The Movies od Molyneuxa v obrazoch + info

10. dec 2003 o 18:27 Juraj Chrappa

Lionhead Studios vypustili šesticu nových screenshotov z pripravovaného simulátora hollywoodskeho filmového štúdia, The Movies. Táto originálna myšlienka nemohla skrsnúť v hlave nikomu inému ako autorovi hier ako Black & White alebo Dungeon Keeper, Petrovi Molyneuxovi. Ku screenshotom boli pribalené aj nové informácie o tejto zaujímavo vyzerajúcej hre, ktoré nájdete v nasledujúcom texte.



Viete si vôbec predstaviť, ako sa to bude hrať? Simulátor filmového štúdia, to neznie veľmi ako námet na počítačovú hru. Podľa slov autorov by to však mala byť veľká zábava. The Movies sa v základe delí na tri oblasti, v ktorých si zahráte - založenie vlastného filmového štúdia, "vyrábanie" filmových hviezd a nakoniec produkcia filmov. Každej z oblastí sa môžete venovať práve toľko, koľko vás baví. Hra začína v počiatkoch filmu, prechádza celou jeho históriou a končí v blízkej budúcnosti. Úlohy vám budú zadávať rôzni ľudia, ktorých vo filmovom biznise určite stretnete. Napríklad, príde za vami chlapík, ktorý chce, aby ste angažovali jeho dcéru do vášho najnovšie filmu. Tá je síce úplné herecké "drevo", ale ocinko zase pozná správnych ľudí na daňovom úrade. Môžete jeho ponuku odmietnuť a zabrániť blamáži, ale môžete aj významne pomôcť znížiť daňové výdavky vášho štúdia. Rozhodnutie je len na vás.

Najlepšie na hre však vyzerá výroba filmov. Zoberiete zopár hercov, navlečiete ich do kostýmov a necháte hrať v pripravených kulisách. Samozrejme, nesmiete zabudnúť na scénar a režisérov. Keď je film hotový, môžete si ho pozrieť, ako by ste sedeli v kine. Dokonca do hry môžete pridať vlastné texty, nahovorenie a hudbu!



The Movies môžeme čakať v polovici roku 2004.

Zdroj: tlačováspráva