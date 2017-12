Commandos 3: Destination Berlin - tras sa, Berlín!

Španielsky tím Pyro Studios je európskym stelesnením vývojárskeho amerického sna. Vydaním jediného titulu dokázali svetu, že pojmy "nápad", "originalita" a "hrateľnosť" si môžu podať ruku s technickým spracovaním aj v práci malého vývojárskeho štúdia.

10. dec 2003 o 15:10 Cave Troll

Po megaúspechu prvého dielu Commandos (o ktorom je totiž reč) nasledoval ešte prepracovanejší druhý diel. Odvtedy pred príchodom nového pokračovania uplynulo pomerne dosť vody, preto si pripomeňme princípy, na ktorých je séria založená. (OK, hnidopichovia, viem: vzhľadom na popularitu série to bude pravdepodobne nosenie dreva do lesa, avšak je určitá šanca, že nasledujúce riadky budú pre niekoho novinka :)).

Dej hry je zasadený do štyridsiatych rokov minulého storočia. Druhá svetová vojna je v plnom prúde a niekoľko miliónov ľudí má čo robiť, aby zastavilo vyšinutého dvojníka Charlieho Chaplina so svastikou na rukáve, ktorého všetci poznáme z dokumentárnych filmov. Hráčovi je zverený tím elitných smrtiacich nástrojov - známej špeciálnej britskej Commandos, s ktorým sa v srdci nepriateľského územia snaží sabotovať nepriateľskú činnosť. V súlade so zásadami skutočných Commandos musia misie prebehnúť s minimálnym hlukom, ktorý by mohol jednotku prezradiť. Hluk totiž vedie k stratám na životoch a tie sú vzácne - len spoločným využívaním unikátnych schopností jednotlivých členov tímu môže byť akcia úspečne splnená. Pre docielenie optimálnej kontroly nad Commandos hráč vníma hraciu plochu z izometrického pohľadu, pričom má možnosť zobrazenia zorného poľa patrolujúcich nepriateľov a taktiež dosah spojeneckých zbraní. Zábava spočíva práve vo využívaní zobrazených údajov, kombinovaní zakrádania sa a správneho načasovanej akcie, vďaka čomu prvé dva diely Commandos zožali nie len obchodný úspech, ale aj inšpirovali k podobným titulom množstvo iných vývojárov.

Keďže alfou a omegou Commandos je personálne obsadenie tímu, ktorý hráč dostane pod labky, priblížme si hrdinov najnovšieho pokračovania. Na úvod smutná správa: Nataša alebo napríklad sympatický bulteriér z predchádzajúceho dielu sú na odpočinku. Počet hrdinov je tentokrát o niečo nižší - ich cifra sa ustálila na číslovke šesť. Sklamanie však nehrozí, pretože o známe tváre núdza nebude: Rýchly a smrtiaci - tieto dve slová najlepšie vystihujú Jacka O'Haru, člena Zelených Baretov a vodcu tímu neoddeliteľne spojeného s predchádzajúcimi dielmi. Jack je rovnako zručný v narábaní s nožom, ako i s ťažkými zbraňami. Ostrou muškou a puškou s ďalekohľadom disponuje vojak so šľachtickým pôvodom Sir Francis T. Woolridge. O niečo temnejšiu minulosť má Paul Toledo - zlodej. Neštíti sa nepriateľa omráčiť, zviazať, či v prípade potreby zlikvidovať škrtiacim lankom. René Duchamp je odborník na mimikry, tiché infiltrácie a manipuláciu s injekciou plnou narkotického roztoku. Schopnosti Thomasa Hancocka prídu vhod, ak sú nablízku výbušniny, či ťažké zbrane. Posledným zo šiestich statočných je potápač James Blackwood, ktorý má však na predvedenie svojich schopností asi najobmedzenejší priestor.

Vo vyššie uvedenej zostave čaká na hráča celkovo 10 misií rozdelených do troch kampaní, odohrávajúcich sa v Sovietskom zväze, Normandii a strednej Európe. Predchádza ich jednoduchý čítaný brífing a tých niekoľko dialógov, ktoré hra obsahuje, sa odohráva v engine. Na prepracovaný príbeh si treba preto nechať zájsť chuť, rovnako ako na odmenu v podobe akejkoľvek animácie po zdolaní kampane. Hra síce obsahuje niekoľko filmových sekvencií, ich výskyt je však pomerne sporadický. Väčšinu priaznivcov Commandos tento fakt pravdepodobne aj tak neodradí a iste už čakajú v nohaviciach farby khaki (tí netrpezlivejší možno i farby kaky) na nášup kvalitných misií. Dočkajú sa ich?

