnych pohybov (no, ono až také špeciálne nie sú, to len autori nazvali skok v kombinácii s výkopom honosne „special move“), ktoré sa naučíte postupne od samého Splintera.

HRATEĽNOSŤ 4 / 10

V porovnaní s ostatnými položkami neporovnateľne nízka je hrateľnosť. Vinu a podiel na tom môžeme prišiť hlavne monotónnemu gameplayu, keďže schéma postupu/boja je vždy rovnaká, obmieňajú sa len priestory a nepriatelia. Tiež obmedzené sejvovanie nebolo ideálnym riešením a tak som s trpkou príchuťou kdesi v centrách šedej kôry zistil, že odrazu sa mi nechce opakovať všetky stages, aby som videl ďalší level. Po prvých dvoch je už totiž jasné, že na rozdiel od hry The Hobbit si TMNT pre nás žiadne prekvapenie na neskôr nechystali. Takto ostáva jedinou motiváciou odkrývanie fragmentov príbehu a art work, to je však slabá záplata na takéto vrece.

MULTIPLAYER 8 / 10

Takáto zábava na jednom PC tu už dávno nebola!! Nie je to síce Bomberman, ani Bulánci, ale vo dvojke sa všetko lepšie zvláda a atmosféra v miestnosti hustne s narastajúcou obtiažnosťou a krivolakým mátožením spolubojovníka. Fakt sranda, ale odporúčam pripojiť gamepad, bez ktorého sa budete na klávesnici tlačiť, až to nezaujatému pozorovateľovi miestami bude pripadať, že boj nezvádzate ani tak na obrazovke, ako na stole.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Mno, po dlhšej dobe podarené zvuky v bojovej hre! Pokriky, hlášky (ktoré sa však bohužiaľ dosť otravne opakujú), výbuchy, škrípanie starého železa, dutá ozvena zo sudov, buchot pri páde na zem, to všetko si našlo v hre miesto a zaslúži si vyššie hodnotenie. Kvalita samplov je dobrá, rozmanitosť zvukov obstojí a tak je po zvukovej stránke všetko v poriadku. Aj keď repetitívnosť hlášok hlavných hrdinov je dosť otravná.

HUDBA 6 / 10

Tak po hrateľnosti je toto najmenej výrazná súčasť TMNT. Darmo mali autori kvalitné samplovacie zariadenia, špičkových zvukárov a nejakú tú kapelu - hudba počas hrania zaniká a nikoho ani len nenapadne púšťať si ju len tak, pri varení kung pao. Chýbajú grády, dynamika je len simulovaná a pri druhom počutí už derie uši. Žiadne „uchovlezné“ melódie, ani heroické inštrumentálky. Len klasika, na ktorú sme zvyknutý zo seriálu. V akčnom náreze to však nestačí a občas som si pripadal ako na prezentácii nového modelu nejakej vychýrenej automobilky.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 6 / 10

Prvé kolá sú len na zahriatie, vrátane finálneho bossa, s ktorým by nemala problémy ani vrátnička vysokoškolského internátu. Hneď v druhom leveli som však umrel veľmi skoro - to viete, nanoboti sa nehrajú. Treba však len prísť na tú správnu techniku (behať dokola a občas si seknúť:-) a hneď ide zabíjanie od ruky! Aj tak je niekedy hra nedobre vyriešená, keď mi napr. finálový oberleutnant vezme všetky našetrené životy len zato, že som neskoro prišiel na fintu, ako ho zlikvidovať. Keby ale išlo o niečo originálne, oki. Lenže v tomto prípade (Nano monster na konci tretieho levelu) trebalo len chaoticky skákať z najvyššieho miesta smerom k zloduchovi a dúfať, že sa môj ninja aspoň raz trafí. Neoriginálne a nevychytané :-(. Nehovoriac o tom, že nepriatelia sú kompletne naskriptovaný a bezhlavo sa valia vpred. Všeobecne však TMNT patrí k tým obtiažnejším, preto tie tri hviezdičky.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Ako milovník bezduchých arkád so skvelou hrateľnosťou a niekoľkými originálnymi nápadmi som bol tak trochu... sklamaný. A keďže recenzia počítačovej hry patrí podľa mňa do publicistiky emocionálneho typu, neodpustím si na záver pseudobásnické prirovnanie: podobne ako film Freddy VS. Jason mal oprášiť zapadnutú slávu dvoch kultových postáv hororu, aj hra TNMT sa chcela zaradiť medzi produkty, ktoré znova oživia heroickú minulosť svojich koreňov. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Teda, aspoň nie celkom, na stopäť percent.

Mnohým však táto hra určite spôsobí veľa radosti a zábavy. Turtles majú totiž niečo spoločné s ovsenou kašou, chipsami a kofolou - ak ich milujete, nie je čo riešiť!

PS: Treba vedieť, že hra je občas nestabilná a stalo sa mi napr., že namiesto úvodného menu ma vyhodila celkom (t.j. do windows). Okrem toho vyžaduje podobne ako MTV: Celebrity Deathmatch pôvodný ovládač ku grafickej karte (pri Radeon 9000), inak si ju od druhého levelu nazahráte.