Odpoveď je áno aj nie. Pri porovnaní konceptu jednotlivých častí trilógie možno skonštatovať, že tretí diel postupuje po vyšľapanej cestičke bez radikálnych zmien v ovládaní či herných možnostiach. Opätovne si možno nechať dvíhať adrenalín premysleným taktizovaním, vyhýbaním sa hliadkam, odstraňovaním nepohodlných SS jednotiek z cesty, odlákavaním nepriateľov "pohodenými" cigaretami, striehnutím na siluetu za oknom cez hľadáčik ostreľovacej pušky a množstvom iných vychytávok známych z druhého dielu, avšak vyleštených k dokonalosti. Pribudol len vyšší dôraz na akčnú stránku misií, čo sa prejavilo aj na frekventovanosti cieľa misií "zabi všetkých nepriateľov", kde musím priznať určité sklamanie. Užívateľské prostredie Commandos nie je koncipované na akciu a v spojení s nemožnosťou nastavenia náročnosti hry prinesú akčné pasáže hráčovi nejednu horúcu (a občas frustrujúcu chvíľku). Nutnosť ukladania hry a následného nahrávania patrí k bežným krokom počas hrania a aj keď na veľa momentov pripraví hráča aspoň do určitej miery stručný tutoriál, ani po jeho absolvovaní rozhodne nemožno Commandos 3 odporučiť začínajúcim hráčom.

GRAFIKA 7 / 10

Plný prechod do tretieho rozmeru sa zatiaľ nekoná. Exteriéry ostali v podobe rozsiahlej detailnej bitmapy, ktorá sa dá otáčať skokmi po deväťdesiatich stupňoch. Menej detailnú vizualizáciu, avšak lepšiu orientáciu prinášajú pre zmenu exteriéry, ktoré sú trojrozmerné a plne rotovateľné. Nepochopiteľná je žiaľ nemožnosť nastavenia iného rozlíšenia, ako 800x600 bodov, kvôli čomu budú majitelia väčších monitorov nespokojne krčiť nosom. Česká Korea: Forgotten Conflict je pritom aktuálnym dôkazom, že je možné v troch rozmeroch skĺbiť efektnosť a funkčnosť.

INTERFACE 8 / 10

Užívateľské prostredie je jednoduché, funkčné a prehľadné. Efektívny systém menu šetrí hráčovu pamäť od memorizovania sa množstva klávesových skratiek, no na druhej strane tak niekedy voľba zbrane alebo schopnosti pripravuje hráča o vzácne sekundy.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Commandos 3 zaujímavo kombinujúcu akciu so zakrádaním sa. Druhý z menovaných elementov je neporovnateľne zábavnejší, preto je škoda, že sa ho autori rozhodli v porovnaní s predošlými dielmi potlačiť. Napriek premrštenej náročnosti a určitému pocitu déja-vu pri väčšine misií predstavuje posledný počin z kuchyne Pyro solídnu dávku napätia a zábavy.

MULTIPLAYER 6 / 10

Jediná skutočne radikálna novinka oproti predchádzajúcim dielom má názov Multiplayer. Commandos 3 je možné konečne hrať v hre pre viacerých hráčov v celkovom počte 8. Ponúkajú sa im dva módy: deathmatch a klasický boj o vlajky. Boj prebieha na mapách z hry pre jedného hráča a aj keď je príjemným odľahčením, pozíciu multiplayerových klasík rozhodne neotrasie.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Hlasové obsadenie z minulosti sa nezmenilo, takže skalní priaznivci série sa nemusia obávať náhlych zmien v rečových a artikulačných ústrojoch postáv medzi dielmi. Dabing odvádza pri tvorbe atmosféry dobrú prácu, rovnako ako zvukové efekty.

HUDBA 8 / 10

Profesionálna, nevtieravá hudobná kulisa porovnateľná s ktorýmkoľvek vojnovo-heroickým filmovým eposom sprevádza hráča počas celej hry. Napriek absencii výraznejších motívov je príjemná a v konkurencii rozhodne nadpriemerná.

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 4 / 10

Premrštená náročnosť dá po prstoch neskúseným hráčom hneď na začiatku. Predchádzajúcimi dielmi ostrieľaní hráči zasa zistia, že opätovne stúpla nutnosť používania kláves pre Quicksave a Quickload - frekvencia ich stláčania je hádam väčšia, ako príkazov k výstrelu. Tvorcovia túto "vychytávku" možno považujú za obohatenie zábavy, výsledkom je však frustrácia.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Commandos 3 je solídne odvedená práca orientovaná skôr pre fanúšikov série (ktorí si napokon môžu k hodnoteniu pridať pol bodu). Radikálne inovácie oproti predchádzajúcim dielom neprišli a občas je hráč na pochybách, či by nebolo vhodnejšie označeniť titul skôr "mission pack" (i keď kvalitný) než ako plnohodnotné pokračovanie. Komu však táto recyklácia neprekáža, zabaví sa výborne.